Carla Quevedo: “Vivir de la actuación es un privilegio”

“A veces me pregunto para qué hago esto y hasta cuándo”, confiesa Carla Quevedo y agrega entre risas, “mis amigos me dicen que soy mi peor prensa”. Porque la actriz que tuvo su primera gran oportunidad como Liliana Coloto, la víctima del femicidio en “El secreto de sus ojos”, y tuvo otros roles importantes, como en 2019 en la miniserie “Monzón”, donde interpretó a Alicia Muñiz, sabe que seguir tu pasión, más cuando está ligada al arte, es una decisión difícil, un camino con muchas frustraciones, pero le está muy agradecida a su carrera y se siente una privilegiada. Justamente de eso se trata su último proyecto, “Manual de supervivencia”, la primera serie original de Movistar producida en Argentina, dirigida por Victoria Galardi, donde el protagonista, Esteban Bigliardi, abandona su carrera como abogado para dedicarse a su verdadera vocación, la actuación. En el elenco también se destacan Dolores Fonzi y Daniel Hendler.

Quevedo, que diez días antes de que se desate la pandemia volvió a Argentina tras una década viviendo en Nueva York, es risueña, fresca y no teme abordar temas complejos como el difícil momento que atraviesa la ficción nacional y sus trastornos de ansiedad, porque la actriz sabe que no hablar de las cosas no implica que no sucedan y quiere que su voz y su mirada, pueda servirle a otros.

Noticias: ¿Cómo fue la experiencia de “Manual de supervivencia”?

Carla Quevedo: Fue hermoso. Se combinaron dos cosas que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer, por un lado, explorar la comedia, que es algo que me encanta. Por otro lado, me había propuesto que el próximo proyecto en el que trabajara estuviera liderado por una mujer y fue una casualidad tremenda, porque si realmente hubiese tenido que esperar esa posibilidad, lamentablemente capaz me tocaba estar sin laburar un año. A la semana que charlé esto con mi representante apareció Victoria Galardi, con este proyecto y se sumaron esas dos cosas que inmediatamente hicieron que me dieran ganas. Al leer el guión esa decisión se solidificó.

Noticias: Algo que cuenta la serie es el proceso que atraviesa el actor, las dificultades, los rechazos, ¿cómo es tomar la decisión de seguir su pasión y luego encontrarse con todo eso?

Quevedo: Muchas veces seguir tu pasión es la peor idea que se te puede ocurrir, aliento a que lo hagan porque realmente creo que es la única manera en que al final del día uno se siente que está viviendo, si uno deja las cosas sin intentar hay algo adentro que se apaga. En las historias de vida que se ven en los medios, solo se suelen mostrar los éxitos, rara vez escuchamos a la gente exitosa contar sus fracasos y de los ciento cincuenta mil “no” que tuvieron que bancar, toda la frustración, hasta que llegó ese “sí”, que muchas veces ni siquiera te dispara, sino que te sirve para tirar unos meses más.

Noticias: ¿Cómo ve este momento de la ficción nacional y la situación de los actores?

Quevedo: Es un momento terrible y tristísimo para todas y todos, en todos los rubros. Si bien las consecuencias seguramente sean terribles para la gran mayoría, es cierto que nuestro rubro probablemente sea de los últimos que pueda volver a la normalidad. En nuestra profesión, a menos que todos los guiones se cuenten en contexto pandemia –que empobrecería mucho la ficción– requerimos del contacto físico, sin cercanía, no hay escena. No tengo una respuesta de lo que va a pasar, es un momento de mucha incertidumbre. Como en todas las crisis, lamentablemente se ven perjudicadas las cosas más vulnerables y la ficción nacional es una. Siempre rinde más la novela turca u otro tipo de programas que rinden más a nivel rating. Es una pena porque en este contexto se realza la importancia de todo lo artístico. Ahora que la gente está más tiempo en su casa, más que nunca se necesita de ese escape de la realidad que te provee el entretenimiento, entonces es irónico que en este momento en que más se está consumiendo, los trabajadores de las ficciones están pasando una situación tan difícil.

Noticias: ¿Y en lo personal cómo lo está viviendo?

