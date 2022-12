Porqué Messi gambeteó al gobierno

Tras la negativa de la Selección Argentina y la AFA de festejar desde el balcón de la Casa Rosada, se difundió un video de Lionel Messi y los subcampeones del 2014, en el que se ve al capitán incómodo -según los comentarios en redes- junto a la entoces presidenta Cristina Kirchner.

El video impulsado desde la cuenta @indignadoxd 2014, muestra las imágenes del conjunto dirigido por Alejandro Sabella luego de que esta volviera del Mundial de Brasil. La cara con la que Messi observa a la mandataria fue interpretada como una expresión de molestia por el uso político.

Otro de los argumentos es que “La Pulga” mantiene cierta disconformidad con el actual gobierno, por un hecho ocurrido durante la pandemia Covid-19: Messi donó 32 respiradores a la Secretaría de Salud de Rosario, su ciudad natal, a través de su Fundación (Leo Messi). Sin embargo, los mismos habían quedado desde agosto de 2020 varados en la Aduana del aeropuerto de dicha ciudad.

Según declaró en ese momento el presidente de la terminal área de Rosario, Eduardo Romagnoli, era necesario “una autorización de ingreso” para destrabar los respiradores, la cual nunca llegó. La demora burocrática frente a la situación de emergencia habría motivado el enojo de Messi.

Además, mientras trascendió que la Selección no iría en esta oportunidad a la Casa Rosada para ser recibidos por el presidente Alberto Fernández, la misma cuenta @indignadoxd difundió un video donde se lo ve a Messi descender del avión con el resto del plantel, ignorando a los funcionarios que se le acercan a saludarlo.

Si bien Messi ha sido siempre cauto de no entrar en declaraciones de corte político, fue criticado por un programa de la Tv Pública por no acceder a la foto con el presidente y la vice, que lo felicitó especialmente a través de su cuenta de Twitter, ni bien se supo la noticia de la victoria de la Selección: “Gracias infinitas capitán… a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano 'andá pa’allá bobo, con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas. Ah… ¡casi me olvidaba! Muchas gracias también por traer a la Patria la tercera copa”, tuiteó la vicepresidenta.