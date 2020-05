Mariana Genesio Peña: “Convertí el ego en autoestima”

De chiquita soñaba con ser famosa. Cuando empezaba la apertura de “El mundo del espectáculo” con ese chan chan chan chan chan chanchanchanchaanchan, el corazón se le salía del pecho: Reflectores, un escenario enorme, una diva de Hollywood que subía a recibir un premio y paparazzi. “Esa secuencia me arruinó la vida (risas), dije: “¡Yo quiero eso!”. Me puso como una obsesión que al día de hoy no me la puedo sacar, es por lo que vivo, la única razón por la que vivo es porque me imagino ese mundo en mi cabeza”, confiesa Mariana Genesio Peña. En 2019 le llegó su primer protagónico en prime time con “Pequeña Victoria” (Telefe) y fue parte de “El Marginal” (TV Pública). Este año, se prepara para “Bailando por un Sueño”. Aun así dice que no siente que haya llegado a ningún lado sino que siempre está comenzando.

Noticias: ¿Sufre la presión por sostener el éxito o se relaja?

Mariana Genesio: Te agarra más fuerte, no solo el miedo a no sostenerlo sino a no encontrar nuevos desafíos, a dejar de ser interesante para el público, para los productores, para los directores.

Noticias: ¿Busca nuevas facetas para “ser interesante”?

Genesio: Creo que mi gran fortaleza es que tengo una autoestima enorme y ante cualquier duda de si soy o no interesante para el público o para el medio me encierro en el baño, me miro al espejo, paso horas ahí y salgo convertida en Cleopatra (risas). No hay nada más magnético que quien se siente a gusto consigo mismo.

Noticias: ¿Eso es algo que tuvo que conquistar o le fue natural?

Genesio: No sé si me vino naturalmente pero me lo inculcaron. Tuve la suerte de tener abuelas, tías y madrinas que me alimentaron el ego. Después, en la adolescencia, descubrí que todo eso que me decían era una farsa y tuve que convertir el ego en autoestima.

Sabiéndose producto de “un forro pinchado” –cuando nació, su madre tenía 15 años y su padre, 19–, a la distancia entiende que su llegada de alguna manera salvó a sus padres. “Eran dos adolescentes que estaban solos en el mundo, se enamoraron, quedaron embarazados de mí y siguen juntos”. Si en su infancia, quería ser nena; en la adolescencia se depilaba las cejas y tenía un look andrógino. A los 17, el papá la llevó a desayunar y le dijo que tenían que “arreglar la situación” porque si seguía así, su futuro sería muy oscuro. “A él le parecía que lo mío era una enfermedad, que había que tratarlo”. Mariana contestó que ella era quien era pero, incluso en aquel momento, entendió la preocupación, el hombre temía que terminara en la prostitución y la marginalidad.

Noticias: ¿También usted tuvo ese miedo?

Genesio: Sí, absolutamente, lo tuve y estuve muy cerca, pasó por mis narices cuando me vine de Córdoba a vivir a Buenos Aires en 2008. La clásica historia de la chica del interior que viene a probar suerte y no le dan trabajo y llega un momento en que no tiene ni para comer.

Noticias: En su adolescencia fue muy importante un amigo que un día le dijo que usted no era gay, que en su mirada se veía a una mujer. ¿Siguen teniendo relación?

Genesio: No, falleció. Fue un momento que me marcó la vida porque era como un hermano. Le descubrieron unos tumores en la cabeza y, en cuestión de meses, se murió. A veces la adolescencia en personas trans llega un poquito más tarde, nosotros recién como a los 20 empezábamos a ir a boliches gays y a descubrir que teníamos un lugar en el mundo y justo pasó eso.

