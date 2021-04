Royal Class revoluciona el mercado con su nuevo descubrimiento

¿Cómo surgió la idea de convertir a Royal Class en la mayor administradora de aviones privados de la Argentina?

Gracias a nuestra extensa experiencia pudimos realizar un análisis sobre distintos casos de aviones particulares que operaban en el país y comparando sus prácticas con las propias, descubrimos que no todos contaban con el nivel de rigurosidad, calidad, eficacia y eficiencia que tanto los caracteriza a ellos.

¿En que lo beneficia al cliente su servicio de administración de aviones?

Cuando entendimos que ese valor agregado que Royal Class posee podía ser capitalizado con éxito a la operación de aviones de terceros y comenzamos a ofrecer el servicio de administración de aviones, que lo que provoca principalmente es que los costos de mantenimiento y operación no sean tan elevados. Es decir que este servicio permite la comercialización de los aviones cuando los dueños no los tengan en uso, y no solo los ayuda a recuperar los gastos que implica tener un avión sino también que les genera una ganancia.

¿Por qué Royal Class se ha convertido en la mayor administradora de aviones privados?

Nuestros conocimientos tanto técnicos como administrativos nos ayudan a brindar seguridad a la hora de cumplir con lo prometido y siendo fieles a su propuesta, a son muchísimos los clientes que han querido eficientar los costos de sus aviones con la empresa. Cuando nos referimos a un avión, no hay que olvidar que hablamos de un monto importante de costos fijos y lograr salir de esa estructura tan costosa y pasar a tener rentabilidad es un cambio muy importante que fue bienvenido por el mercado.

¿Cuáles son los principales beneficios de este servicio?

Además de beneficios tales como la disminución de costos fijos y la conversión de un centro de costos a un centro de beneficios, este servicio que brinda Royal Class mantiene el cuidado de los aviones y la preservación de la configuración de cada uno de ellos. Al tomar la administración de una aeronave, la empresa hace un minucioso inventario que consta de un archivo de cada producto o ítem, como pueden ser vajillas o diversos elementos de usos.

Es por esta razón que el propietario cada vez que desee volar con su avión contará con la configuración que eligió inicialmente, con sus propios productos y elementos. A su vez este sistema se vuelve la mejor opción ya que en Argentina el nivel de impuestos inciden fuertemente en la venta de las aeronaves, por lo cual ponerlo bajo administración tiene una ventaja más competitiva a nivel económico e impositivo.

¿Podría decirme cuantos aviones administran actualmente?

Actualmente en Argentina administramos siete aeronaves de empresarios locales muy importantes. Dentro de esa flota, contamos con los dos aviones de mayor jerarquía que hay en nuestro país volando en aviación privada: Se tratan de los Dassault Falcon, uno modelo 900 LX2 y el otro un Falcon 7X.

Ambos modelos cuentan con características poco frecuentes en la aviación argentina, uno de ellos por ejemplo cuenta con la autonomía suficiente para volar a Europa desde Aeroparque Jorge Newbery sin escala y el otro tiene la capacidad de llegar a EE.UU sin escalas. Hasta el momento en la historia de Royal Class, ningún cliente que los haya contratado se ha ido de su administración, lo que demuestra que el servicio funciona con una altísima performance.

¿Qué nos pueden contar sobre sus clientes?

Por suerte contamos con una cartera de clientes en la cual se pueden encontrar nombres de los empresarios más importantes del país, como de personalidades destacadas tanto nacionales e internacionales. Incluso desde el regreso a la democracia, los presidentes de Argentina nos han elegido. Esto demuestra claramente el nivel de seriedad que manejamos en Royal Class para la realización de los vuelos y las exhaustivas auditorías que se producen permanentemente sobre nuestros procesos, procedimientos y cumplimientos de las normas aeronáuticas de la República Argentina.

¿Con qué destinos trabajan? ¿Cuáles son los más elegidos?

Los destinos para nosotros son todos. No hay límites ni restricciones. Los más elegidos en época pre pandemia tuvieron que ver con la actividad industrial, volamos bastante a Uruguay, Estados Unidos. Y luego, en estos últimos 12 meses vimos un cambio importante que tuvo que ver con la elección de destinos más lejanos. Por ejemplo, hemos viajado a Arabia Saudita, a Europa y seguimos haciéndolo a EE.UU pero con mayor periodicidad, casi semanalmente, diría.

¿Hubo algún cambio debido a la pandemia?

Se ha incrementado la cantidad de solicitudes de la administración de aeronaves y desde ese lugar, notamos un especial interés por parte de nuestros clientes en que la realicemos desde la sucursal de Estados Unidos. Cuestión que, entendemos tiene que ver la búsqueda de un nivel de actividad más importante que redunda en un rédito mayor.

Un beneficio adicional que tiene el propietario del avión que elige que su centro de operaciones sea allá es que accede a lo que hemos denominado “el club de aviones” que le permite volar en la flota que tenemos en el país a precios realmente menores que si tuviera que alquilar una aeronave. Lograron llevar su modelo de negocios a los Estados Unidos

¿En que aeropuerto operan?

Con mucha dedicación y trabajo en equipo, hemos logrado llevar el modelo de negocios a EE.UU., con todo lo que ello implica, ya que existen diferencias culturales que hemos tenido que aprender y aggionar, pero siempre, sin perder la esencia que nos diferencia como marca. Expresada en la calidad de cada uno de los detalles y las facetas de todo lo relacionado a cada vuelo que nos caracteriza. Nuestra base de operaciones es el aeropuerto de Opa-locka en la ciudad de Miami y volamos desde allí a cualquier aeropuerto de EE.UU e incluso hacia Europa también.

¿La administración de aviones de terceros también es un servicio que brindan allí?

Si, si bien funciona de la misma manera que acá, en EE.UU. el mercado está mucho más maduro y ávido en no tener un capital “parado” que le genere gastos. Es mucho más habitual que los dueños de los aviones tengan una visión mucho más práctica de sus aeronaves. Entonces es más frecuente, menos resistido. Donde el propietario busca lograr productividad en su activo, cuestión no tan frecuente en Argentina pero que vemos que crece cada vez más.

Miguel Livi - CEO de Royal Class

