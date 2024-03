Estudiar puede no ser una tortura

¿Cómo surgió la propuesta del CME?

El CME comenzó en 2021, post pandemia. Hasta entonces, y durante 11 años trabajé en una universidad, respondiendo a las necesidades que emergían en esa población, tanto estudiantes como docentes. La pandemia nos dejó un nuevo mundo, y nos enseñó que la virtualidad era posible para cosas que no creíamos. Empecé a pensar en llegar a más estudiantes de nivel superior – universitarios y terciarios- para ayudarlos a concretar sus proyectos de estudio, basándome fundamentalmente en escuchar lo que les pasa al momento de estudiar.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

El CME tiene talleres grabados cuyas temáticas tienen que ver con cómo organizarse para estudiar, comprensión lectora universitaria; qué es estudiar propiamente dicho -en contraposición con memorizar-, cómo preparar exámenes finales de forma consciente y también cómo trabajar los nervios que suelen generar las exposiciones y exámenes orales. Y asesorías individuales sincrónicas, que no tienen temas prefijados, sino que justamente ofrezco para trabajar eso más específico de cada uno, que hace que se sientan trabados, bloqueados, desmotivados.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

El objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes universitarios. Estoy convencida de que hay que apoyar a quienes eligen estudiar, porque la educación es la base de una realidad mejor, y muchos sienten que “esto no es para ellos”. No estamos preparados para este nivel educativo. Hay quienes fuimos sorteando y descubriendo cómo era, pero la realidad es que el formato del nivel superior contrasta con las competencias que se desarrollan hasta llegar a él. Quisiera también llegar a docentes, capacitándolos para estos “nuevos estudiantes”.

¿Qué te diferencia de otras propuestas?

Tiene que ver con la especificidad de mi profesión. Pensar que hay recetas para todo, como “hace esto y el resultado inequívoco es x” no funciona. No creo en los gurús y no soy gurú. Aprendo en la escucha y acompaño a construir pensamiento crítico. Ayudo a construir herramientas propias en cada estudiante.

Si comenzaras nuevamente ¿qué harías diferente?

¡La verdad que nada! No estaría donde estoy hoy sin el recorrido previo, porque soy una convencida de que los errores forman parte de los aciertos. Estoy donde estoy, también gracias a lo que no salió tan bien y nada pudo ser antes para que sea como toca hoy. A las cosas hay que darles tiempo y van saliendo. Básicamente lo mismo que les digo a los estudiantes, tenete paciencia, no renuncies, y salimos.

Datos de contacto:

Licenciada Luciana Comerci

Te acompaño a concretar tu proyecto universitario.

@cmotivacionestudiantil

Celular: 1154551648

por CEDOC