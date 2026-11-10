Visita del Papa: los negocios en torno a su gira

La llegada del papa León XIV a la Argentina no sólo moviliza a millones de fieles que esperan verlo de cerca. También puso en marcha una maquinaria comercial que encontró en su visita una oportunidad extraordinaria para generar ingresos.



Comerciantes, emprendedores, propietarios de viviendas y operadores turísticos comenzaron a organizar sus negocios alrededor de un acontecimiento religioso que promete alterar durante cuatro jornadas la actividad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Banderas, remeras, viseras, tazas y vinchas conviven con alquileres temporarios a precios extraordinarios, balcones cotizados en dólares y excursiones especiales para trasladar peregrinos. La fe también tiene su mercado y las expectativas son millonarias.



El viaje de León XIV, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, contempla actividades en Uruguay y distintas ciudades argentinas, con misas multitudinarias y encuentros institucionales. La expectativa por la convocatoria comenzó a repercutir en diferentes rubros de la economía. Según estimaciones desde el sector económico, el flujo de dinero se ubicaría entre los 300 y los 400 millones de dólares, si se consideran alojamiento, transporte, gastronomía y otros consumos. Se trata de una proyección estadística, pero permite dimensionar el negocio que comenzó a organizarse alrededor de la presencia del Santo padre.



Compras hormiga. Uno de los primeros indicadores aparece en los comercios. En bazares, locales de artículos religiosos y puestos callejeros se multiplicaron los productos con los colores amarillo y blanco del Vaticano, combinados con la bandera argentina y el rostro del Pontífice. Remeras, gorras, banderas, llaveros, estampitas y tazas conforman una colección de recuerdos que busca convertir la visita en un objeto para conservar.



Alina Cabrera, encargada de un bazar de Caballito, reconoce que la demanda superó sus previsiones. “Esta semana se vendieron muchos productos del papa León XIV en Argentina. La verdad es que me quedé corta con el stock, no tenía mucha expectativa”, cuenta. En su local, las banderas grandes, de un metro por 70 centímetros, se vendieron a $11.500, mientras que las más chicas, de 40 por 60 centímetros, cotizaban a $7.000. La próxima entrega incluía remeras y viseras, con un precio estimado de $15.000. “El viernes y sábado van a ser los días de más ventas”, anticipa.



Internet se convirtió en otra vidriera para los emprendedores emergentes. Mercado Libre reúne publicaciones de remeras conmemorativas de León XIV, con precios que van desde los 19.000 hasta los 36.900 pesos. También se ofrecen combos de remera, gorra y bolsa de tela por unos 75.000 pesos. Los prendedores rondan los 3.900 pesos, los paquetes de diez estampitas se ofrecen a 1.500 y algunas medallas especiales alcanzan los 25.000. La venta digital amplía el mercado más allá de las ciudades incluidas en el itinerario y permite que pequeños comerciantes y talleres textiles participen del fenómeno.



Pero el negocio más llamativo no está necesariamente en las vidrieras. En el mercado inmobiliario, la cercanía a los lugares de celebración se transformó en un atributo de lujo. Luján, donde León XIV celebrará una misa frente a la Basílica el 11 de noviembre, se convirtió en uno de los puntos más sensibles de esa especulación. La expectativa de recibir peregrinos de distintas provincias impulsó a propietarios a publicar casas, habitaciones y terrenos para acampar con tarifas muy superiores a las habituales.



Los relevamientos muestran que una habitación ubicada a seis cuadras de la Basílica se ofrece desde los 500 dólares por noche. Para quienes prefieren una propiedad completa, hay publicaciones que piden hasta 3.000 dólares por dos noches. Otras propuestas alcanzan varios millones de pesos. Una vivienda con tres habitaciones y capacidad para seis personas fue ofrecida por 5 millones de pesos durante los días en cuestión. En una entrevista televisiva, una joven de 20 años, madre de un bebé de un mes, explicó que su familia había invertido sus ahorros en remodelar su casa para alquilarla. Otra propiedad llegó a pedir 6 millones de pesos por el mismo período.



Alternativa inmobiliaria. La oportunidad también alcanzó a los terrenos. En Luján hay vecinos que ofrecen patios y espacios abiertos para instalar carpas, estacionar vehículos o descansar durante la peregrinación. Un terreno con capacidad para unas 50 carpas se promocionó desde los 50.000 pesos por persona y por día. La proximidad a la Basílica, en una jornada atravesada por cortes de tránsito y controles de seguridad, se convirtió en un argumento comercial. Las búsquedas de alojamiento en la ciudad crecieron de manera extraordinaria para las fechas del acontecimiento. Cuando se anunció por primera vez la llegada del Papa, la capacidad hotelera se agotó. Con su operación médica, se devolvieron reservas, pero en la última semana se volvió a agotar.



En Córdoba, otra de las escalas argentinas, también aumentó la demanda de alojamiento. Las búsquedas crecieron un 398%, mientras que las alternativas hoteleras comenzaron a mostrar una ocupación elevada. Los programas turísticos con alojamiento pueden superar los $250.000 por pasajero y algunas habitaciones alcanzan los $300.000 por noche. Uruguay, primera escala regional del viaje apostólico, también participa de la expectativa turística y comercial, con un refuerzo de embarcaciones de la compañía más conocidas, Buquebús.



En Buenos Aires apareció una modalidad de alquiler todavía más singular, los balcones privados. La Avenida del Libertador, especialmente en el tramo de Palermo próximo al Monumento de los Españoles, se convirtió en una ubicación privilegiada para observar el recorrido del Papamóvil y la llegada del Pontífice al escenario donde celebrará la misa del 9 de noviembre a las 11.30. Los valores que comenzaron a circular oscilan entre 300 y 500 dólares por hora. Algunas propuestas incluyen bebidas y acceso al baño. Buena parte de las ofertas se transmite de boca en boca, entre vecinos, conocidos y posibles interesados.



En ese mercado apareció el nombre de Guillermo Coppola. El empresario vive desde hace 41 años en un edificio de Palermo, frente al sector donde se montó el escenario. Su departamento, con vista directa al lugar de la celebración, recibió propuestas de particulares y medios internacionales interesados en utilizar la instalación para transmitir la visita. Uno de los ofrecimientos le llegó desde Dubai y superó los 8.000 dólares, según reconoció durante una entrevista televisiva, aunque prefirió no revelar la cifra exacta. La respuesta del ex manager de Diego Maradona fue negativa. “Hace 41 años que vivo acá. Lo voy a ver con mi familia, mis hijas y, si algún amigo quiere venir, está más que invitado”, explicó.



Incomodidad. El gobierno de Javier Milei luce a la defensiva ante la visita de León XIV. En primer lugar, por lo opuestos que son los discursos de ambos: el Presidente detesta el concepto de justicia social, que es la base dogmática de la Iglesia, y además se considera aliado de un magnate tecnológico como Peter Thiel, duramente criticado por el Vaticano. Son, en suma, dos concepciones antagónicas del mundo y de la vida.



Pero hay una cuestión más terrenal y es la millonaria deuda que el Gobierno, a caballo de su cruzada en el área de Discapacidad, mantenía con el Cottolengo Don Orione de Claypole, uno de los lugares que visitará el Papa. Ante la llegada de León XIV, el oficialismo empezó a ponerse al día y pagó 750 millones de pesos adeudados. Pero el Cottolengo sigue reclamando otra suma similar y la Justicia ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Justicia. El Papa genera cualquier cosa menos indiferencia.

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