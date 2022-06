Carolina “Pampita” Ardohain: “El feminismo es la única opción”

Hace unos años el legendario conductor televisivo David Letterman creó un ciclo de entrevistas por el que pasaron figuras tan relevantes como Barack Obama. El programa se llamaba “No necesitan presentación”, y el título aplica perfectamente a Carolina Ardohain. Pampita tampoco requiere esas biografías adornadas que suelen leerse en Linkedin. A diferencia de algunos ignotos influencers que se esfuerzan por venderse en las redes, todos sabemos quién es.

Mientras presenta la segunda temporada de su reality “Siendo Pampita” (Paramount+), promete diversión, emoción y pide que preparemos los pañuelos para los sorprendentes episodios finales. Periodistas veteranos, acostumbrados a mil entrevistas hacen silencio mientras promociona los nuevos capítulos y la miran embobados.

¿Por qué queremos tanto a Pampita? Quizás porque la conocemos desde siempre, la acompañamos cuando se erigió como reina de la pasarela en tiempos donde las mannequins medían 1.80 y ella sentó un nuevo paradigma, el de la chica magnética que podía derribar apolillados tabúes. Seguimos sus logros, sus amores, sus desilusiones y también lloramos cuando murió su hija Blanca.

Pero Pampita se levantó. Sobrevivió a tragedias familiares, divorcios amargos y amores que no pudieron ser. También compartió la felicidad de su boda con el legislador y empresario Roberto García Moritán, armó una familia ensamblada y juntos recibieron a Ana, la beba más esperada del país. Su presente la encuentra conduciendo ese impensado éxito llamado “El Hotel de los Famosos”, pero si está ella al frente, el público acompaña siempre.

Necesitamos que Pampita sea feliz porque su historia de superación nos identifica. Pampita es el “¿Podrán?” Tuitero en su mejor expresión y la inconfundible sonrisa con la que recibe a NOTICIAS lo confirma.

Noticias: En vez de preguntar qué personajes de su círculo íntimo veremos en esta temporada de “Siendo Pampita” me gustaría saber lo contrario. ¿Qué pasa cuando se apaga la cámara?

Pampita: (Se ríe) Uy, ¡es todo mucho más divertido! Te digo que todos los días pasa algo. Con tantos hijos hacemos malabares con Rober para llevar al colegio a uno, o salir a comprar a las 10 de la noche el mapa que otro necesita llevar al día siguiente. Además es estar detrás para ver si estudiaron, cómo les fue con las notas, llevar a Anita seguido al pediatra… y los dos trabajamos un montón, muchísimas horas al día.

Noticias: ¿Sienten la presión de estar en todos los detalles cotidianos ?

Pampita: Es que queremos ser buenos padres, esa es nuestra meta en la vida.

Noticias: Y para usted, ¿qué significa ser buenos padres?

Pampita: Estar presentes, inculcar valores, ubicarlos también en las cosas importantes. Queremos que tengan noción del momento que vive cada uno y que lo disfruten mucho. Es fundamental que nos sientan, saber que siempre estamos a su lado. Y además darles un montón de elementos que necesitan para preservar su inocencia, de eso nos ocupamos un montón, queremos que sean niños, que no se pierdan esta etapa.

Noticias: En su familia hay un arco de edad amplio, desde Anita que es bebé hasta los hijos de Roberto y Bautista que son adolescentes. ¿Cómo hacen para que funcione la convivencia?

Pampita: Vamos desde los 10 meses hasta los 17 años. La respuesta es esta: Dormimos poco (se ríe), prácticamente nada, cuatro o cinco horas y nos divertimos mucho. Lo tomamos con calma, sin drama. Si hay que levantarse o ir a buscarlos a lugares, se hace. A estos hijos los decidimos, los trajimos al mundo muy conscientemente y no hay lugar para la queja. Al contrario, es lo que quisimos siempre, esta familia ensamblada.

Noticias: La temporada anterior de “Siendo Pampita” terminó con el nacimiento de Ana y esta sigue sus primeros meses. El puerperio es una etapa ardua y usted la vivió trabajando en este reality, en Showmatch, en su programa Pampita Online. ¿Cómo fue esa experiencia?

Pampita: Volví a todo a la semana de ser madre. Realmente estoy muy acostumbrada al trabajo y además, Ana es mi quinta hija. Tal vez en otros puerperios fui más aprehensiva o me quedé más en casa, según cada hijo en realidad, fueron todos distintos. Con algunos trabajé más rápidamente, con otros no, en este caso me tocaba hacerlo y Anita me acompañó desde el día uno.

