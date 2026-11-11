El mensaje del Papa contra la obsesión por la apariencia y la popularidad en redes

En redes sociales, el Papa León XIV tuiteó: "Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, por la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".

El contundente mensaje, que el Sumo Pontífice publicó desde su cuenta oficial de X, cuestionó la obsesión contemporánea por el dinero, el éxito, la apariencia física y la popularidad, y advirtió especialmente sobre las consecuencias de buscar reconocimiento y aprobación a través de las redes sociales. La publicación recuperó uno de los pasajes centrales de su intervención durante la multitudinaria vigilia con jóvenes argentinos realizada el martes 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde se congregó más de un millón de personas, según las estimaciones difundidas por los medios y las autoridades eclesiásticas.

El mensaje estuvo dirigido fundamentalmente a las nuevas generaciones y se inscribió en una reflexión más amplia sobre las presiones sociales, culturales y económicas que condicionan la libertad individual. Para el Papa, el problema no reside simplemente en aspirar a progresar, tener éxito o ser reconocido, sino en convertir esos objetivos en necesidades absolutas que terminan condicionando las decisiones, deteriorando los vínculos y haciendo que las personas pierdan autonomía.

Para explicar esa advertencia, el Pontífice recurrió a un episodio del Antiguo Testamento, concretamente al relato bíblico de tres jóvenes de Babilonia: Ananías, Azarías y Misael. Según la narración del Libro de Daniel, los jóvenes se negaron a arrodillarse ante una enorme estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor, pese a las amenazas y al castigo que podían recibir por desobedecer. León XIV utilizó esa historia como una metáfora de la libertad de conciencia y de la importancia de mantener las propias convicciones frente a las imposiciones externas. La comparación apuntó a que los jóvenes actuales también deben aprender a permanecer de pie ante las presiones de una sociedad que, muchas veces, exige determinadas conductas para obtener aceptación, reconocimiento o pertenencia.

Uno de los aspectos más significativos de su discurso estuvo relacionado con el funcionamiento de las redes sociales y la manera en que estas pueden transformar las relaciones personales. León XIV advirtió que la búsqueda de aprobación digital puede llevar a comportamientos que difícilmente se justificarían en una relación cara a cara. También se refirió a la envidia, que puede impedir que una persona se alegre por los logros ajenos, y al egoísmo, que puede llevar a tratar a los demás como objetos y no como seres humanos con sentimientos y dignidad.

La preocupación del Pontífice no se limitó a las agresiones directas o a los insultos que circulan por las plataformas digitales. Su planteo también apuntó a una cultura de exposición permanente en la que la imagen personal, la cantidad de seguidores, los comentarios y las reacciones pueden convertirse en parámetros para medir el valor de una persona. Desde esa perspectiva, las redes sociales pueden alimentar una dependencia emocional de la aprobación externa, generar frustración y favorecer conductas de competencia, comparación y hostilidad. La advertencia adquiere especial relevancia entre adolescentes y jóvenes, que desarrollan buena parte de sus relaciones sociales en entornos digitales y están expuestos a una permanente evaluación de su apariencia, sus actividades y sus opiniones.

Otro de los pasajes de su intervención estuvo dedicado a los negocios que explotan los deseos y las vulnerabilidades humanas. León XIV mencionó la pornografía y el consumo de sustancias como ejemplos de actividades que ofrecen placeres inmediatos, pero pueden terminar generando dependencia y pérdida de libertad. Su crítica apuntó también a quienes obtienen beneficios económicos mediante prácticas que, según su perspectiva, convierten a las personas en consumidores sometidos a necesidades artificialmente alimentadas. La cuestión se relaciona con una de las preocupaciones centrales de la Iglesia católica frente a la cultura contemporánea: la mercantilización de las relaciones humanas y la transformación de los deseos en oportunidades de negocio.

El cierre de su mensaje estuvo marcado por una invitación a recuperar la libertad y no quedar definidos por los errores cometidos. "Y si alguna vez han caído, ¡levántense!", expresó, en una exhortación que buscó transmitir esperanza y evitar que quienes atraviesan situaciones de dependencia, frustración o contradicción personal consideren que ya no pueden modificar su comportamiento. En esa misma línea, recordó que nadie está definitivamente perdido y que siempre existe la posibilidad de reconocer los errores, reparar los daños y reconstruir los vínculos.

León XIV retomó la consigna de Francisco "Todos, todos, todos", pronunciada durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023, y la reformuló con una invitación a caminar "Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo". Además, convocó a los jóvenes a transformar sus convicciones en acciones concretas de solidaridad, acompañando a personas en situación de pobreza, enfermedad, soledad y exclusión. Para el Pontífice, la verdadera libertad consiste en conservar la capacidad de decidir, respetar la dignidad de los demás y construir una identidad que no dependa de la mirada ajena. Su exhortación final sintetizó esa preocupación: no permitir que los nuevos ídolos de la sociedad contemporánea terminen ocupando el lugar de aquello que verdaderamente da sentido a la vida.