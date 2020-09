Germán Tripel: “Disfruto de la libertad que me da el arte”

Si su vida fuese un musical, probablemente en el comienzo sólo habrían algunos pocos acordes y canciones, pero luego las melodías y el rock se apoderarían de la escena. Porque Germán Tripel, o “Tripa”, el apodo que lo llevó a la fama, no sabía cuánto le iba a marcar la música su camino. Creció en la localidad de Chilavert, provincia de Buenos Aires, y si bien jugaba a ser rockstar, lejos estaba de pensar que podría ser su modo de vida. Su familia solo le pedía que desarrollase una profesión que le permitiese sostenerse y él optó por la Educación Física. Pero la música le deparaba otro destino, lejos de las mancuernas y cerca de las guitarras. En 2002 se presentó en el casting del programa Popstars, que buscaba a la versión masculina de Bandana y llegó a integrar Mambrú, la boyband argentina. Con Mambrú conoció la popularidad y la exposición, pero en 2004 la banda se separó.

Aunque no se identificaba con el estilo de música que hicieron en esos años, sí descubrió que podía –y quería– vivir del arte. En esa búsqueda también comenzó a actuar, hasta que se topó con el verdadero amor, tanto en lo artístico como en lo sentimental, porque en 2008 formó parte de la versión argentina de “Rent”, donde conoció a Florencia Otero, actriz y cantante, quien luego se convertiría en su compañera de vida, con quien decidió formar una familia.

Desde lo musical, formó la banda de rock “Coverheads” e incluso tuvo la posibilidad de irse de gira con Slash, el legendario guitarrista de Guns ‘n Roses. Ahora, Tripel y Otero se preparan para estrenar “Los últimos cinco años”, el 11 de septiembre desde el Teatro Picadero: “Es el primer musical en Latinoamérica que se hace desde un teatro vía streaming, para nosotros es marcar un poco la historia, en medio de todo esto que sucede, poder hacer una obra como esta, tiene un plus”, cuenta.

Noticias: Más allá de la pandemia y del contexto particular, ¿cómo ve a la industria de la comedia musical argentina?

Germán Tripel: En Latinoamérica, Argentina es tomada como una de las mecas, sobre todo de habla hispana. Acá hay una preparación muy fuerte, hay muy buenos profesores, muy profesionales. En Broadway entienden que en Argentina hay buena preparación, tenemos un nivel de inglés bastante bueno, que nos ayuda para competir afuera. Desde lo vocal, lo actoral, lo musical, estamos muy preparados. En Broadway nacen haciendo eso, sabiendo que se van a dedicar al musical y tienen una base que los protege y los mantiene, y eso los hace los número 1. Lo mismo pasa en el West End en Londres. Acá hay un nivel fantástico, hay mucho talento y sobre todo, talento joven, hay mucho teatro musical off. El musical es una de las ramas más difíciles del arte porque hay que cantar, interpretar, usar el cuerpo.

Noticias: Cuando estaba empezando, ¿se imaginaba esta carrera?

Tripel: No, nunca hubiera pensado que me iba a dedicar a la música ni al musical. En mi familia tampoco es que me fueron llevando al musical, era una familia de clase media, querían que yo tratase de encontrar el mejor camino. Elegí lo que para mí era un buen futuro que era la Educación Física, porque me daba flexibilidad y es una profesión hermosa. Después me encontré en Mambrú haciendo música y luego empecé con el musical, me enamoré de mi mujer en un musical, y a partir de ahí hice una carrera desde las bases, empecé a preparar mi voz, a estudiar más profundamente teatro para poder interpretar arriba de un escenario. Sigo en ese camino de formación.

Noticias: En esa versatilidad que supo desarrollar, habiéndose dedicado a la música, al teatro musical y de comedia y a la ficción en televisión, ¿qué destaca de cada rubro?

Tripel: Creo que un artista de musical está preparado para todo, ese es el diferencial más grande que puedo notar en un artista que se dedica a los musicales, puede tocar un instrumento, actúa bien, tiene conciencia de su cuerpo, profundiza el personaje, creo que para cada proyecto se va trabajando distinto. De todos los rubros se puede destacar algo.

Noticias: ¿Cómo vive esta vuelta al escenario por streaming?

Tripel: Yo hice dos streamings, uno solo y otro con Flor, este sería el tercero, que es distinto porque es una obra de teatro. Siempre trabajar con mi mujer es fantástico, tenemos la ventaja de ser convivientes, por lo tanto no hay ningún problema con la proximidad. Es un proyecto que surgió apenas empezó el aislamiento, mientras pensábamos qué podíamos hacer que fuese distinto.