Noticias: ¿Puede contar cómo se organizó? Tírenos unos #pampitips.

Pampita: Como a cualquier madre que tiene que trabajar llevando a su bebé. Así que estuvo ahí al ladito mío, porque la verdad es que doy el pecho a libre demanda, siempre la tengo colgada tomando la teta, mientras me maquillo o me peino. No pierdo ese contacto de tenerla pegadita hasta el día de hoy que tiene 10 meses y sigue conmigo todo el tiempo. Trato de hacer las dos cosas, criarla y seguir con la vida laboral.

Noticias: Volvamos sobre la lactancia a libre demanda, es un tema que hoy plantea muchas conversaciones en redes. Hay mujeres que la defienden a ultranza y otra que no. ¿La practicó con todos sus hijos?

Pampita: Sí, hice lo mismo con todos hasta los dos años. Y también lo considero un regalo para mí, porque es la excusa perfecta para tener nuestra burbuja. Pase lo que pase, esté haciendo lo que esté haciendo, tengo ese instante de conexión que es solo nuestro. No importa lo que esté pasando alrededor, nosotras estamos ahí juntas y no me lo quería perder. Todo lo demás puede esperar, este es su momento de ser bebé y me tiene a disposición cien por ciento.

Noticias: Los cambios sociales se aceleraron mucho en los últimos años. ¿Cómo piensa que será el mundo que le tocará ser mujer a Ana?

Pampita: Para mí evolucionamos muchísimo, constantemente, tenemos la cabeza más abierta, todas las diversidades son bienvenidas, hay menos prejuicios, todo es más simple y natural. Me parece que Anita llega en un momento especial para las mujeres donde todo eso va a estar impreso socialmente. Todavía queda mucho camino por recorrer obviamente, pero el feminismo por suerte se impuso y es la única opción, yo pienso eso.

Noticias: Cuando usted arrancó su carrera no era fácil lidiar con ciertas situaciones siendo muy joven. ¿Cómo fue convertirse en figura dentro de una industria del entretenimiento que solía ser cosa de hombres?

Pampita: Creo que con el tiempo fuimos cambiando todos, hombre y mujeres. Pensamos distinto, vemos los temas de manera diferente, hasta nos reímos de distintas cosas. Fue un proceso que tuvimos que vivirlo todos dentro de la industria y todavía nos queda mucho por delante.

Noticias: Usted es famosa por su sonrisa, cuénteme qué la hace reír.

Pampita: Me río de todo, hasta cuando estoy enojada. También cuando estoy feliz, cuando me pasan cosas graciosas, hasta los tropezones de la vida me hacen reír. Reírse es una buena actitud.

Noticias: ¿Es de las que se ríe mientras grita ?

Pampita: No soy tanto de gritar, soy de las que usa muy bien el sarcasmo. Una enojada tranquila pero filosa, ¡esa es la combinación mortal! (risas).

Noticias: ¿Y cómo es realmente cuando está enojada ? En privado digo…

Pampita: Me han visto mil veces, ¡ya me conocen! Porque te cuento algo, en privado soy igual que en público.

Noticias: Este juego entre lo público y lo privado me lleva a preguntarle por otros. ¿Es verdad que a su familia, incluso en estos tiempos de tecnología rabiosa, le encanta los juegos de mesa? ¿Cuál es su favorito personal ?

Pampita: ¡Sí, es cierto y tenemos muchos! Hay un aparador lleno de juegos y nos gusta pasar ese tiempo todos juntos. A mí me encanta uno sobre películas, donde hay que actuar y todos sacan su histrionismo, porque en casa hay varios niños muy histriónicos…

Noticias: ¿Cuál es el preferido de los chicos?

Pampita: Hay uno especial, hacemos una lotería de golosinas. Es una especie de bingo y hay un pozo de golosinas, el que se lo gana no tiene la obligación de compartirlo, se lo puede llevar como su tesoro. A los chicos les encanta, lo piden siempre.

Noticias: Ya que le gustan el cine y las series. ¿Tiene tiempo para maratonear? ¿Nos recomienda algún título?

Pampita: Ahora estoy con “This Is Us”, me quedan los últimos dos capítulos, todos mis amigos ya la terminaron y yo como trabajé mucho esta semana todavía no pude. También estamos viendo una buenísima que se llama “The Staircase”, estoy mirando la serie de ficción y el documental a la vez en dos plataformas distintas. Y estoy prendida a “Siendo Pampita, segunda temporada”, ¡obvio! (Se ríe)

Noticias: Si su vida fuera un juego de mesa, ¿cuál sería?

Pampita: Yo creo que la lotería. Y me saqué el Gordo de Navidad.