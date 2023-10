Milagros Resta: “Soy un disparate de creativa”

Milagros Resta tuvo una infancia de abundancia, sobre todo de parte de su familia paterna. Eran cinco hermanos, dos mujeres y tres varones, y llevaban una vida de lujo. No era solo la opulencia económica sino también el estilo, el buen gusto, la calidad, la belleza.

“Éramos reinas y reyes, vivíamos en un petit hotel con unos cuartos divinos, teníamos mayordomo. Mi papá nos dio una vida increíble —recuerda— Mi abuelo tenía un campo gigante en Chascomús, la casa la había hecho el arquitecto Alejandro Bustillo y el parque, Carlos Thays. Era un sueño. Mi abuela ponía la mesa que era un sueño, nos pasábamos todo febrero en ese campo. Sin dudas, toda esta vida me marcó un montón e influyó en mi gusto por la estética y la decoración”.

Con el tiempo estudió Diseño de Interiores y se convirtió en una reconocida decoradora profesional y asesora creativa de eventos. Además, es dueña de Galpón Milagros, en Palermo, donde tiene su estudio y un mega espacio para eventos.

Empresarios, ejecutivos, políticos y celebridades recurren a sus servicios para ambientar sus fiestas y sus casas. “Soy un disparate de creativa, con un globo hago una fiesta”, asegura la madre de Salvador (23), Paloma (21) y Justo (17)

Noticias: ¿Quién es Milagros Resta?

Milagros Resta: Una mujer muy apasionada, muy creativa, muy compañera como madre, amiga, hermana, hija. Me siento muy completa en el rol de mujer y siento que soy indispensable para mi grupo y para mí misma. Yo soy mi mejor alimento. Mi vida depende de mí, de mi alegría, mi creatividad, mi día a día. El trabajo y la maternidad han sido ejes en mi vida, pero casi te diría más el trabajo, porque siempre me interesó muchísimo.

Noticias: ¿Cuánto le costó ser su mejor alimento?

Resta: Todos los días. Vas pasando distintas pruebas y todo el tiempo hay que repactar, ser tu mejor versión por infinidad de cosas que van pasando, desde frivolidades hasta algo agresivo como puede ser la muerte de un hermano.

Noticias: Usted perdió a su hermana Jesús.

Resta: Sí, hace cinco años. Un montón, pero también es nada para toda una vida compartida.

Noticias: ¿Cuáles son los desafíos en este momento de su vida?

Resta: Este es casi el momento que más desafíos me presentó la vida, porque me encontré rearmando todo lo que soy. Nuevos proyectos, nueva vida personal, me separé después de veinte años de matrimonio, un gran cambio, pero estoy bien. No puedo creer lo que crecieron mis hijos, Justo ya termina el colegio este año. Tengo una vida completa, el trabajo y los proyectos me ayudaron a salir adelante. Me siento halagada y considerada.

Noticias: ¿Qué hacen sus otros hijos?

Resta: Estudian y trabajan. Salvador estudia publicidad y pinta muy talentoso. Este año ganó un premio muy bueno en creatividad, se ganó un viaje a Texas como publicidad independiente. Paloma es la reina de todos, actriz y estudia Producción de Eventos y Espectáculos en la Universidad de Belgrano. Y tengo a mi sobrina Tuti que estudió Diseño de Interiores y trabaja conmigo. Es mi ahijada y una cuarta hija para mí. Hija de mi hermana Jesús y de Gonzalo Heguy (polista, fallecido en un accidente en 2000).

Noticias: ¿Cómo llegó a la decoración?

Resta: Soy muy creativa desde chica, un disparate de creativa. Con un globo hago una fiesta. Me pareció que era una carrera muy completa para una mujer, que tenía muchas posibilidades. Yo también soy muy relaciones públicas en mi trabajo, muy simpática, como que me divierten las cosas. Tenía un amigo, Horacio Mazza, que era hijo de Delia Tedín, una gran decoradora, y ella me invitó a trabajar y trabajé un montón de tiempo con ella. Después trabajé con Pablo Chiappori, con Gloria Cesar, y cada día me apasionaba más la movida. Me di cuenta de que es infinito, podés hacer lo que quieras como decoradora. Es espectacular.

Noticias: De hecho, usted hizo y hace trabajos muy diversos.

Resta: Hice de todo. La remodelación de Harrod’s fue increíble, las veces que participé en Casa Foa fue fabuloso, inventar mi Galpón en Palermo después de mi primer viaje a Nueva York, donde me volví loca con esos locales en el Soho. Decorar esas mansiones que decoré que ni me lo creo. También hice una mini vidriera, un toilette en un departamento, no subestimo nada. Me gusta crear, inventar, sea el tamaño o el presupuesto que sea, me engancho.

Noticias: ¿Ahora en qué está trabajando?

Resta: Decoración de eventos, casamientos, cumpleaños. Se usa mucho la fiesta de los 40, de los 50, donde se decora un montón. También hago eventos corporativos, presentación de productos, restaurantes, hice un hotel fabuloso. Además, casas, departamentos, tengo clientas de toda la vida que siempre necesitan decorar o reciclar algo de su casa.

