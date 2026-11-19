Daniela, Brenda, cuéntennos, ¿cómo nació esta sociedad y qué idea, necesidad o inspiración estuvo detrás del proyecto?

Chiaramonte & Sánchez nació de una amistad y de un sueño compartido. Somos María Daniela Chiaramonte, Contadora Pública y Licenciada en Administración, y Brenda Micaela Sánchez, Contadora Pública. Nos conocimos estudiando en la Universidad Nacional de Luján, donde hoy también somos docentes, y desde entonces teníamos claro que queríamos tener nuestro propio estudio.

Antes de dar el paso, trabajamos en pymes, multinacionales y estudios contables, y así sumamos experiencia en todas las áreas que el proyecto necesitaba. En febrero de 2019 ese sueño se hizo realidad.

Nuestra inspiración fue salir del estudio contable tradicional. Queríamos ofrecer un servicio moderno y fresco, que agregue valor real, desde el emprendedor que recién arranca hasta la pyme más grande. Para eso nos capacitamos y construimos una forma de trabajo en la que el servicio deja de ser igual para todos y pasa a ser verdaderamente personalizado.

¿Cómo definen la identidad del estudio y cuál es su principal diferencial frente a los modelos tradicionales?

No queremos ser un proveedor más: queremos ser quienes miran el negocio con ellos, no desde afuera. Buscamos involucrarnos, entender las necesidades y acompañarlos en cada decisión como parte de su equipo. Por eso buscamos que el nombre Chiaramonte & Sánchez se asocie a tres palabras: modernidad, tecnología y compromiso. Modernidad para animarnos a hacer las cosas distinto. Tecnología para que la gestión sea ágil y transparente. Y compromiso con lo que más nos importa: impulsar el éxito de cada empresa que confía en nosotras.

¿Cómo fue la evolución de Chiaramonte & Sánchez desde sus inicios hasta consolidarse en el mercado?

Todo empezó en una oficina en el centro de Luján, asesorando a pequeños contribuyentes. Hoy somos un estudio consolidado, con un equipo de profesionales propio y una cartera de clientes que creció en cantidad y, sobre todo, en envergadura. Ese crecimiento exponencial nos llevó a mudarnos a una sede mucho más amplia y a sumar servicios de alto valor, como outsourcing administrativo-financiero y capacitación in company. Pasamos de ser un emprendimiento a ser un estudio que compite al nivel de las firmas más reconocidas, sin perder la cercanía que nos dio origen. Por eso solemos decir que nuestro mayor caso de éxito es el propio estudio. Es la prueba de que, con estrategia y gestión profesional, un proyecto puede convertirse en una marca reconocida y elegida.

¿Qué objetivos se plantean para esta nueva etapa y hacia dónde apuntan su crecimiento?

Vamos por más. Nuestros próximos pasos son seguir sumando talento profesional al equipo, incorporar herramientas tecnológicas de primer nivel en el trabajo diario y sostener la capacitación constante en todas las áreas del estudio. Con esa base, el objetivo es claro: trascender el ámbito local y posicionarnos a nivel nacional como un estudio de referencia, elegido por el mercado empresarial.



Estudio Contable Chiaramonte & Sánchez

Gral. Lamadrid 766, Luján, Buenos Aires

Teléfono (fijo) 02323-202315 · WhatsApp: +54 9 2323 33-6466

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Instagram y Facebook: @estudio.chiaramonte.sanchez · LinkedIn: Estudio Contable Chiaramonte & Sánchez

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