Daryna Butryk: “Hay mucha fragilidad en la actuación”

Jane Birkin y Serge Gainsbourg, Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur, Luis Alberto Spinetta y Carolina Peleritti. El vínculo entre músicos y actrices ha sido material propicio para especulaciones varias, crónicas periodísticas, fantasías diversas y terreno fértil para la imaginación en todas sus formas.

La historia entre Fito Páez y Cecilia Roth no fue la excepción. Y para Daryna Butryk, haber podido encarnar a la protagonista de “Todo sobre mi madre” en la exitosa biopic de Netflix “El amor después del amor” le permitió acceder a una mayor visibilidad y a un aumento de su exposición mediática, luego de un amplio recorrido actoral en proyectos como “Porno y helado”, “Planners”, “Santa Evita” y la primera temporada de “Argentina, tierra de amor y venganza”.

Una entrañable cafetería ubicada en pleno corazón de Belgrano sirve de refugio para protegerse del bullicio y del mundanal ruido de las inmediaciones de Cabildo y Juramento en una tarde cualquiera. Daryna aparece dispuesta al diálogo con NOTICIAS, luego de haber estrenado la película “Julio, felices por siempre” y la serie “Frágiles” en Flow, en la que comparte elenco con Luciano Cáceres, Malena Sánchez, Carla Quevedo y Rafael Spregelburd, entre otros.

Noticias: ¿Cómo llegó a protagonizar “Julio, felices por siempre”?

Daryna Butryk: El director estaba buscando a la coprotagonista, Claire, hice el casting por Zoom. Estaba de vacaciones en un pueblito de Córdoba sin Internet y me fui a una ciudad aledaña para conectarme. Entré a un restaurante chiquito y les pregunté si había buen wifi para hacer el casting. Así conectamos por primera vez tanto con el director Juan Manuel Solé como con Chepe Irisity, el protagonista. Ellos estaban buscando a una yanqui o alguien que pudiera hacer el acento norteamericano. Estudié inglés desde chica y domino el idioma, mi mamá siempre insistió en que era muy necesario y tenía razón. Además me parece muy divertido imitar acentos ...o la típica de escuchar a Shakira y tratar de sacarle el tono de voz, para interpretar a Cecilia Roth también tuve que trabajar eso.

Noticias: ¿Cambia mucho si el casting es presencial o no? ¿Lo virtual es más tranquilizador?

Butryk: No sé si es más tranquilizador. Hay como dos instancias de la virtualidad bien distintas. Una es si tenés que auto filmarte porque ahí hay que dirigirte sola, iluminarte por tu cuenta, actuar lo mejor posible, editar el material y mandarlo, eso es bien complejo. Pero si hacés un casting por Zoom siempre tenés a alguien del otro lado y se vuelve más similar al presencial. Después si es en persona tenés de todo, a veces hay un partenaire con el que conectas muchísimo y en otras oportunidades estás más sola o más nerviosa.

Noticias: ¿Es verdad que Belén Blanco tuvo mucho que ver en su decisión de ser actriz?

Butryk: Esa es una historia muy tierna. La vi una vez en teatro, pero nunca me la crucé como colega. Pero cuando tenía 16 fui al teatro por primera vez con mis compañeros becarios de artes plásticas, ellos tenían mucha más idea que yo del mundo teatral. Ellos me invitaron al San Martín a ver “Querido Ibsen, soy Nora” y quedé deslumbrada por la actuación de Belén Blanco. No era una interpretación clásica, corría por el espacio, rompía todas las barreras, la puesta y su manera de encararla eran diferentes. Recuerdo que me pasó algo a nivel corporal, tuve un impacto emocional y pensé cuánto me gustaría generarle eso a alguien. Todavía tengo el flyer guardado.

Noticias: ¿Es cierto que una de sus abuelas tenía un parque de diversiones y otras una fábrica de chocolates como Willy Wonka?

Butryk: (Se ríe) Es absolutamente cierto. Tuve una infancia privilegiada en ese sentido, extraño mucho todo eso. Mi abuela materna trabajaba en un parque de diversiones, yo iba de lunes a lunes, me la pasaba correteando con un primo que tenía casi mi misma edad y todos me conocían, era muy lindo. Mi otra abuela trabajaba en una fábrica de chocolates, así que todas las empleadas y los operarios me regalaban golosinas. Salía rebalsando de chocolates, ¡y de caries también! Cuando se me cayeron los dientes de leche empecé a cuidarme un poco más, pero antes de eso era tremendo. Hasta hoy en día me encanta el chocolate, es muy difícil de soltar.

