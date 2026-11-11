Alejandro Fantino contra Gastón Gaudio por su "safari de pobres"

“En Túnez tengo unas fotos de homeless que te volvés loco”. Gastón Gaudio le hablaba a Juan Pablo Varsky de una afición que había cultivado en sus viajes. El campeón de Roland Garros llevaba una cámara y, de una ciudad a otra, buscaba a personas que vivían en la calle para retratarlas. A Alejandro Fantino le bastó escuchar cómo describía esas imágenes para dedicarle un insulto. “No podés ser tan pelotudo”, le reprochó.

La expresión “safari de pobres” que acompañó la circulación del video pertenece a Fantino. Así resumió el conductor lo que había escuchado en la entrevista de Varsky. “Le hicieron una nota a Gaudio y Gaudio empieza a hablar que le encanta fotografiar gente pobre. Como un safari de pobres”, dijo en el fragmento que difundió Finanzas Ya. La frase saltó de ese comentario al encabezado con el que la cuenta compartió el recorte en Facebook.

En la charla original, Gaudio había elegido una palabra en inglés, homeless, para referirse a quienes dormían en la calle. Contó que así había empezado a usar la cámara y que, en sus recorridos por el mundo, había repetido la experiencia. De todas esas imágenes eligió las de Túnez para darle a Varsky una idea de lo que había conseguido. El periodista apenas intercaló un “sí, sí, sí” mientras el Gato seguía con el relato.

Hay un detalle en esa escena que ayuda a entender el enojo de Fantino. Cuando Gaudio menciona Túnez, lo que recuerda es lo buenas que le parecen las fotos. De la persona que tenía enfrente de la cámara, en cambio, el espectador apenas llega a saber que carecía de vivienda. Esa distancia entre el entusiasmo de quien cuenta el viaje y las circunstancias de quien aparece en la imagen es lo que el conductor condensó en la palabra “safari”.

En boca de Fantino también cambia el alcance de la anécdota. Gaudio había hablado específicamente de gente sin techo. Al usar la palabra “pobres”, el conductor extendió el reproche a la manera en que el extenista miraba la pobreza. Y al cerrar con un insulto apuntó además directamente contra el hombre que estaba detrás de la cámara.

El recorte volvió a poner a Gaudio en las noticias deportivas en un momento particular. A más de dos décadas de aquella final de Roland Garros que le ganó a Guillermo Coria en 2004, el Gato busca presidir Independiente. En la pelea por la conducción del club de Avellaneda, uno de sus rivales es Luciano Nakis. En medio de esa disputa, la entrevista con Varsky tuvo una segunda vida en las redes por un tramo en el que el candidato hablaba de lo que hacía cuando viajaba con su cámara.