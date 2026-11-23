Si hubiera que definir en una palabra el comportamiento turístico de los argentinos en 2026, el término exacto sería planificación. A diferencia de ciclos marcados por decisiones de último momento, los datos acumulados del año —desde el primer semestre hasta las señales comerciales de noviembre— muestran a un consumidor analítico, atento a la conectividad aérea y decidido a optimizar cada peso o dólar destinado al ocio.

El punto de partida está en la primera mitad del año. En esos seis meses, el mapa de preferencias dejó en claro que el viajero local no resignó escapadas, pero ajustó sus criterios. Los grandes eventos internacionales —con el Mundial de fútbol como epicentro—demostraron la velocidad con la que se activa la demanda hacia ciudades específicas en tiempo real. Además, se consolidaron plazas antes de nicho: Tokio ingresó en el radar de larga distancia y Aruba registró un salto cercano al 200% en búsquedas, impulsada por nuevas frecuencias aéreas desde la Argentina.

Esa lógica de eficiencia se trasladó al formato de compra. En el primer semestre, los paquetes turísticos crecieron un 21% en el segmento internacional. Agrupar vuelo, alojamiento, traslados y asistencia dejó de ser exclusivo del público tradicional para volverse una herramienta financiera: permite congelar tarifas y lograr ahorros cercanos al 30% frente a la compra de productos por separado. Allí, los clásicos regionales mantuvieron su peso —Río de Janeiro, Santiago de Chile y Miami—, mientras Búzios (+101%) y Punta Cana (+24%) capitalizaron ese auge.

En el plano doméstico, el movimiento siguió un patrón similar en vacaciones de invierno y fines de semana largos. El norte y la Patagonia encabezaron las subas: Salta lideró con un 50%, seguida por Puerto Iguazú (35%), Mendoza (30%) y Bariloche (29%). La búsqueda de naturaleza, gastronomía y estadías cortas pero frecuentes marcó el pulso del cabotaje.

Este movimiento tiene un impacto que trasciende las decisiones individuales de cada viajero. El turismo es un motor de desarrollo para múltiples sectores: moviliza hoteles, gastronomía, transporte, comercios y prestadores locales, además de generar oportunidades de empleo y actividad en distintas regiones del país. Cada nuevo destino que gana protagonismo representa también una oportunidad para ampliar la cadena de valor turística y distribuir sus beneficios en más economías locales.

Con ese telón de fondo, las métricas de los primeros días de noviembre —en el marco del Cyber Monday— funcionan como la radiografía más nítida del verano 2027. La conclusión central es contundente: la financiación volvió a ser el gran motor de decisión. La posibilidad de cuotificar viajes internacionales en hasta seis pagos y extender hasta 18 cuotas los destinos nacionales reactivó operaciones postergadas.

Las reservas concretadas bajo esquemas de financiación internacional muestran una anticipación promedio de seis meses, lo que confirma que buena parte de los viajeros ya resolvió su hoja de ruta para enero, febrero e incluso el otoño de 2027. En esa distribución, Europa concentra el 35% de las operaciones financiadas, seguida por Estados Unidos y el Caribe, con un 20% cada uno.

La gran sorpresa previa al verano 2027 es la diversificación en Brasil. Más allá de Río de Janeiro y Florianópolis, el interés por el Nordeste brasileño saltó más del 200% en interés de compra, con Recife, Maceió y Natal al frente. A esto se suma el efecto de la conectividad: Cartagena de Indias escaló un 192% en consultas tras anunciarse una nueva ruta directa de Aerolíneas Argentinas desde enero, confirmando que ante cada posibilidad competitiva, la demanda responde sin demora.

Hacia adelante, el escenario plantea un consumidor más sofisticado. El presupuesto ya no se define solo por el valor nominal del pasaje, sino por la ecuación completa: cuotas, tipo de cambio, costos en destino y previsibilidad. El verano 2027 no empezó en enero: empezó frente a una pantalla, comparando rutas y calculando cuotas.

*Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

por Paula Cristi