Noticias: Usted nació en Ucrania y vinieron con su madre en 2001. Un año muy convulsionado para los argentinos

Butryk: No teníamos demasiada data porque Internet y el acceso a la información no estaba tan a mano, muchos ucranianos emigraban, algunos dentro de Europa, otros a Estados Unidos, Canadá o Argentina así que seguimos esos planes. Al principio para una madre sola con una hija levantarse de cero fue difícil .

Noticias: Ahora Ucrania está pasando un momento complicado con la invasión rusa. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?

Butryk: Como toda guerra me parece triste, lamentable. Y al estar implicada de alguna manera, porque tengo a mis abuelas en Ucrania, a varios tíos, a mi viejo y a su familia, es un tema muy movilizante. Uno trata de ayudar desde donde puede y en ese sentido quien esté interesado en colaborar puede entrar a la página de la Embajada de Ucrania y averiguar cómo hacerlo. Esperemos que se acabe pronto todo esto.

Noticias: Se estrenó hace poco la serie “Frágiles” donde usted participa y en su Instagram hay un texto muy conmovedor en torno a la fragilidad y María Onetto. ¿Puede decirnos unas palabras sobre eso?

Butryk: María siempre me parecerá una actriz de otro planeta, alguien que solamente con estar, simplemente con su presencia, irradiaba una energía muy especial. Fue una pérdida muy grande para todos nosotros. No tengo idea de su situación personal ni de por qué sucedió lo que sucedió, pero me parece importante pensar la fragilidad alrededor, incluso a este rubro de la actuación, donde no siempre todo es tan grato como parece. Porque el actor no trabaja todos los días de su vida, uno de los desafíos más fuertes es poder mantener la cabeza sana en esos momentos donde esperás el próximo proyecto. Sobre todo cuando estás tratando de “llegar” en el medio hay mucha espera, incertidumbre y negativas. No hablo por María porque en su caso seguramente lo que sucedió tuvo que ver con otras cuestiones, pero a mí me hizo pensar en cuánta fragilidad hay en un actor que se expone, abre su corazón y se deja ver. Esa sensibilidad está muy al descubierto no sólo cuando está trabajando sino cuando no lo está haciendo.

Noticias: “Julio, felices por siempre” retoma temas de la comedia romántica. ¿Tiene alguna película favorita en ese género?

Butryk: Sí, me gustan mucho las comedias románticas, mi favorita es ”Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”. Hablando de las comedias y sus variantes, en “Barbie” me gustó mucho un monólogo que hace el personaje de América Ferrera y también encontré algo de ese Ken que está buscándose un poco y es tan devoto de esa Barbie en “Julio, felices por siempre”. Ken se siente una persona solo a través de la mirada de Barbie y Julio es un pibe que es una especie de “princeso” Disney, enamoradísimo del amor, buscando su alma gemela para toda la vida como nos venden las películas. Es la primera vez que se ve a un hombre sensible que se enamora, se embelesa y Claire, mi personaje, la chica que el quiere es mucho más actual, está en el “vamos viendo”, es más realista y desapegada.

Noticias: Usted viene actuando desde hace tiempo en producciones importantes como “Porno y helado” o ATAV, pero ¿“El amor después del amor” fue un antes y un después en su carrera?

Butryk: Puede ser, todo ese proyecto fue un antes y un después porque hubo una pre producción muy especial y un rodaje muy particular. Fue un desafío muy grande interpretar a una actriz del calibre de Cecilia Roth, con su voz, su impronta y su personalidad. Trabajar con un equipo tan lindo, no solo de actores entre los que me llevé grandes amigos como Mica Riera, Iván Hochman o Mariano Saborido, sino también con un grupo técnico que lo dio todo para que este proyecto sea lo que fue. Con respecto a mi carrera, tuve visibilidad antes con ATAV, pero esto fue un boom.

Noticias: ¿Cuál cree que es el secreto de “El amor después del amor”? Hasta Lucrecia Martel dijo que la serie de Fito era como un milagro.

Butryk: Creo que estamos en una época de muchísima producción audiovisual y también de gran consumo a través de las plataformas, el contenido es constante, la vista está hiper entrenada. Con la serie pasó que había ganas de que saliera increíble, la historia de Fito es desgarradora y él es un elegido que llevó la música a otro nivel donde el público siempre conectó. Pasó algo muy lindo también, esta historia refleja la de mucha gente que fue adolescente en esos años y usó la música a modo de exorcismo para la época de terror que vivió este país, crecieron con sus canciones, hay algo de la música que te transporta a los momentos fundamentales de tu vida. Te remonta a los lugares donde fuiste feliz.

por Leonardo Martinelli