Murió Ximena Tezanos Pinto, la vecina "famosa" de Cristina Kirchner

La muerte de Ximena De Tezanos Pinto, conocida públicamente como la ¨"vecina de arriba" de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, generó repercusiones en el ámbito político y mediático. La mujer falleció el martes 10 de noviembre, a los 59 años, después de atravesar una enfermedad terminal que había hecho pública durante el año pasado. Su nombre había alcanzado notoriedad nacional por las banderas y pancartas opositoras que desplegaba desde el balcón de su departamento en Recoleta, ubicado exactamente en el piso superior de la vivienda de la expresidenta, y por su posterior aparición en la investigación judicial sobre los vínculos entre integrantes de Revolución Federal y el entorno del atentado contra la ex mandataria.

De Tezanos Pinto vivía en un dúplex del sexto piso del edificio situado en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Su exposición pública comenzó a crecer durante 2021, cuando empezó a utilizar los balcones y ventanas de su propiedad para expresar sus posiciones políticas y manifestar su rechazo al gobierno de Alberto Fernández y al kirchnerismo. Una de sus primeras intervenciones fue la colocación de una bandera negra en homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus, a la que posteriormente agregó una referencia cuando la Argentina superó los 100.000 fallecidos por COVID-19.

En diciembre de 2022 volvió a llamar la atención al desplegar una bandera argentina con la consigna "#EstamosHartos", en medio de las movilizaciones y enfrentamientos políticos que se producían frente al departamento de Cristina Kirchner. Sus intervenciones transformaron el balcón en una suerte de tribuna opositora que era fotografiada y difundida por las redes sociales y los medios.

Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo fue la instalación de una enorme pancarta con la palabra "Condenada", que reproducía la sentencia judicial contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La bandera apareció después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta. De Tezanos Pinto explicó en una entrevista con LN+ que había decidido colocarla como una manera de "cerrar un ciclo" y celebrar la resolución judicial.

Según contó, la idea surgió después de observar en las redes sociales un video de un hombre que caminaba con una bandera que reproducía la sentencia. Decidió hacer algo similar, pero adaptado a las dimensiones de su balcón: una lona de 2,30 por 2,50 metros. "Estoy muy contenta porque la condena nos agarró de sorpresa. Ansiaba mucho que la Corte Suprema rechazara el recurso en queja y el fallo quedara firme», había expresado. La imagen de la pancarta se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de su enfrentamiento público con el kirchnerismo.

Su relación con Cristina Kirchner también fue motivo de numerosas entrevistas. En distintas oportunidades, De Tezanos Pinto contó que había tenido pocos encuentros personales con la entonces vicepresidenta y que sus intentos de saludarla no habían obtenido respuesta. "Es buena vecina, pero nunca participa en las asambleas", había dicho, al describir la convivencia en el edificio. Sin embargo, su protagonismo no se limitó a las banderas. Durante las concentraciones que se desarrollaban frente al inmueble, llegó a recibir en su departamento a jóvenes que participaban de las protestas contra la expresidenta.

Pero el capítulo más controvertido de su trayectoria pública estuvo relacionado con la investigación por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló una pistola a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. En el marco de las investigaciones sobre los movimientos y contactos de integrantes de Revolución Federal, organización que protagonizaba acciones y manifestaciones violentas contra dirigentes del oficialismo, el nombre de De Tezanos Pinto apareció por los vínculos que mantenía con algunos de sus integrantes.

Entre ellos se encontraban Gastón Guerra y Leonardo Sosa, quienes habían concurrido a su departamento apenas cuatro días antes del ataque. La relación llamó la atención de los investigadores porque ambos formaban parte del espacio que había quedado bajo la lupa judicial por sus actividades y sus mensajes contra el kirchnerismo. La mujer reconoció que conocía a integrantes de Revolución Federal y que había recibido a Guerra y Sosa en su vivienda, pero rechazó haber formado parte de la organización, participar de sus conversaciones privadas o tener conocimiento de algún plan para atacar a Cristina Kirchner.

Su explicación fue que Gastón Guerra había concurrido para realizar arreglos domésticos, particularmente reparar unos azulejos que se habían desprendido en el baño. Según relató, el contacto se había producido a través de una amiga en común que había vivido durante algunos meses en su departamento. También sostuvo que había intercambiado fotografías del desperfecto por WhatsApp y que esas conversaciones podían ser verificadas. Sobre Guerra, manifestó que lo había escuchado hablar en algunas oportunidades y que le había parecido un joven con poco nivel de instrucción, aunque con "mucho sentido común y con sentido de patria".

La investigación también alcanzó a una abogada que había alquilado una habitación dentro del departamento de De Tezanos Pinto y cuyos contactos con personas vinculadas a Revolución Federal fueron examinados por la Justicia. En diciembre de 2022, el pedido de allanamiento de su vivienda y de secuestro de su teléfono celular generó una fuerte reacción de la vecina, que cuestionó los fundamentos de la medida y consideró que se intentaba sostener una hipótesis sin pruebas suficientes. "Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga", había declarado en Radio Rivadavia. En distintas declaraciones sostuvo que no deseaba la muerte de la expresidenta y que la corrupción debía combatirse mediante la Justicia y no mediante agresiones personales.

En 2025 comunicó que había atravesado un cáncer en estadio IV, con metástasis en los huesos y los pulmones, y anunció que había conseguido superar aquella etapa de la enfermedad. En una publicación expresó: "No temo partir, porque cada día me ocupo de lo que considero importante", y manifestó su deseo de que la Argentina también pudiera sanar de sus problemas políticos. Finalmente, murió el 10 de noviembre, a los 59 años, después de atravesar ese prolongado deterioro de su salud.