Noticias: ¿Cómo le resultaron las otras experiencias?

Tripel: Es raro, pero te acostumbras al toque. Nosotros también hacemos tele, y estamos más familiarizados con esto de que quizás no haya un público presente.

Noticias: ¿Y cómo es la respuesta del público?

Tripel: Desde Plateanet la gente puede comentar, hay un chat. Siempre el feedback es positivo, es gente que decide comprar la entrada y saben con lo que se van a encontrar. En este caso es una obra, un musical, que es el primero que se va a hacer en Latinoamérica. Para nosotros es un placer seguir con la antorcha de los musicales, aún en pandemia.

Noticias: ¿Cómo fueron los ensayos de la obra?

Tripel: Lamentablemente tuvieron que ser vía Zoom, al vivir juntos tenemos la posibilidad de ensayar en casa, vamos a tener un par de encuentros con el director para hacer una pasada previa al streaming, pero los ensayos fueron lo más hogareños posible.

Noticias: ¿Cómo atravesaron la cuarentena?

Tripel: La seguimos atravesando. Bien, ojalá les haya pasado lo mismo a todos, pero esta cuarentena reafirmó las decisiones que hemos tomado, de estar juntos, de tener una familia. Hemos pasado por todas las etapas Ahora estamos relativamente estables, estamos ciclotímicos porque estamos conviviendo desde hace cinco meses prácticamente sin salir. Nuestra hija, Nina, que tiene cinco años, prácticamente ni salió de casa. Hemos armado un equipo hermoso, pudimos superar esta etapa, esperando a la nueva, y a la nueva, y así, hasta que podamos volver a la normalidad. Creo que hoy en día todo lo que siento es pura admiración hacia mi mujer, mi hija y mi perro, estamos superándolo, felices y unidos.

Noticias: Debe ser una casa con mucha música, ¿su hija tiene una veta artística desarrollada?

Tripel: Nina es súper afinada, la encontramos cantando, probando el ukelele. Sabemos que le gusta, que lo respeta, escucha los ensayos, habla acerca de los personajes, sabe que papá y mamá se dedican a eso, le gusta estar en el teatro, le gusta escucharnos cantar. Lo que ella decida hacer va a estar bien, pero ojalá que tenga que ver con el arte porque creo que tiene un futuro hermoso.

Noticias: ¿Y usted qué es lo que más disfruta de esta profesión?

Tripel: La libertad. Al cantar o al actuar, me siento libre. Esta cuarentena no hubiera sido lo mismo si no hubiera habido música, o proyectos en mi cabeza, o no hubiera estado cantando o componiendo. Disfruto de esa libertad que me da el arte. Todo aquel que se dedica a lo que ama, se siente más libre que uno que no.

Noticias: ¿Cuáles son esos proyectos?

Tripel: Tenemos un montón en stand by. Si Dios quiere, cuando todo vuelva, y se termine la palabra “protocolo” y “nueva normalidad”, volveremos a nuestra realidad, teníamos obras, tiras, Flor tenía dos películas. En lo inmediato, la idea es seguir tocando, hay muchos shows pospuestos, ya se están aprobando en lugares al aire libre, hacemos shows por Zoom, y seguir con los proyectos que quedaron.

Noticias: Con respecto a sus inicios en Mambrú, ¿a su hija le hace escuchar las canciones?

Tripel: Un poco. Hace poco nos pasó que vio en Tik Tok unos videos en los que se escucha el principio de “A veces”, ya le habíamos contado un poco y le divierte, tiene una remera de Mambrú, jugamos mucho con esas cosas. Pero su papá ya es otra cosa para ella, no es ese adolescente.

Noticias: ¿Reniega de eso?

Tripel: Ya no, en otro momento sí, pero hoy en día siendo padre, habiendo vivido una pandemia, 8 presidentes en una semana, ya pasaron tantas cosas bajo el puente que ahora lo considero como algo súper positivo, en su momento estaba enojado, ahora casi a 20 años de su formación lo veo como un hermoso recuerdo.

Noticias: ¿Les ofrecieron un reencuentro por streaming?

Tripel: No hubo ningún ofrecimiento de ningún productor. En marzo sí nos llamaron para ser teloneros de los Backstreet Boys cuando vinieron a Argentina, pero no hubo forma. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, incluso sería difícil concretar una videollamada entre los cinco (risas).