Noticias: ¿Cuál es su sello personal, su valor agregado? ¿Por qué la convocan tanto?

Resta: Por lo apasionada que soy. Soy muy profesional, me encanta presentar un proyecto de manera impecable, me involucro un montón, tengo mucha experiencia, muchos proveedores y mi equipo de trabajo.

Noticias: ¿Por qué le gusta tanto el Shabby Chic? (Estilo romántico, mezcla de elementos antiguos y modernos, que surgió en Inglaterra a fines de los ’70 y se extendió a Estados Unidos)

Resta: Es mi infancia, lo romántico, mi color favorito es el rosa, las rosas y las peonías son mi flores favoritas. Para mí la vida es color de rosa a pesar de todas las adversidades. El Shabby Chic es un estilo muy femenino, muy delicado, que maneja telas de algodón, una paleta muy suave, donde se le da mucho valor a lo antiguo, a una pátina original. Tiene que ver con una iluminación muy cálida, con rincones adorados, que tengan detalles. Por ahí no es lo que está de moda. Está de moda algo mucho más minimalista y colores que no digan nada, como el gris y el crudo.

Noticias: Usted dice que más es más.

Resta: Sí, a mi me gusta eso. Van siendo como capas las decoraciones. Tenés el piso, la alfombra, algún adorno apoyado, después la mesa, los libros, un florero. Yo nunca termino de decorar mi casa, mis cosas, es infinito.

Noticias: Su casa de Almagro la fue reciclando. ¿No?

Resta: Todo el tiempo. Es una casa muy grande, muy linda, con mucha luz. Para decorarla fui comprando cosas en diferentes lugares y también me pasa que voy a decorar una casa y me terminan regalando un montón de cosas y las adapto a mí. Yo no sería mi clienta perfecta porque no accedo al presupuesto de mi presupuesto. Quiero decir que yo no me podría contratarme para decorar. Tengo la bendición que es mi casa y que me las rebusco de otra manera. Mi casa es un sueño, es mi mejor decoración.

Noticias: ¿Cuáles son sus espacios preferidos de la casa?

Resta: Mi cuarto y el living, donde tengo mi escritorio, mis dibujos, mis lápices, las presentaciones, ahora estoy haciendo una casa en Cañuelas y dibujo a mano. Después, los patios, me gusta mucho hacer yoga ahí. La cocina también me encanta porque es el punto de encuentro obligado.

Noticias: ¿Qué implica ser emprendedora en Argentina?

Resta: Significa que no hay sábado ni domingo, que los horarios de trabajo pueden ser super extensos, que puede surgir un problema a cualquier hora por algo que me excede, como que no vaya gente a trabajar porque se inventó un paro en un minuto y yo tenía planeado todo un día completísimo. Es difícil, pero me las arreglo. No sé cómo sería trabajar en una situación de tranquilidad. Nunca me pasó. Cuando no es el paro, al mecánico no le entregaron la camioneta o no hay importación de tal cosa o no entregan otra. Es impresionante.

Noticias: La crisis económica parece no afectar la realización de eventos. ¿Es así?

Resta: Ni los eventos ni la decoración. Decorar es muy de élite, realmente exclusivo. Y después de la pandemia las fiestas siguen en ascenso total. La gente entendió que la vida son momentos, que las cosas se guardan en sentir, en cuánto bailaste, cómo te reíste, con quién compartiste.

Noticias: ¿Hay alguna tendencia preponderante en la decoración actual?

Resta: Hay una tendencia de igualar la situación, que todos los departamentos sean más o menos lo mismo. Una cosa muy minimalista, de no mostrar personalidad, una cocina net, un sillón, una poltrona. En el caso de las fiestas la tendencia es Hollywood. La gente quiere hacer una ciudad dentro de un hotel, y hacer un aeropuerto, una cabina de maquillaje, un stand de diarios, una imprenta. Es una cosa de locos.

Noticias: Su estilo es lo opuesto al minimalismo. ¿Cómo hace con los clientes minimalistas?

Resta: Mi estilo personal es para mí. Yo trato de interpretar a la persona que me llama y me llaman mucho más por mi curriculum y lo seria que soy. Me adapto al cliente cien por cien y eso es super importante en mi carrera.

Noticias: Entre sus clientes están las celebridades como Natalia Oreiro, Valeria Mazza y Juliana Awada.

Resta: Natalia es fanática de mi estilo, hice cosas en su casa y el primer local de Las Oreiro que fue una gloria. A Valeria le decoré el casamiento. También trabajé mucho para Luciana Salazar que le encanta el Shabby Chic. Y Juliana era muy clienta del Galpón cuando era local de decoración.

Noticias: ¿Qué le queda pendiente?

Resta: Me gustaría trabajar en el exterior, quizás en el estudio de la decoradora Rachel Ashwell, que tanto me gusta. Viajar me gusta mucho, pero voy a los lugares clásicos, Roma, París, Londres. Siempre digo que me gustaría conocer Hawai como algo disparatado, pero nunca voy.