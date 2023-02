Silvina Bidabehere: “Soy una buscadora de tesoros”

Le gusta ver el lado luminoso de la vida. Sus amigas dicen que tiene exceso de optimismo. Ella se reconoce soñadora, cree que si uno sueña fuerte los sueños se cumplen. Es también una buscadora de tesoros en todos los órdenes. “Soy muy curiosa y emocional. Ávida lectora, me gusta mucho saber, investigar, tener fundamentos. Soy muy despistada e hiperactiva. Me gusta perderme en la ciudad, conocer gente que tiene vidas totalmente diferentes a la mía, entrevistar personajes”, cuenta.

Silvina Bidabehere estudió Comunicación Social y trabajó en revistas de viajes. Después incursionó en el mundo del diseño, la decoración y el brandstyling, y creó su blog Decortherapia, uno de los primeros de esta temática. Es directora de arte, consultora en identidad y comunicación de marcas y curadora de muestras y eventos de diseño. También dicta seminarios de producción y otros de comunicación y tendencias con Mariana Rapoport.

Noticias: ¿Cómo empezó su pasión por el diseño y la decoración?

Silvina Bidabehere: Mi mamá estudió arquitectura y en casa había muchos libros de arquitectura y también recibía las revistas de decoración, de viajes, de gastronomía. A mí me encantaba el mundo editorial. Además, a mamá le gustaba tener la casa linda, alegre, siempre había flores, el fueguito prendido, la mesa del té, siempre había algo rico para comer, se recibía mucho a los amigos, todo el mundo venía a mi casa. Era el disfrute puertas adentro. Yo mamé todo eso.

Noticias: ¿Qué la motiva, la apasiona de lo que hace hoy?

Bidabehere: Me apasiona trabajar con creativos, con artistas, me apasiona el proceso creativo en sí, ir a los talleres, ser portavoz de diseñadores, descubrir talentos, vincular gente, patear la ciudad.

Noticias: Su trabajo está relacionado con lo bello. ¿Qué es la belleza para usted?

Bidabehere: Es un acto subjetivo, lo que te hace feliz, lo que te emociona. Mucha gente tiene el prejuicio de que lo estéticamente bello es a veces superficial. Lo bello es también generar espacios donde te sientas bien, poner velas, flores, música, una luz o un sillón que te guste. Estás generando belleza y no tiene que ver con lo superficial sino con la experiencia que vivís en ese lugar.

Noticias: ¿Qué es tener el estilo?

Bidabehere: Tener estilo es ser auténtico con lo que uno es sin importar la mirada del otro. Vivimos una época donde nos importa mucho la mirada de los demás. Nos vestimos y ponemos nuestras casas para la mirada de otros. Cuando yo veo alguien que me parece elegante o que tiene onda es alguien fiel a sí mismo.

Noticias: ¿Es difícil ser auténtico?

Bidabehere: Súper difícil y más en esta sociedad porque estamos muy predeterminados por la mirada de los demás.

Noticias: ¿El buen gusto es subjetivo?

Bidabehere: Sí, aunque hay cosas que son objetivas. Cuando ves a alguien muy bien vestido decís: Qué buen gusto tiene. También tiene que ver con lo que proyecta esa persona. Pasa con las casas, la belleza y la magia de una casa está en lo que no se ve, está en las ganas de quedarte en ese lugar. A veces vas a casas fotográficamente espectaculares y no querés quedarte allí, hay algo que te hace que te quieras ir, que no sientas ese calor de hogar.

Noticias: ¿Cómo es su casa?

Bidabehere: Es caótica, no es minimalista, no es de diseño. En mi casa pesa mucho la decoración emocional. Tengo muebles heredados que reciclé, cosas que me da emoción tener, como la mesa del comedor que era la que había en mi casa de chica, muchos libros, obras de artistas que voy conociendo y de gente que quiero, muchas velas, bibliotecas, mucho color. Voy reciclándola de a poco, haciéndole cambios y transformándola en la casa que quiero tener.

Noticias: ¿Tiene magia?

