María Laura, ¿la pintura fue una vocación que siempre estuvo presente o fue un camino que descubriste en algún momento de tu vida?
Yo creo que ambas cosas. Siempre estuvo presente, en otro formato tal vez, no en bastidor ni acrílicos, pero desde muy chica me gustaba pintar y amaba mis cajas de colores que nunca eran suficientes. Tenía fascinación por esas cajas inmensas en diferentes tonos y acomodadas en degradé.
Y también hubo un camino recorrido que me trajo hasta aquí, que creo que inició en esas cajas de colores, que hoy en día se transformaron en otros materiales. Pero en el medio hubo un camino transitado.
Y si tuvieras que marcar un punto clave… ¿cuál sería?
Londres marcó un antes y un después. Allí tuve la oportunidad de conocer esa ciudad maravillosa y de viajar por toda Europa. Y en esa época viví el arte de cerca.
Recuerdo especialmente un día en el que compré unos pasteles y papeles de alto gramaje y comencé a experimentar con ese material.
En aquella época no trabajaba sobre bastidores. Vivía en departamentos, me mudaba con frecuencia y no tenía espacio para almacenar obras en ese formato. Eso llegaría más adelante, cuando regrese a Argentina.
Mirando hacia atrás, creo que Londres fue ese punto de inflexión. Aunque no despertó mi sensibilidad artística, porque creo que siempre estuvo, pero sí me enseñó a mirar el arte de otra manera.
¿Cómo definirías tu estilo artístico?
Mi estilo se desarrolla dentro de la abstracción contemporánea, con una fuerte impronta matérico - textural. Me gusta trabajar con diferentes texturas, capas, siento que la obra cobra vida en el relieve.
Me identifico con paletas en tonos tierra, ocres, blancos, azules y con el diálogo que se genera entre la luz y las sombras entre los diferentes materiales y texturas.
Me interesa que cada obra tenga profundidad, no solamente desde lo visual, sino también desde lo emocional.
¿Qué te gustaría que sienta o experimente una persona cuando se encuentra frente a uno de tus cuadros?
Me gustaría que los conmueva. Creo que existe un diálogo invisible entre el artista y quien lo observa, algo especial que puede suceder o no y no se puede explicar con palabras.
A veces me piden que replique alguna de mis pinturas y siempre respondo lo mismo: va a quedar lo más parecido posible pero nunca igual. Porque cuando uno pinta hay algo que sucede en ese instante, una emoción, una pincelada, una elección de color que responde a lo que uno está sintiendo en ese momento. Y eso es irrepetible.
Por eso me gusta pensar que quien tiene una obra mía en su casa tiene también un pedacito de mí, que quedó plasmado en ese cuadro.
María Laura Rodríguez
Artista Visual
Whatsapp: 3513922991
Instagram: lau.rodriguez.art
https://www.instagram.com/lau.rodriguez.art/
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