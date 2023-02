Celeste Muriega: “No reniego del rol de femme fatal”

“Al principio, José María Muscari me decía que yo era la monja del espectáculo. Arranqué bailando tango con un vestido que me llegaba hasta los tobillos”, recuerda. Parece increíble que a Celeste Muriega le haya costado ponerse en el papel de femme fatale que interpreta en “Sex, viví tu experiencia”, la obra con la que está de gira por la costa bonaerense. Desde que pone un pie en el escenario el público se queda atónito con su performance. Actúa, baila y canta, ratonea al público y hasta tiene un cuadro en el que se queda desnuda y lo hace con la naturalidad de quien no tiene ninguna duda sobre sí misma. “Pero no siempre fue así. Todas las personas tenemos algo que no nos gusta, algún prejuicio. Entonces, pensaba: ‘esto mejor no lo muestro’, ‘esto otro mejor si lo cuido’. Son ideas que una tiene en la cabeza. Por eso es clave el director. Él me dio la libertad para arrancar más tapada sabiendo que iba a lograr sacar de adentro esa mujerona que tenía dormida. Y al final sucedió”, cuenta en una charla con NOTICIAS.

El espectáculo de Muscari se convirtió en todo un fenómeno. Se trata de una invitación al público a explorar sobre el erotismo y el deseo y quien paga la entrada no es un simple espectador pasivo, sino que tiene la oportunidad de interactuar con los protagonistas. Muriega describe su incorporación al elenco como un proceso en el que ella misma también se transformó.

Celeste Muriega: Venía haciendo muchos programas de televisión como “La Academia”, “Polémica” o “Intrusos”. Cuando llegó la propuesta de Muscari primero fue para hacer reemplazos porque no me animaba al 100%. Acepté porque me encantan los desafíos y las cosas nuevas, y después empecé a tomar más confianza conmigo. A varios de mis compañeros les pasó lo mismo. Con el correr de las funciones me di cuenta de que arriba del escenario podía jugar y después uno puede trasladar eso a su vida personal. Es un trabajo, sí, pero también es una experiencia maravillosa que me marcó en muchísimos sentidos.

Noticias: ¿Qué piensa que aporta Sex más allá del espectáculo en sí?

Muriega: Me parece que está buenísimo para abrir cabezas, para que aprendamos a vivir la sexualidad del modo que cada uno decida hacerlo sin tener prejuicio ni tener que dar explicaciones de lo que hacemos en nuestra vida privada. Este espectáculo rompe barreras, sale de lo tradicional porque te da la posibilidad de interactuar con el público. No se trata de hacer demasiadas preguntas, sino simplemente de normalizar lo que cada uno desea. Estamos deconstruyendo todo lo aprendido y la norma. Todavía falta y estamos en ese proceso.

Noticias: ¿Cómo se siente en el rol de la femme fatal?, ¿qué es lo bueno y lo malo de estar en ese lugar?

Muriega: Yo no reniego. Hay mucha gente a la que quizás sí le molesta un poco porque el rol de la femme fatal te encasilla en un lugar. Pero la verdad eso me abrió a mucha gente. Todavía hoy en día, y lamentablemente, muchas cosas siguen pasando primero por lo visual y después te empiezan a valorar desde otros lugares. Entonces entiendo que sí, que a mí me abrió muchísimas puertas y aunque no reniego también me gusta mostrar otras facetas de mí. Hoy con este espectáculo tengo la posibilidad de bailar, de cantar y de actuar. En su momento tuve la posibilidad de conducir programas, de ser panelista y hay un montón de otras cosas que también me interesan mucho en el universo artístico.

De hecho, la actriz contó que está esperando los días para que se estrene “Pulsiones de Yamyla”, la película de Demian Alexander, en la que protagonizó la historia de una trabajadora sexual que atraviesa una serie de conflictos personales. “Son seis historias distintas. La mía es la última y el elenco está formado por actores de primer nivel como Roly Serrano, Vanesa González, Esmeralda Mitre, Fabián Vena, Mariana A, Carlos Belloso y María Rosa Fugazot. Me pareció increíble poder hacer ese papel, encarnar una vida tan compleja y dura es otra cosa”, agrega Muriega.