Quevedo: Creo que como todos, por momentos con mayor o menor dificultad. Yo sufro trastornos de ansiedad y fue muy loco porque durante el primer mes y medio de pandemia hasta me sentí mejor porque al estar encerrada y no tener que cumplir con las obligaciones sociales que son una de las grandes fuentes de ansiedad, mis síntomas mejoraron. Veía que el mundo se derrumbaba y yo me erguía. Habiendo vivido una década entera en Estados Unidos, de hecho hice la mudanza 10 días antes de que explote la pandemia, habiendo tenido esa vida tan solitaria, estaba muy acostumbrada a pasar grandes períodos de tiempo sin contacto con otros seres humanos, o solo con contacto virtual.

Noticias: ¿Por qué decidió volver?

Quevedo: Creo que las decisiones uno las viene masticando a veces inclusive durante años. Hace como dos años que venía sintiendo que ya no me funcionaba como antes vivir afuera, pero uno termina tomando la decisión en cinco segundos. A partir del estreno de “Monzón”, cuando salieron al aire los capítulos más fuertes de Alicia, estaba en Estados Unidos y me empecé a sentir muy incómoda, había trabajado tanto en algo que realmente me importaba y cuando llegó el momento de ocupar ese lugar, no estaba. Sentí la necesidad de volver a Argentina a ocupar mi espacio, en mi familia, en mis amistades, en mi trabajo.

Noticias: ¿Cómo fue ponerse en la piel de esos personajes tan fuertes, como el de Alicia Muñiz?

Quevedo: Es dificilísimo, pero a la vez siento que es necesario y si se van a contar esas historias y tengo la posibilidad de ser partícipe y desde mi pequeño lugar aportar el cuerpo, es algo que voy a seguir haciendo. Trabajar de actriz y poder vivir de eso es un privilegio enorme y si encima esa carrera me puede dar la satisfacción de hablar de cosas que son importantes para la sociedad, como la violencia de género, no puedo pedir nada más.

Noticias: El año pasado publicó “Me peleé a los gritos con el manager del spa”, su primer libro de poesía, ¿cómo se dio esa posibilidad?

Quevedo: Escribo desde que aprendí a escribir, incluso sin saber que lo que estaba escribiendo era algo que hoy en día podría llamar poesía. Llegó la propuesta de la editorial Trópico, que es una editorial chica, los dueños son una amiga mía del colegio y su marido. A ella siempre le había gustado mi manera de expresarme y me dijo que querían sacar un libro de poesía, a ver si yo tenía algo para mostrarles. Les mostré un poema y después les di otros cien y nos pusimos a laburar.

Noticias: Habló también de su trastorno de ansiedad y depresión, es algo sobre lo que suele expresarse, ¿por qué?

Quevedo: El hecho de que no hablemos de las cosas no significa que no sucedan, muchas veces la única manera de poder atravesarlas o atravesarlas con menos sufrimiento, es empezar a ponerle nombre. El hecho de hablar públicamente surge de mi experiencia personal, yo empecé con trastornos de ansiedad y me diagnosticaron depresión cuando tenía 16 años, los síntomas empezaron antes pero tardamos en entender que todo ese sufrimiento era algo que requería de ayuda. Durante todos esos años de mi adolescencia sufrí mucho no solo por todo lo que estaba pasando sino por tener que hacerlo en silencio, ese mandato de que no se dé cuenta nadie lo único que hacía era que mi sufrimiento se multiplicara por mil.

Noticias: El estigma...

Quevedo: Realmente es algo con lo que uno tiene que lidiar constantemente. El estigma hace que se culpabilice a la persona enferma, si alguien tiene gripe, nadie te va a decir que salgas de la cama porque entienden que no es una cuestión de voluntad, pero con las enfermedades mentales pasa mucho que se culpabiliza a la persona que las padece y se cae en esto de que es una cuestión de voluntad, cuando no es así. Es importante que lo hablemos, ayuda a que las personas que lo sufren, sufran un poco menos y busquen ayuda, como es una enfermedad, tiene tratamiento y distintos tratamientos, pero muchas veces la gente no busca ayuda, precisamente por el estigma.

Noticias: ¿Cuáles son sus proyectos post pandemia?

Quevedo: Es un momento muy difícil y además vengo con una racha de mala suerte, de que se caigan proyectos, a veces me pregunto para qué hago esto y hasta cuándo, cuando se te cae un proyecto detrás de otro, por más que entiendas que no tiene que ver con vos, es difícil seguir adelante. Ahora en concreto no hay nada. Esta pandemia es un paréntesis que se abrió en un momento determinado y que hay que ver cuándo se cierra.





Fotos: José Tolomei y Gentileza Magma Cine.