La historia de Facundo Olivares de “Terapia a martillazos”, contada por él mismo

Mi vida siempre ha sido un reflejo de lo que escribo: directa, sin rodeos y profundamente humana. Vivo cada palabra, cada emoción genuinamente.

Trabajaba en una metalúrgica, donde todo marchaba bien hasta que, recién titulado, la estabilidad se desvaneció. Despedido sin previo aviso, me vi en la encrucijada de la vida: fin de año, pandemia y la responsabilidad de un hijo.

La desesperación me llevó a buscar salidas. Contacté a una amiga que tiene petshop, pensando en emprender. Día tras día, observaba el negocio, buscando un local para alquilar.

Cuando finalmente lo encontré y estaba a punto de firmar, la duda me asaltó. Algo no encajaba. Decidí escuchar a mi instinto y renuncié a la idea de tener un local, perdiendo la seña en el proceso. Nos cuenta Facundo Olivares.

“Tengo que hacer algo que me gusta” me dije, y lo que a mí me gusta es escribir y atender.

Así nació la idea de un Instagram profesional, un espacio para mis palabras, con la esperanza de que quienes las leyeran decidieran embarcarse en un viaje terapéutico conmigo. Calculé cuánto tiempo podría vivir con mi indemnización y me di un año para no agotar mis recursos.

Tres meses después, mi consultorio se convirtió en mi sustento.

¿Cuál es la conexión entre la psicología y la escritura en “Terapia a martillazos”?

La relación entre la psicología y mi escritura en “Terapia a martillazos” ha evolucionado notablemente. En mis inicios, mi enfoque estaba centrado en temas psicológicos con un aire de psicoeducación.

Fui mutando y hoy, si bien sigo escribiendo sobre temas que nos atraviesan a todos como seres humanos, me corrí del lugar de psicoeducar.

Escribo lo que pienso, lo que siento, lo que reflexiono, como leo la vida y como la vivo.

¿Qué consejo le darías a otros profesionales que buscan encontrar su voz auténtica?

Creo que la voz auténtica siempre está. Siempre pide salir la parte más genuina que cada uno tiene. Así que les recomiendo eso, que la dejen salir. Que sean como son. Que se muestren como son. Que no se fijen en lo que hacen los demás ni se enrosquen pensando fórmulas de “éxito”.

No hay fórmulas mágicas, no existen. Quien te elige lo va a hacer por lo que sos. Y esto aplica tanto para el ámbito profesional como para todo en la vida en general.

Ser quien sos, no hacer…

Facundo Olivares – Escritor

Datos de contacto:

IG: @terapiaamartillazos

Cel: 1149168671

Foto: @pablospot

por CEDOC