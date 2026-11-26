Es 24 de diciembre de 2027. Una familia viaja por la ruta rumbo a casa, con el auto cargado de regalos y los chicos dormidos atrás. Solo quieren llegar para Nochebuena. De pronto, un enjambre oscurece el horizonte. Miles de puntos giran, se dispersan y vuelven a juntarse. No dejan ver el camino. La incertidumbre y el temor son totales. El conductor tiene que decidir ya: detenerse o confiar en sus instrumentos.

Esa escena describe lo que está por vivir el sistema financiero. No dentro de diez años: en los próximos meses. El enjambre ya está llegando. Son millones de agentes de inteligencia artificial que deciden, compran, venden y transfieren dinero en fracciones de segundo. Muchos actuarán de buena fe. Otros no. Y algunos podrán desatar reacciones en cadena que nadie vea venir.

Lo que preocupa no es sólo cuántos son, sino su velocidad y su capacidad de cambiar de comportamiento. Nuestro sistema financiero fue pensado por personas y para personas. Sus controles, plazos y autorizaciones funcionan a ritmo humano. Durante décadas alcanzó. Hoy ya no.

¿Qué pasa cuando las condiciones cambian miles de veces entre que se enciende una alarma en una pantalla y una persona toma una decisión? Llegamos tarde. Y en finanzas, llegar tarde significa que el daño ya está hecho. La solución no es sumar más pantallas, más alarmas ni algoritmos más rápidos que persigan a otros algoritmos. Hay que cambiar los cimientos del sistema. Y para eso necesitamos aplicar, sin demora, una tecnología más segura.

Blockchain permite convertir las reglas financieras en compromisos que se cumplen solos, que cualquiera puede verificar y que nadie puede alterar a escondidas. La operación ya no depende de que alguien la apruebe a tiempo, sino de que se cumplan condiciones acordadas de antemano.

Imaginemos pagos entre bancos donde el dinero se libera apenas desaparece el riesgo, las garantías se ajustan solas y cada transferencia se completa de una vez: o ambas partes cumplen al mismo tiempo, o no se hace. Lo mismo vale para acciones y bonos: el dinero y el título cambian de manos en el mismo instante. No es magia. Requiere información confiable, planes de contingencia y reglas claras sobre quién puede modificarlas y cómo. Pero permite responder a la velocidad de los hechos, dentro de límites que nosotros fijamos.

Las personas no desaparecemos. Dejamos de apagar incendios operación por operación para diseñar las reglas, poner los límites, vigilar los resultados y conservar la última palabra ante lo excepcional.

Volvamos a la ruta. El conductor no necesita distinguir cada punto del enjambre. Sus instrumentos leen el camino y le permiten avanzar. La tormenta no desaparece, pero ya no lo paraliza. El sistema financiero enfrenta esa misma decisión, y tiene poco tiempo para tomarla. Si las máquinas deciden a velocidad de máquina, las reglas que las contienen no pueden seguir funcionando a velocidad de expediente.

Blockchain puede ser ese tablero de instrumentos: una confianza basada en reglas claras, transparentes y verificables, no solo en que alguien llegue a tiempo. La inteligencia artificial llegó para acelerar el mundo. Blockchain puede ayudarnos a encauzarlo.

Porque el verdadero desafío no es detener el enjambre, sino cómo atravesarlo. Y lograr que todos lleguemos a casa para Navidad.

*CEO de Pala Blockchain

por Rodolfo H. Vigliano