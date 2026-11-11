Visita del Papa: quién es quién en la Iglesia argentina

En la cárcel de Devoto, Jorge García Cuerva le habló a León XIV de la posibilidad de volver a empezar. Era un terreno conocido para el arzobispo de Buenos Aires: antes de ocupar la sede que tuvo Jorge Bergoglio, fue capellán de cárceles y cura en barrios populares del conurbano. Francisco lo trajo de Río Gallegos en 2023 para suceder al cardenal Mario Poli. Su cargo lo pone cada 25 de Mayo frente al Presidente en el tedeum de la Catedral Metropolitana.

A la hora de acordar con la Casa Rosada dónde se haría la misa de Palermo, el interlocutor de Karina Milei fue otro: Marcelo Colombo. Arzobispo de Mendoza, preside la Conferencia Episcopal Argentina desde noviembre de 2024, cuando sus pares lo eligieron para suceder a Oscar Ojea. También se reunió con Axel Kicillof por las escalas bonaerenses del viaje. Colombo representa al conjunto de los obispos ante el poder político. Cada uno conserva el gobierno de su diócesis.

El segundo de Colombo es el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado. Jesuita como Bergoglio, fundó Manos Abiertas, una organización de voluntarios que acompaña a personas en situación de pobreza. En 2023 Francisco lo hizo cardenal y en 2025 participó del cónclave que eligió a León XIV. Esta vez le tocó recibirlo en su provincia, donde el Papa celebró misa en la Fábrica Argentina de Aviones.

La conducción del Episcopado se completa con César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, y Raúl Pizarro, auxiliar de San Isidro y secretario general. Pizarro compartió la presentación pública de la visita con los tres arzobispos que tenían actos en sus jurisdicciones: García Cuerva en Buenos Aires, Rossi en Córdoba y Jorge Eduardo Scheinig en Mercedes-Luján, sede de la misa de despedida frente a la basílica.

En el sur del conurbano, el anfitrión fue Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora. A esta diócesis pertenece el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el pontífice se encontró con los residentes y con quienes los cuidan.

Hay un título que durante décadas se asoció con Buenos Aires y hoy corresponde a Santiago del Estero. En 2024 Francisco trasladó allí la sede primada en reconocimiento a la primera diócesis erigida en el actual territorio argentino. Desde entonces el primado de la Argentina es el cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero. La distinción le da precedencia honorífica en las celebraciones. La representación institucional sigue en manos de los obispos que eligen sus pares.