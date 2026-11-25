En una nota reciente comenté que una de las razones por las que escribí mi libro ¿Hay Futuro!, fue acompañar la soledad los líderes del mundo empresario, al enfrentarse a la incertidumbre y su nuevo “cisne negro”, la AI.

Creo que: “nunca el futuro de los negocios y de las personas estuvieron tan directamente conectados, tanto en sus riesgos como en sus oportunidades”. No podrán resolverse el uno sin el otro.

Para hablar de incertidumbre, en una reciente nota en este Portal (la incertidumbre en cifras) pudimos ponerle números a la aceleración, y entender con algo mas de racionalidad por que nos cambia la realidad de un día para el otro.

¿Como le respondemos a la incertidumbre? Explorando el contexto, identificando riesgos y oportunidades, definiendo nuestra respuesta estratégica, adaptando con agilidad nuestra organización y talento para hacer, aprender y lograr, en un continuo sin fin.

Empecemos por explorar para entender.

Explorar para entender. En 2005, Youtube precisó mas de 2 años para llegar a 100 millones de usuarios, ChatGTP lo logró en 2 meses, Trheads (de Meta) lo logró en 5 días.

Al explorar la vigencia de la propuesta de valor de nuestro negocio principal, hoy hablamos a la par de contribución y obsolescencia, para no caer en el riesgo de confundir el éxito logrado con el futuro.

Son dos medidas distintas, y rara vez las medimos con igual claridad, pese a que la obsolescencia avisa con una suma de pequeñas erosiones que el balance no muestra, porque registra lo que ya pasó.

En ese contexto, el cliente nos plantea cuatro exigencias que conviene leer juntas.

Inmediatez: la vida de los negocios es más corta. El cliente nos compara con la mejor experiencia que vivió. La inmediatez es el estándar de entrada. Y todo se resume a: ¿cuánto de nuestro margen actual está en riesgo y cuánto tiempo tenemos para adecuar la respuesta estratégica?

El cliente nos compara con la mejor experiencia que vivió. La inmediatez es el estándar de entrada. Y todo se resume a: ¿cuánto de nuestro margen actual está en riesgo y cuánto tiempo tenemos para adecuar la respuesta estratégica? Excelencia: lo que el cliente da por descontado. ¿cuando esa propuesta comienza a dejar de ser valorada? El cliente ya no pide un producto sino un resultado: confort y no un calefactor, salud y no una prestación, empleabilidad y no un título. Espera una solución innovadora, integral, coherente y conveniente a sus necesidades, y cuando decide irse o “dejar de usar nuestro servicio”, sabemos que, aunque nos diga “es caro”, lo que siente es que no está dispuesto a pagar por un vínculo que terminó.

¿cuando esa propuesta comienza a dejar de ser valorada? El cliente ya no pide un producto sino un resultado: confort y no un calefactor, salud y no una prestación, empleabilidad y no un título. Espera una solución innovadora, integral, coherente y conveniente a sus necesidades, y cuando decide irse o “dejar de usar nuestro servicio”, sabemos que, aunque nos diga “es caro”, lo que siente es que no está dispuesto a pagar por un vínculo que terminó. Eficiencia: la condición de un precio justo La inteligencia artificial está comenzando a cambiar el modelo económico de las empresas, que ya tiene márgenes bajos. Veremos propuestas que resuelven en dos semanas lo que antes llevaba dos meses, a un precio mucho más competitivo y sin resignar ganancia, con jugadores de menor experiencia. No se reduce a un ejercicio de recorte de costos, sino exige diseño flexible, alineando el precio con el valor que el cliente efectivamente captura: un abono o una suscripción que escala con su necesidad, un pago por uso o un ingreso atado a resultados.

La inteligencia artificial está comenzando a cambiar el modelo económico de las empresas, que ya tiene márgenes bajos. Veremos propuestas que resuelven en dos semanas lo que antes llevaba dos meses, a un precio mucho más competitivo y sin resignar ganancia, con jugadores de menor experiencia. No se reduce a un ejercicio de recorte de costos, sino exige diseño flexible, alineando el precio con el valor que el cliente efectivamente captura: un abono o una suscripción que escala con su necesidad, un pago por uso o un ingreso atado a resultados. Innovación: la capacidad de sorprender. Innovar es anticiparse a una expectativa que el cliente todavía no formuló. Esa sorpresa no se improvisa: nace de explorar con método. ¿Tenemos esa innovación requerida o debemos combinarnos con otros? La misma fuerza que erosiona nuestro negocio suele abrir un nicho que nadie ocupa bien. Pero un nicho no es una idea: es una hipótesis que se puede probar y en la cual estamos dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo y dinero.

Inmediatez, excelencia, eficiencia y sorpresa no son cuatro iniciativas separadas: son un mismo mindset. Liderar desde la incertidumbre es dialogar como pares con lo que todavía no entendemos.

