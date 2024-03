Elisabeth Gamarra: Proyecto y Sentido Gestacional

Sin dudas, el momento más importante en la vida de una persona es el preciso instante de su materialización, es decir, de la gestación.

Cuando una pareja se une para dar una nueva vida se produce algo que muchos de nosotros no imaginamos ni nos detuvimos siquiera a pensar. El enlace de dos sistemas familiares completos, con todas las vivencias de cada clan, es transferido a la descendencia, a la nueva vida, para que cuente con todos los recursos necesarios que le permitan sobrevivir.

La vida en desarrollo se nutre no solo de los alimentos de la madre y su oxigenación, sino además del sistema emocional de ambos padres. La nueva vida se encuentra unida y sostenida por los inconscientes de ambos progenitores que enseñan, durante un periodo de aproximadamente 4 años, cómo se vive en la tierra de manera consciente e inconsciente.

Desde la decodificación de síntomas y emociones evaluar esta etapa es crucial, ya que aquí se instalan todos los programas, permisos, dones y simbolismos del clan. Los procesos que ambos padres vivencian durante la gestación y los primeros años de vida condicionan al bebé y niño, quien toma la información vivenciada sin cuestionamientos, como si fuera una orden de vida que, según la experiencia o emoción de la misma, será una repitencia u oposición.

Repitencia : Por ejemplo, un consultante cuya madre sufre durante su gestación porque su pareja se pasa el día trabajando para mantener a la familia, y a ella le gustaría compartir mucho más tiempo con él. El consultante cuando gesta un hijo realiza exactamente lo mismo, ausentándose largas horas y dejando a su compañera en soledad y reclamos, situación que genera tensión y mal vinculo en la pareja, trasladando el mismo programa de repitencia.

Oposición : en el mismo caso anterior, el hombre al gestar “perdería” sin comprender su empleo, para asegurarse estar en casa con la pareja y “reparar” las emociones de su madre.

Las emociones del proyecto y sentido son mandatos de vida que rigen la misma de manera subconsciente.

Muchas veces hay hijos no deseados o “accidentales” que nada tiene que ver con el amor que los padres sienten luego hacia su hijo, y hace que se sientan no merecedores de la vida, se sienten no queridos y en constante sensación de no pertenencia.

Otras veces llegan luego de la pérdida de un embarazo buscado anterior generando en la nueva vida la obligación de reemplazar a quien no está, es decir, a su hermano no nacido; esto causa una gran variedad de síntomas tanto físicos como emocionales que impiden “ocupar” plenamente la propia identidad.

Siempre es importante evaluar este proceso que Marc Fréchet (1948-1998) denominó “Proyecto Sentido Gestacional”. Su investigación y desarrollo fue a causa de comprender su propia historia, siendo un hijo gestado durante el periodo de cárcel de su madre y buscando ésta ser beneficiada con dicho embarazo, cosa que no ocurrió, pasando sus primeros años en la cárcel. Fréchet fue un terapeuta dedicado a acompañar a pacientes mujeres con esclerosis múltiple (el cuerpo se transforma en una cárcel) con una resolución del 100 % de los casos, situación que lo hizo muy conocido en ese ámbito, y es para lo que fue creado en su gestación. Todas las corrientes llamadas “Bio” hoy utilizan este protocolo, ya que aportan los elementos esenciales con los cuales una persona fue cultivada y creada para transitar este plano.

El Proyecto es la intención de realizar algo, como estudiar o un emprendimiento donde en esa búsqueda de realizar planifico los pasos a seguir, busco escuela o lo requerido para ese emprendimiento. El proyecto es planificación.

En cuanto al Sentido, es el "para qué” quiero eso; quiero estudiar para ser profesora y enseñar a los niños ya que amo hacerlo, quiero emprender en un negocio de cosmética ya que me encanta que las mujeres y hombres se sientan bien con su estética. Para comprender mejor: el proyecto y sentido de una persona es la planificación (o no) que los padres hicieron y la intención que le da sentido a la vida del nuevo ser.

Todos pasamos por ese proceso, y se hace fundamental conocerlo porque es nuestra base para crear la vida que queremos. Te dejo algunas preguntas para que investigues sobre ti:

¿Fuiste buscad@?

¿Quién eligió tu nombre y por qué?

¿Qué les sucedió a tus padres durante tu gestación y nacimiento?

¿Hubo pérdidas, separaciones o muerte?

La Decodificación de Rostros aborda facialmente este proceso que deja su huella en la cara informando de este periodo de creación. El sector facial abarca tres lugares específicos donde mirar; uno de ellos es en el centro de la frente, donde leeremos el momento de gestación y las emociones de la madre durante el mismo; otro sector es en el trago de la oreja; y el último es la boca misma. Sectores que en notas posteriores desarrollaré.

Durante las consultas en decodificación de síntomas siempre se toma conciencia sobre este hermoso momento de hacernos humanos, y se implementan ejercicios de reprogramación para mejorar la vida y ser más plenos.

Para contactarte con Elisabeth:

www.decodificacionderostros.com.ar

Instagram @decodificacionderostros

https://www.instagram.com/decodificacionderostros/

WhatsApp +54 9 3413 29 6018

por CEDOC