Por qué beber café es saludable

En los últimos estudios sobre los efectos del café y la cafeína, su principal ingrediente activo, los resultados fueron tranquilizadores en relación con la salud. Su consumo se ha vinculado con una reducción en el riesgo de todo tipo de padecimientos, entre ellos, la enfermedad de Parkinson, cardiopatías, diabetes tipo 2, cálculos biliares, depresión, suicidio, cirrosis, cáncer de hígado, melanoma y cáncer de próstata.

En numerosos estudios realizados en todo el mundo, se ha asociado el consumo diario de cuatro o cinco tazas de café de 236 mililitros, equivalente a unos 400 miligramos de cafeína, con una reducción en las tasas de mortalidad. “En un estudio de más de 200.000 participantes al que se le dio seguimiento durante 30 años, las personas que bebieron de tres a cinco tazas de café al día, con o sin cafeína, fueron un 15 por ciento menos propensas a morir prematuramente, por cualquier causa, por encima de la gente que evitó el café”, afirmó Jane Brody, en su columna de salud de The New York Times.

En un informe publicado el verano pasado por un equipo de investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, se estimó que consumir café o cafeína con moderación “puede ser parte de un estilo de vida saludable”. En estos estudios, se concluyó la baja de un 50 por ciento en el riesgo de suicidio entre los hombres y las mujeres que eran consumidores moderados de café. Muchos conjeturan que al beber se estimula la producción de químicos cerebrales que tienen efectos antidepresivos. “En general, a pesar de varias inquietudes que han surgido de la nada a lo largo de los años, el café es increíblemente seguro y puede tener varios beneficios importantes”, señaló Walter C. Willett, profesor de nutrición y epidemiología de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard.

Sin embargo, en periodo de embarazo se desaconseja esa opción de consumo. “Eso no quiere decir que el café sea el mejor certificado de buena salud. La cafeína cruza la placenta y llega al feto, y beber café durante el embarazo puede incrementar el riesgo de aborto, bajo peso al nacer y parto prematuro. El embarazo altera la manera en que el cuerpo metaboliza la cafeína y a las mujeres que están embarazadas o amamantando se les aconseja abstenerse por completo, solo pueden beber café descafeinado”.

Es conocido que el efecto negativo más común asociado con el café es la alteración del sueño. En el cerebro, la cafeína se entrelaza con el mismo receptor que el neurotransmisor adenosina, un sedante natural. Willett, uno de los autores del informe de Harvard, explicó: “De verdad me gusta mucho el café, pero lo tomo solo de vez en cuando porque, si no, no duermo muy bien. Mucha gente con problemas de sueño no reconoce la conexión con el café”.

“No es necesario suprimir por completo el consumo para minimizar el impacto en el sueño”, detalló el investigador, pero reconoció que la sensibilidad de una persona a la cafeína “es probable que aumente con la edad”. La gente también metaboliza el café con una velocidad muy variable, así que algunos pueden dormir de manera profunda después de beber un café con cafeína en la cena, mientras que otros tienen problemas para dormir si toman café en el almuerzo.

La cafeína es uno de los más de mil químicos en el café, de los cuales no todos son benéficos. Entre los que también tienen efectos positivos están los polifenoles y antioxidantes. Los polifenoles pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas y reducir el riesgo de diabetes tipo 2; los antioxidantes, que tienen efectos antiinflamatorios, pueden contrarrestar las cardiopatías y el cáncer.

Nada de esto implica que el café sea benéfico sin importar su preparación. Cuando se prepara sin un filtro de papel, como en una prensa francesa, el café hervido noruego, el expreso o el café turco, se producen químicos aceitosos llamados diterpenos que pueden aumentar el colesterol LDL que daña las arterias. Sin embargo, casi no se encuentran estos químicos en el café filtrado y el instantáneo.

Los añadidos populares que usan algunas personas, como la crema, también contrarrestan los potenciales beneficios a la salud del café, pues pueden convertir esta bebida libre de calorías en un postre rico en calorías. “Todas las cosas que la gente le pone al café pueden dar como resultado una comida chatarra con hasta 500 o 600 calorías”, mencionó Willett. Por otro lado, el café descafeinado no carece por completo de beneficios para la salud, los polifenoles que contiene cuentan con propiedades antiinflamatorias que pueden reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y cáncer.

