El video de la "primera dama" de Blender que mostró la intimidad de la carpa VIP

La multitudinaria misa que el papa León XIV encabezó el lunes 9 en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, terminó envuelta en un escándalo político y mediático por la instalación de una exclusiva carpa VIP destinada a funcionarios, empresarios, celebridades e influencers. Mientras cientos de miles de personas aguardaban durante horas bajo el sol para participar de la celebración religiosa, un grupo selecto de invitados accedió a un espacio climatizado, con catering, bebidas, comodidades especiales y ubicaciones privilegiadas frente al escenario.

La controversia adquirió mayor dimensión cuando comenzaron a circular fotografías y videos publicados por los propios asistentes, que exhibieron los privilegios de un sector que contrastaba con el espíritu de austeridad, fraternidad y solidaridad que había transmitido el Pontífice.La principal protagonista involuntaria de la exposición en redes sociales fue Ángela (Angie) Landaburu, modelo, empresaria e influencer, pareja de Augusto Marini, empresario vinculado a los canales de streaming Blender y Carajo.

Landaburu compartió distintas historias de Instagram desde el predio, donde mostró su vestimenta para la ocasión, imágenes familiares y estampas religiosas, pero también dejó al descubierto el interior de la carpa reservada para invitados especiales. En las publicaciones se pudieron observar las instalaciones acondicionadas, el servicio gastronómico y las comodidades de las que disponían quienes habían recibido acreditaciones preferenciales.

La difusión de esas imágenes provocó una inmediata reacción en las redes sociales. Numerosos usuarios cuestionaron que una celebración religiosa multitudinaria tuviera un espacio exclusivo para personalidades del espectáculo, empresarios y dirigentes, mientras voluntarios, trabajadores y fieles debían permanecer durante horas en condiciones mucho menos confortables. La polémica se concentró especialmente en la contradicción entre el mensaje de León XIV, centrado en la humildad, la dignidad humana y la preocupación por los sectores más vulnerables, y la exhibición de privilegios por parte de algunos de los invitados.

La controversia tomó una dimensión todavía mayor por la identidad de los invitados y por el vínculo de algunos de ellos con el mundo empresarial y mediático. Además de Landaburu, entre las figuras que trascendieron estuvieron Carolina «Pampita» Ardohain, Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier, Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Eduardo Feinmann, Claudia Villafañe y Nicolás Francella. También participaron integrantes del gabinete nacional, entre ellos Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Mario Lugones.

En el caso de Landaburu, su participación cobró especial repercusión porque fue una de las primeras en mostrar públicamente las instalaciones. La influencer, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, publicó imágenes del catering, de la carpa climatizada y de los espacios reservados. Cuando comenzaron a multiplicarse las críticas, eliminó las historias que exhibían esas comodidades y posteriormente restringió los comentarios de sus publicaciones.

Detrás de la polémica por las fotografías también apareció una discusión mucho más importante: el costo de la organización y el procedimiento utilizado para contratar los servicios. Según la documentación oficial difundida por distintos medios, la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, adjudicó a DF Entertainment un contrato de 8.690 millones de pesos para la producción integral y coordinación de la misa y la vigilia juvenil.

La contratación se realizó mediante una compulsa abreviada por urgencia, sin una licitación pública convencional. Aunque fueron invitadas tres empresas a presentar ofertas, solamente DF Entertainment presentó una propuesta. La productora pertenece a Diego Finkelstein y es controlada en un 51% por la compañía internacional Live Nation. El contrato contemplaba 31 carpas, servicios de seguridad, asistencia médica, limpieza, conectividad y control de accesos.

Para el sector VIP se había previsto una carpa de 30 por 40 metros, con climatización, alfombra, piso y capacidad para aproximadamente 250 invitados. También figuraban 3.500 sillas para sectores reservados y acreditaciones anticipadas de hasta 4.000 personas, una cifra que corresponde al conjunto de los espacios preferenciales y no exclusivamente a la carpa de celebridades. El catering diferenciado incluía servicios de café, alimentos y bebidas para distintos sectores del operativo.

La organización abrió además un enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración porteña de Jorge Macri. Desde la Ciudad sostuvieron que las invitaciones a las celebridades habían sido cursadas por el propio gobierno porteño y que habían recibido 250 cupos para distribuir entre sus invitados. Como respaldo, algunos asistentes, entre ellos Yanina Latorre, confirmaron que sus invitaciones habían llegado directamente de Jorge Macri y de su esposa, María Belén Ludueña.

En cambio, desde la Casa Rosada señalaron que la carpa, el catering y la contratación de la productora correspondían a Nación, mientras que su propia lista de invitados estaba integrada por funcionarios, legisladores, gobernadores y autoridades institucionales. La discusión dejó expuesta una distribución de responsabilidades poco clara entre ambas jurisdicciones. Ante el crecimiento de las críticas, el jefe comunal intentó relativizar el episodio y reconoció que algunos aspectos de la organización podrían haberse evitado. "Me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más", sostuvo en declaraciones radiales.

El jefe de Gobierno defendió la existencia de espacios protocolares para recibir autoridades, diplomáticos y representantes institucionales, aunque la controversia se concentró precisamente en la inclusión de figuras del espectáculo y personalidades sin una función institucional evidente en la ceremonia. La controversia, por lo tanto, dejó de ser exclusivamente un episodio de farándula para convertirse en una discusión sobre la exclusividad, el amiguismo, el gasto público, la transparencia de las contrataciones y los privilegios dentro de un acontecimiento religioso de enorme trascendencia.