Bidabehere: Para mí sí. Amo estar en mi casa y no es la más grande, ni la más linda ni la más ordenada. Es mi nido, me gusta que me abrace. Disfruto mucho estar ahí, no me costó nada estar en casa en la pandemia. Estaba feliz sin salir de mi casa. No me aburro, siempre tengo algo para hacer, me gusta ocuparme de mi jardín, cocinar, estar sentada toda una tarde leyendo o haciendo el crucigrama del diario. Tengo mis rituales y me gusta tenerlos.

Noticias: ¿Menos es más?

Bidabehere: Depende. Si sos una persona frugal seguramente menos va a ser más. Pero si no depende qué es ese menos. ¿Menos qué? Menos color, menos libros. Sí me parece que a veces hay una necesidad de cumplir con ciertos cánones de lo que se espera que tiene que ser una casa, porque nos preocupa mucho la mirada del otro.

Noticias: ¿Hay exceso de minimalismo?

Bidabehere: No, al contrario, creo que hoy hay menos minimalismo que hace diez años. Voy a casas donde hay más interés por el arte, por tener color en las paredes, murales. Las modas surgen por algo cultural, porque cambia la manera de vivir.

Noticias: ¿Cómo cambiaron las tendencias?

Bidabehere: Hablando de las casas, se convirtieron en lugares mucho más habitables y vividos. Los livings y las cocinas se fueron abriendo. Hoy se recibe gente en la cocina y hace veinte años era sólo un lugar operativo, sin gracia, sin alma. No invitabas a tu amiga a tomar un vino mientras vos cocinabas. Hoy no tenés un sillón de terciopelo sino uno con funda que se lava y no se plancha. Y tiraste la pared de la cocina para comunicarla con el living e hiciste una barra para que tus amigos se coman una picada mientras vos cocinás. Entonces, se van creando tendencias de diseño porque responden a algo previo. Eso es lo interesante de investigar.

Noticias: ¿Qué cambio está viendo ahora?

Bidabehere: Hay un intento de conquistar la propia identidad dentro de las casas. Todos queremos tener casas únicas y ponerle un toque especial, algo hecho por nosotros o algo que encontramos, que descubrimos. Por eso surgen tantos emprendimientos y proyectos artísticos. Hay también un fervor del coleccionismo y del arte emergente. Y hoy es más importante por qué compramos que el qué compramos. A mucha gente le interesa saber qué hay detrás de una marca y comprar las marcas que apoyan ciertos valores, comprar objetos artesanales, pagar un precio justo.

Noticias: ¿Cómo se crea identidad?

Bidabehere: Es un camino de autoconocimiento, ir descubriendo qué te gusta. Pero también hay mucha gente que no le interesa la decoración, el diseño o tener una casa artística y está perfecto, es super válido. Cada uno pone el ojo en lo que le emociona.

Noticias: Por ejemplo, en la literatura. Se confiesa una ávida lectora. ¿Qué lee?

Bidabehere: Ficción. Me gustan mucho los autores ingleses del siglo XIX, la época del Grupo Sur en Argentina, Silvina y Victoria Ocampo, Bioy, Borges ni hablar, mi gran amor, los clásicos. Ahora estoy leyendo “Memorias de Adriano” de Marguerite Yourcenar. Estoy anotada en un club de libros y me gusta mucho comprar en librerías de usados. Me gusta encontrar tesoros.

Noticias: Es una buscadora.

Bidabehere: Sí, soy una buscadora de tesoros. Me gusta encontrar el bolichito perdido al fondo de una galería y entrar a ver qué hay. Me encanta recorrer la ciudad, descubrir lugares y sentarme a comer sola.

Noticias: ¿Cómo es su mundo afectivo?

Bidabehere: Estoy casada hace casi veinte años con Juan Cavanagh, trabaja en finanzas, pero ama el campo y los caballos, es re campechano, no tiene redes, lo admiro mucho, es muy bueno, muy noble, sencillo, bajo perfil.

Noticias: Usted dice que es una madre atolondrada. ¿Por qué?

Bidabehere: Porque soy atolondrada. Soy una madre muy tana, me gusta ocuparme de mis hijos – Juan (17) y Carlos (16)- y ellos me padecen un poco. Soy pesadísima, los obligo a leerme el diario en voz alta porque quiero que lean bien. Pero nos llevamos bien, son re buenos, y me divierto mucho con ellos.

Noticias: Escuchándola, da la impresión de que la pasa bien en la vida.

