¿Compraste un auto y no lo pudiste poner a tu nombre? Como funciona la Cédula de mero poseedor:

En Argentina es muy común comprar un auto usado y no poder hacer la transferencia. A veces el titular no aparece, no quiere firmar o hay deudas pendientes. Mientras tanto, el comprador queda en una situación complicada: no es el dueño legal del vehículo, pero lo usa todos los días y no tiene forma de demostrar que es suyo.

Para estos casos, existe una solución legal: la cédula de mero poseedor.

Es un documento oficial que emite el Registro del Automotor y que te permite circular legalmente con el auto, incluso si no está a tu nombre.

¿Para que sirve?

Circular de forma legal durante 12 meses (renovable).

Asegurar el vehículo a tu nombre y poder cobrar un siniestro.

Hacer la Verificación Técnica y otros trámites.

Demostrar que tenés una relación legítima con el auto.

¿Qué necesitás para tramitarla?

DNI y constancia de CUIT/CUIL.

Boleto de compraventa o cualquier documento que pruebe cómo adquiriste el auto.

Verificación policial (Formulario 12).

Libre deuda de patentes.

Dos declaraciones juradas: una contando cómo obtuviste el vehículo y otra asumiendo responsabilidad por su uso.

Completar un Formulario 08 Digital (solo lo firma el comprador, no hace falta el titular).

¿Cómo es el proceso?

Se hace en el Registro donde está radicado el vehículo. Una vez presentada la documentación, el Registro notifica al titular para que firme la transferencia. Si no contesta (lo que es muy probable), pero existe una denuncia de venta anterior que coincide con el comprador actual, se puede avanzar con una transferencia condicional, que se vuelve definitiva después de 24 meses si no hay oposición.

En resumen

La cédula de mero poseedor no te convierte en dueño, pero te permite usar el auto legalmente hasta que puedas regularizarlo. Es una herramienta útil, pensada para una realidad muy común en nuestro país.

Autor: Franco Piazze

Abogado

T° 131 F° 976 CPACF

Liquidador de Siniestros y Averías Mat. Nro. 446

por CEDOC