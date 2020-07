Soluciones de primer nivel en prevención y sanitización de espacios

Mela Maderna es la creadora de Fush Fush, un espacio que nació ante esta realidad de COVID 19. Con una amplia gama de soluciones higiénicas y de prevención, desde la marca nos cuentan cómo ha sido este gran avance. Conócelos en esta nota con Noticias. “Quise brindar soluciones integrales de calidad”, remarca la dueña de este proyecto que lleva un nombre particular y así nos lo explican. “Ame Fush Fush. Me sentí identificada con sacar la mala onda, la mala energía, con sacar el virus. Me pareció divertido y que te quedaba en la cabeza resonando si lo escuchabas, me gusto, me sentí adentro”.

¿Cómo fue la historia del logo?

Un día, ni bien empezó la pandemia, mi hermana Claudia mandó un mensaje al grupo familiar, un dibujo que su hija Pili, artista por naturaleza, había pegado en la puerta de su casa. Ellos son una familia de 3: Pili, la Rubia creativa y encantadora; Facundo, un aguerrido de vida y Clau, la mama leona, luchadora, siempre al pie del cañón. Si brillar fuera ser valiente, ella sin dudas sería el sol.

Cuando Facu nace, muy chiquito, milagrosamente sano y todo bien, a los 2 años le detectan un síndrome de inmunodeficiencia, lo que hace que él, tenga que internarse en el Mega Hospital Garrahan al cual amamos, una vez cada 21 días.

Hace 3 años, esta admirable familia enfrentó la tan aterradora y amenazante enfermedad de cáncer: Linfoma de Hodkings, que es un cáncer del mediastino y pulmón, lo cual les llevo casi dos años de tratamiento, quimio, rayos y todo lo que conlleva semejante enfermedad en un adolescente que lo único que quiere es estar con sus amigos, y lo único que podía hacer era estar aislado.

Ante esta situación, sabiendo el riesgo que corrían, se hermetizaron en su casa, y salen solo para ir al hospital. PILAR desde el día cero le dijo al virus “VOS NO ENTRAS EN MI CASA”. Ese cartel, hecho con tanto amor, representaba mucho más que un pedazo de papel significaba la unión, el amor y por sobre todas las cosas el verdadero sentimiento de familia. Puede que sea duro que durante un tiempo el contacto físico con los Maderna-cisco sea totalmente nulo, al menos hasta que haya una cura. No sería la primera vez que juntos nos enfrentamos a esta adversidad, puede que físicamente no estemos tan en contacto, pero emocionalmente estamos más firmes que nunca.

Al empezar con la marca de Fush Fush, el tema era claro. El logo era el dibujado por la ya mencionada blonda (Pili). Representaba mucho, demasiado como para expresarlo en palabras. Porque eso nos pasa cuando hablamos de este trio. Rompen todas las barreras de lo explicable, de lo descriptible. El logo y la marca en sí, es un símbolo de FACU, CLAU Y PILI. Es pura garra, sacrificio, dedicación, perseverancia y por sobre todas las cosas AMOR.

¿Qué servicios y productos tienen a disposición?

Contamos con productos y servicios de prevención y sanitización, medidas de seguridad para higiene, desinfección COVID19. Venta de cabinas, tótems, arcos, bandejas sanitarias, elementos de bioseguridad, termómetros digitales, etc.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

La atención personalizada, sumada a que brindamos una amplia gama de productos, a precios accesibles y de excelente calidad, pero sobre todo el trato personalizado. Consideramos que esta pandemia mundial llego para decir, PAREN, otra no queda, a quedarse quietos, y como no cabe eso en mi cabeza, decidí emprender un proyecto que AYUDE y que se adapte a esta nueva realidad mundial, partiendo de la aceptación de esto que nos toca vivir.

Así me uní a mi amiga Juliana y a mi hermana Ana. Junto a ellas armamos un equipo de trabajo, que si bien, es todo en forma remota, estamos las 24 horas trabajando, compartiendo logros inmensos y acompañándonos en el crecimiento.

¿Qué tipo de soluciones aportan a sus clientes? ¿A qué público apuntan?

A todo tipo. Acá nosotras nos fuimos adaptando a nuestro público, empezamos comercializando solo cabinas sanitizantes y ante la demanda fuimos incorporando tótems, bandejas sanitarias, termómetros, oxímetros, arcos, material de bioseguridad, etc.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Nos encanta poder ayudar a prevenir que se propague el virus, a que la gente esté más limpia e ingrese de manera más higiénica a sus casas, trabajos y a los locales.

¿Como se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Sabemos que esto sigue, que FUSH FUSH llegó para quedarse, y así iremos acompañando a los clientes y creciendo junto a la demanda.

Creo que armaremos una sociedad que se dedique al Asesoramiento Integral en Seguridad e Higiene, de manera personalizada, con nuestra impronta. Que dentro de lo dramático que es, hemos hecho tótems y cabinas ploteados de manera divertida para ponerle un poco de onda a todo esto.

Conoce más en www.fush-fush.com o en su perfil de Instagram.

Para contacto: Mela Maderna – 11-5593-2222 - 11-4823-7114.