Industria turística: ¿Y después del PreViaje?

Ocho de cada diez viajeros eligieron un destino local para vacacionar. El dato, que surge de una encuesta de la consultora Management & Fit, explica el fenómeno que vive el sector turístico en tiempos de pandemia. Un dato adicional: solo 850.000 argentinos partieron al exterior en diciembre pasado. En este contexto, el negocio vivió una temporada renovada respecto al período anterior.

"La industria continúa el sendero de la recuperación. Tomando como referencia los feriados de Carnaval, si bien no se llega a alcanzar los números del año previo a la pandemia, observamos un aumento del 98% con relación a 2020", destaca Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. Pablo Aperio, director de TTS Viajes, considera que “la industria comienza a encaminarse hacia una leve recuperación después de una caída sin precedentes”. Desde su visión el sector se encuentra “en la etapa de un paciente que apenas sale de terapia, por cuanto opina que “atrás quedó el peligro, pero se busca por sobre todas las cosas adaptar las condiciones para que continúe la recuperación”. “Esta es, tal vez, la imagen más adecuada para un sector que tuvo un buen comienzo de verano después de una histórica y fuertísima inactividad. Falta tiempo aún para estabilizar a este paciente”, destaca. Federico Pastori, chief commercial officer de Flybondi, coincide con el diagnóstico: “desde que volvimos a operar en diciembre de 2020, luego de la crisis mundial que sufrió el sector provocada por la pandemia, hasta fines del 2021 comenzamos a transitar una gran recuperación en el sector aéreo y turístico”.

En alza. En Turismocity coinciden con que los números del turismo nacional "ya son mayores al 2019 en todos los países de Latam", por lo que indican que "el alza de los próximos meses se va a dar más en el segmento internacional". Hay una demanda por reacción a las noticias que llegan desde los distintos países: "Cada vez que salen informaciones sobre aperturas, se disparan las consultas para ese país", asegura Julián Gurfinkiel, de Turismocity. "Hoy, prácticamente todos las naciones están abiertas al turismo. Las que se mantuvieron abiertas y sin restricciones, fueron los que más turismo internacional recibieron, como México, Costa Rica y República Dominicana", amplía Para Pastori, “el mercado no es el mismo hoy, entonces es complejo hacer una comparativa que sea 100% medible. En Flybondi estamos volando a casi la mayoría de los destinos que teníamos previo a la pandemia”, Las únicas rutas que aún no volvieron son las que la empresa volaba desde Rosario y Paraguay. “Durante 2021, viajaron más de 930.000 pasajeros con nosotros y estamos proyectando para este año que lo hagan 2.800.000 de pasajeros tanto en nuestras rutas nacionales como internacionales, a través del incremento de la oferta y la flota”, asegura el ejecutivo.

La industria turística representa el 10% del PBI nacional y genera un millón de puestos de trabajo. Por eso, las aperturas y el programa PreViaje fueron un aliciente luego de un 2020 de encierro. "El principio de la reactivación tuvo lugar a través de los destinos locales y de cercanía. Actualmente, esta tendencia está consolidada, pero a la vez se observa cómo cada vez son más los viajeros se están atreviendo a cruzar las fronteras", explica Cristi.

Con el fin de las restricciones, el sector volvió a tomar aire. Aún así, los datos son contundentes. De acuerdo con estadísticas del Foro Argentino de Consultores & Empresas de Viajes, en 2021, el mercado aéreo de cabotaje fue un tercio del registrado en 2019: la cantidad de pasajeros transportados cayó un 65,4%. Según un panel de expertos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 61% de los profesionales del sector pronostica un 2022 con "mejores perspectivas", sobre todo en el tercer trimestre del año, coincidiendo con el verano en el hemisferio norte. Sin embargo, un 64% considera que la vuelta de las llegadas internacionales a los niveles de 2019 no se producirá al menos hasta 2024 (en septiembre ese porcentaje se situaba en el 45%).

Para Gurfinkiel, en el negocio nacional, los servicios de hotelería, alquiler de autos, asistencia al viajero, están en los niveles prepandemia. "Hubo un aumento muy fuerte de ventas de asistencia al viajero. La gente lo pide mucho y averigua, algo que antes no sucedía”, subraya. En cuanto a los vuelos internacionales, el panorama es muy diferente: el rebote aún está en espera. El dato no es menor. El sector se alimenta, en mayor medida, de los márgenes que ofrecen los paquetes al exterior. No es para menos, cotizan en dólares, mientras que las ventas a destinos locales se realizan en pesos.

Cuotas. Por eso, la expectativa está puesta en el retorno de las facilidades, léase financiamiento para los viajes al extranjero. “Las agencias quedamos esperando el retorno de los estímulos necesarios para ir al exterior. Hoy, quien no puede reunir todo el dinero para pagar un viaje entero antes de partir, prácticamente tiene que posponer su idea porque no hay cuotas para acompañar la planificación”, señala Aperio. Por el momento, ante la escasez de dólares en la economía, no existen indicios de que el escenario vaya a modificarse. “No contamos con una fecha o meta clara para que esto vuelva a funcionar como antes. Se lograron mayores ingresos por ventas locales pero se perdió un margen valioso que ingresaba por venta de viajes al exterior”, subraya el ejecutivo.

Por último, no está claro cuál será el futuro de PreViaje. Si bien el Estado logró un boom del turismo gracias al programa, los diferentes actores de la industria pronostican una menor participación del Estado. “Aparentemente no repetiría estos programas como los conocimos, sino de una manera distinta, beneficiando a las economías regionales que no salieron tan favorecidas. El sector quedó tan dañado, que el Estado aún seguirá acompañando para apoyar a empresas y destinos nacionales que todavía no lograron recomponer su actividad”, cierra Aperio. La vida post PreViaje aún no está escrita.

por Marcelo Alfano