A sus múltiples facetas, además, Muriega le sumó un costado empresarial. En el 2022 lanzó su propio perfume, “Our Red”, y ahora se prepara relanzarlo. “‘Sex’ hoy es lo principal, pero estoy muy contenta porque estoy en un momento en el que intento abarcar diferentes cosas”, dice.

Encuentro. Muriega no solo encontró un desafío profesional en Sex, sino que también conoció allí a su actual pareja, Christian Sancho. “Por eso digo que me tocó en muchos sentidos. Yo venía de un año en el que no le daba mucho espacio a conocer a otras personas, a tener una cita. No tenía ganas, no estaba motivada y todo mi foco estaba puesto en el trabajo, pero resulta que acá me encontré al amor de mi vida”, cuenta.

El verano de la pareja fue más que intenso. Venían de hacer una gira por el interior que iba a durar dos meses y se prolongó por seis y, durante enero, estuvieron de forma permanente en Mar del Plata y con presentaciones en distintos teatros de la costa. Para sumar, los sábados hacen juntos radio en Vorterix.

La de Muriega y Sancho se convirtió en una de las parejas más buscadas por la prensa y la relación avanza a medida que siguen trabajando juntos. Y, cuando piensa en lo que le gustaría estar haciendo en unos años, la combinación de su profesión con la familia continúa de la mano.

Noticias: ¿Cómo se imagina en un tiempo?

Muriega: Con Christian charlamos sobre la posibilidad de formar una familia el día de mañana. Una nunca siente que es el momento y por ahora estamos con ganas de disfrutar la relación. ¿En dos años?, ¿en tres o cuatro? No sé en cuánto, pero sí me imagino teniendo hijos aunque jamás sin trabajar. Fantaseo con la idea de un programa propio en el que pueda conducir. El trabajo es algo que me da vida y me hace feliz. Siempre me gustó cantar, que es una faceta que no exploté mucho y es una de las cosas pendientes.

Noticias: ¿Con los hijos de Sancho tiene relación como una familia ensamblada?

Muriega: Tenemos relación. Lo que pasa es que Camille, la más grande, vive en España así que todavía no la conozco. Estuvo a punto de venir y al final no se dio. Ella está estudiando y es complicado, pero hemos hablado por teléfono. A Gael, el más chico, sí lo conozco y hemos compartido muchos momentos lindos.

Quizás proyectar familia y profesión de la mano como parte de un único plan haya sido algo heredado. Antes de tenerla a ella, sus padres se dedicaban al mundo artístico. Trabajaron en revistas de Argentina y luego hicieron giras por el exterior. Cuando volvieron a radicarse en el país, pusieron un gimnasio en el que ahora, también, trabaja su hermana.

Muriega: Mi papá trabajó con muchísimas personalidades con las que yo después pude trabajar como Ethel Rojo, Beatriz Salomón, Moria Casan o Carmen Barbiero. También estuvo con Olmedo y Porcel en las revistas más importantes. Cuando mi mamá lo conoció, también entró en este mundo.

Noticias: ¿La ayudó que sus padres se hayan dedicado a lo mismo?

Muriega: Cuando nací ellos ya estaban desconectados del ambiente. Pero siempre me ayudaron llevándome a castings y acompañándome. Quizás hay padres que limitan a sus hijos cuando quieren hacer un camino y a mí siempre me apoyaron. Cuando terminé la escuela les dije que quería seguir la carrera de intérprete de comedia musical y danza y lo tomaron súper bien. De todas formas, fue un camino de hormiga, de audicionar constantemente, de recibir más no que sí. Hace trece años ya fue que hice mi primera temporada y de ahí no paré nunca. Fue una tremenda evolución. Cuando ponés el cien por ciento arriba del escenario y formás parte de la vidriera que conlleva estar en este tipo de espectáculos, empiezan a llegar las propuestas y una empieza a poder elegir qué quiere hacer, qué le conviene y cómo darle un giro a la carrera.