Orquestar a partir de ser "conectable". Retailers que financian, bancos que venden bienes, telcos integradas con plataformas de contenido, una salud que incluye cada vez más el bienestar y la longevidad. Los bordes entre industrias se desdibujan a gran velocidad: la transversalidad es la regla, los alambrados están cayendo. Por eso, el futuro de los negocios en esta década va a depender más de cómo directivos y managers desarrollen competencias de orquestación que de cualquier ventaja heredada.

Orquestar es liderar el posicionamiento estratégico a partir de las relaciones con socios valiosos, muy buenos en lo suyo, combinando apetito y cuidado del riesgo empresarial con mis socios para construir juntos, muy pronto y muy bien y ser preferidos por el cliente.

Un ejemplo (¡otro más!) de Apple. Cuando lanzó el Apple Store lo hizo con 500 soluciones. Hoy tiene más de 2.000.000, con una facturación de 1.4 billones de dólares, y en el 90 % de los casos, sin comisiones cobradas por Apple. y son sus proveedores más pequeños los que experimentaron el crecimiento más grande de negocios (71 % entre 2020 y 2023).

La pregunta deja de ser si esperamos a desarrollar todas nuestras competencias y pasa a ser con qué complementos excelentes construimos un propósito común.

Pero: ¿somos una organización conectable con las demás?

Nada de esto funciona si la organización no está preparada para conectarse. Ser conectable es moverse al ritmo de la oportunidad y de las expectativas del mercado, con un proceso fluido de aprendizaje, ajuste y logro donde estrategia y realidad dialogan a cada instante. El cliente no nos considera sin simplicidad, agilidad y simultaneidad.

Hay que calibrar cinco dimensiones a la vez: un caso de negocios robusto, una cultura de confianza que incluya a los actores propios y ajenos, procesos digitales sin fricción, datos confiables para decidir rápido y tecnología abierta e interoperable.

¿Cuándo se traba la conexión? Por dos factores principales

¿Nos vemos como una empresa de cultura vertical, entre endogámica y dominante, con demasiada intensidad en las metas de corto plazo y fraccionadas por líder, alimentando una cultura de silos que evidencia falta de conversaciones estratégicas y de mindset compartido entre líderes?

En segundo lugar, ¿tenemos una baja cultura que valoriza el dato y la información, confiable y gobernada? ¿Cómo vamos a hacer cuando lo que alimenten esos datos sean agentes que “toman decisiones de negocios”, aquí y ahora?

Si no nos enfocamos aquí, pareceremos conectables, pero no nos animaremos a alimentar negocios, y si lo hacemos será con riesgo elevado.

Y ser conectable es poder desplegar en el otro confianza, al grado que esta se transforme en un activo. Si tenemos una buena marca, es un muy buen principio, ¡ahora a buscar buenas hipótesis de negocios!

Oportunidades que nacen de buenas hipòtesis. Analizamos nueve industrias: seguros, consultoría, electrodomésticos, medios, moda, salud, servicios financieros, telecomunicaciones y universidades. Sectores muy distintos, mismos patrones.

Si el eje A es ser más eficiente, el crecer tiene dos caminos: el Eje B, crecer desde el “negocio que ya sabemos hacer”, y el Eje C, crecer desde “lo que todavía no somos ni sabemos hacer”, y que pasa imprescindiblemente por los ecosistemas de negocios, para crecer con otros para llegar bien y rápido. Algunos aprendizajes

Como ya dijimos, el cliente compra resultados, no productos. La expectativa siempre es un resultado: confort, salud, empleabilidad, protección.

La expectativa siempre es un resultado: confort, salud, empleabilidad, protección. Lo que ya tenemos vale más de lo que creemos, y profundizar en mis clientes rinde más que captar.

y profundizar en mis clientes rinde más que captar. Lo embebido redefine la distribución, donde seguros, finanzas, salud y telcos convergen en un mismo movimiento: vender dentro de plataformas ajenas. La decisión estratégica es dónde orquestar y dónde ser agente clave de otro.

donde seguros, finanzas, salud y telcos convergen en un mismo movimiento: vender dentro de plataformas ajenas. La decisión estratégica es dónde orquestar y dónde ser agente clave de otro. Quien posee dato propio se posiciona en el negocio

La eficiencia financia el crecimiento. No se trata de bajar costos, se trata de liberar talento para alimentar los ejes B y C.

No se trata de bajar costos, se trata de liberar talento para alimentar los ejes B y C. Explorar es salir a buscar socios. Hablamos de recruiting (incorporando capacidades propias) y muy poco de scouting (incorporando talento y ambición ajeno).

Al iniciar esta nota les dije que “nunca el futuro de los negocios y de las personas estuvieron tan directamente conectados, tanto en sus riesgos como en sus oportunidades”. Y si no resolvemos adecuadamente el Liderazgo y el Talento, esas oportunidades serán para otro, pero eso se los explico en la siguiente nota.

*Mentor y advisor, autor de ¿Hay Futuro y del podcast "Liderar en la incertidumbre".

por Gustavo Calveiro