En 2009, cuando estaba por tirar la toalla y volver a Córdoba, Nicolás Giacobone entró al bar de la calle Corrientes donde ella tomaba un café. Fue el comienzo de una historia de amor que en 2014 la llevó a pasar por el registro civil y a radicarse un tiempo en Estados Unidos. “Mi historia es como la de “Pretty Woman”, que tiene esa cosa de la chica pobre que es rescatada por el amor y su vida cambia, mi vida fue así”. En 2015, Giacobone recibió un Oscar por el guión de “Birdman” y ella se dio el gusto de caminar por la alfombra roja en éxtasis total. Encima se alojaron en el hotel donde se filmó aquel clásico de los 90, así que se calzaba los auriculares con la música de la película al tope y caminaba por Rodeo Drive creyéndose Julia Roberts.

Noticias: ¿Se siente rescatada por el amor o se rescató sola?

Genesio: Creo que me rescaté sola. Soy una gran visualizadora, creo muchísimo en la ley de atracción. Pero sí, claro que el amor me rescató. Tal vez fue el medio para que concrete todos o algunos de mis sueños.

Noticias: ¿Qué le pasó cuando en noviembre ese romance tan de cine rosa quedó en suspenso?

Genesio: No lo vivo como algo que se termina, es algo que cambia de formato. Las relaciones se van modificando pero el amor sigue estando. De hecho, convivimos durante la cuarentena porque no queríamos ir y venir con nuestro perro Larry.

Noticias: ¿El excelente año laboral complicó a la pareja?

Genesio: Creo que sí. Mi sueño es hacer muchas películas, viajar, ser reconocida por algo que a la gente le llegue al corazón.

Noticias: El año pasado habrá tenido muchas buenas devoluciones.

Genesio: Sí, muchas, y las sigo teniendo, la verdad que fue una gran sorpresa, sabía que el estar todos los días en la tele a la noche me iba a hacer conocida y sucedió. Al día de hoy se me acercan mucho, incluso cuando voy al súper con el barbijo y todo…

Noticias: ¡Hay que ser reconocida con barbijo, eh!

Genesio: ¡Sí, yo que quería salir a la calle a disfrutar de la fama y que me reconozcan y ahora todos tapados, nadie se puede acercar, es muy irónica la vida! (risas). Recibo mucho cariño y mensajes de agradecimiento, gente que se sintió muy tocada con mi personaje, gente a la que se le abrió la cabeza y se le ablandó el corazón y las personas trans ni hablar, chicas que tienen este conflicto de animarse a querer ser y no poder y que se sienten representadas.

Noticias: ¿Cómo maneja el ser referente?

Genesio: Es demasiada responsabilidad, trato de responder desde un lugar de mucho cariño. Cada camino es único y no soy quién para decir cómo enfrentar la vida, pero a quienes me escriben, les digo que cultiven su autoestima y que se preparen y traten de buscar qué quieren de sus vidas, más allá de la identidad de género, que descubran una pasión.

Noticias: ¿Todavía hay mucha discriminación?

Genesio: Hay mucha menos discriminación pero hay más indiferencia, hay mucha gente que ya no tiene problemas con la persona trans, con el gay, con la lesbiana, está todo bien, “yo tengo amigos así o asá”, pero nadie contrata chicas o chicos trans, a nadie le importa si pueden o no ir al colegio. Increíblemente la expectativa de vida de una persona trans sigue siendo menos de cuarenta años. La cuestión es darles la oportunidad, que tengan las mismas chances.

Noticias: Ahora la convocaron para el “Bailando…”.

Genesio: Sí. Me gusta participar de este “Bailando” atípico porque estamos viviendo un año que no vamos a olvidar nunca y ser de nuevo de alguna manera responsable del entretenimiento de la gente está bueno. Espero no defraudar.

Noticias: ¿Se pone límites en la exposición que supone el programa?

Genesio: Es algo que pienso mucho y estoy tratando de no pensar porque si no me agarra el pánico (risas). Voy medio entregada, que suceda lo que tenga que suceder, voy a confiar en mí.

Fotos: Gentileza: @gustavosaiegh y @marudirago. Agradecimientos: Estilismo @deniseromanook.