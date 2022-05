Medicina funcional para ganar salud y calidad de vida

¿Cómo fueron tus inicios en la medicina?

Comencé a estudiar medicina funcional a los 24 años, a raíz de una enfermedad congénita. La medicina tradicional me medicó a los 19 años, porque según ellos eso era lo único que quedaba por hacer.

Cuando me recibí de médica, comencé a tratarme según mi sentido común me indicaba, ya que el tratamiento que implementé no estaba descripto en ningún libro de medicina ni estudios serios en aquel entonces, hace 20 años. Lo que hice fue modificar mi alimentación y me curé. Dejé la medicación y no la necesité nunca más hasta la actualidad. Allí fue que me llamó la atención lo ocurrido, comencé a buscar explicaciones y las encontré.

¿Qué servicios brindas a tus pacientes?

Yo soy Médica Anestesióloga, ejerzo mi profesión a diario con mucho amor, pero desde que descubrí que las personas nos enfermamos por lo que comemos, por el estilo de vida que llevamos y por lo que pensamos, tengo la necesidad de divulgar este conocimiento. Por ese motivo abrí mi consultorio de medicina funcional, y mi actividad allí se basa en aportar nutrientes de calidad al organismo (aminoácidos, vitaminas, minerales, entre otros) por vía endovenosa, oral e intramuscular. Los resultados que obtenemos son maravillosos, y la clave para que eso sea así, es el trabajo en equipo con el paciente. Les ofrezco información y nutrientes, y ellos hacen el 50% del trabajo cuando salen del consultorio.

¿Cuáles son los resultados que se obtienen?

Cuando aportamos al organismo lo que este necesita, se evidencian cambios en el estado de ánimo, la vitalidad, calidad del sueño, apetito, las funciones cognitivas superiores, y en muchos casos, comienzan a desaparecer dolencias que son tan crónicas que los pacientes las “normalizaron”.

¿Cuáles son las causas principales de las enfermedades mortales en el mundo?

Nos estamos dando cuenta que los mayores asesinos en nuestro planeta hoy (enfermedades cardiovasculares, Diabetes tipo 2, Alzheimer, Cáncer) no son problemas orgánicos de nuestro cuerpo, estas enfermedades son consecuencia de cómo estamos respondiendo al mundo que nos rodea, basados en nuestro estilo de vida.

El 90% de las enfermedades cardiovasculares son consecuencia de lidiar con el estrés, respecto al Cáncer, entre el 70 y 90 % está relacionado con el estilo de vida, según la sociedad americana de Cáncer.

Suponiendo que nos alimentamos a conciencia y que poseemos la información adecuada sobre cómo y que debemos ingerir de acuerdo a nuestras necesidades, la calidad de los nutrientes que incorporamos no siempre es la adecuada, cerca del 90% de la población tiene déficit de algún oligoelemento o mineral.

Vivimos en un mundo cada vez mas estresante, y esto genera deficit de nutrientes en nuestro organismo, que cuando se cronifica, manifiesta signos y síntomas.

¿Cuál es la relevancia? Si estamos estresados manifestamos enfermedad, si removemos el estrés y aportamos al organismo los nutrientes necesarios, podemos vivir una vida saludable sin medicamentos ni enfermedad.

Podemos crear enfermedades o tener una vida saludable, sin medicamentos.

