María Jaunarena: “La ópera es un imán para mí”

La vida de María Jaunarena estuvo signada siempre por pasiones artísticas e intereses múltiples. A lo largo de los años estudió piano, dibujo y pintura, danza clásica, flamenco, jazz, cerámica, mimo, teatro, dirección teatral. Todo indicaba que el arte era su camino.

Quería dedicarse al teatro, pero su padre le dijo que, además, hiciera una carrera universitaria. Cursó los ciclos básicos de Psicología y de Filosofía, pero no continuó. “Filosofía fue mi carrera frustrada, de hecho, ahora estoy haciendo una maestría en la UCA y estoy muy feliz porque siento que estoy volviendo a casa de alguna manera. Pero en ese momento no me sentía cómoda, tenía compañeros medio soberbiotes que me daban un poco de miedo. Finalmente, hice la carrera de Economía, que siempre me gustó, me gustaba la matemática, y me recibí con medalla de oro porque era una traga descomunal, pero no era a lo que quería dedicarme, ni siquiera llegué a ejercer. Apenas me recibí obtuve una beca del British Council y la Fundación Antorchas para hacer una maestría en Gestión Cultural en la City University de Londres. Había mamado el arte desde muy chica. Mi madre daba clases de teatro y expresión corporal en nuestra casa de Pergamino, y yo participaba de esas clases. Además, fue mi maestra de música en el primario y, después, yo fui su asistente de régie de ópera durante mucho tiempo”, recuerda.

Hoy María Jaunarena es una referente en el mundo de la ópera. Directora ejecutiva de la prestigiosa Juventus Lyrica, es directora de escena, dramaturga y vestuarista y hace adaptaciones de óperas para adultos y para chicos. Recientemente ganó un premio Hugo por “Mejores Letras en Infantil” por “El barbero de Sevilla”. Además, Juventus obtuvo otros dos Hugo por “Mejor Protagonista Masculino en Infantil" (Gabriel Carazo) y “Mejor Producción en Infantil” (Gustavo Passerino). Y el Barbero está nominado al ACE a “Mejor Infantil” de la temporada.

Su madre, Ana D’Anna, es cantante, directora teatral y directora artística de Juventus Lyrica. Su padre, Horacio Jaunarena, es abogado, fue Ministro de Defensa del Presidente Raúl Alfonsín, escribe poemas y cuentos, creó el cine club de Pergamino, y es el presidente de Juventus Lyrica. “El arte y la política signaron mi infancia”, dice María y también asegura que no le interesa tener cargos públicos ni actuar en el escenario político. “Ya hago política cultural a través de Juventus y me siento muy cómoda donde estoy. Además, ya viví lo que es estar metido en política cuando era chica y mi padre era ministro de Alfonsín. Me acuerdo de las amenazas que se recibían en casa”.

Está casada con Martín D’Alessandro, politólogo y presidente de Poder Ciudadano, que, además, escribe y viene de familia de tangueros. Y es mamá de Francisca (16), que estudia piano, tiene pasión por la literatura y formó parte del coro de varias óperas.

Noticias: ¿Cómo y por qué entró la ópera en su vida?

María Jaunarena: Por mi madre. En un momento, ella hizo la carrera de régie de ópera en el Teatro Colón y a partir de allí creó Juventus Lyrica. Me acuerdo que cuando empecé a ir a los ensayos de Don Giovanni quedé en shock. Es una obra monumental, que más tarde me tocó dirigir. Fue como un mega metejón. En paralelo hice la beca de Londres de gestión cultural y ahí se me abrió un camino que se sostuvo en el tiempo.

Noticias: ¿Por qué tanta pasión? ¿Qué la atrapa de la ópera?

Jaunarena: La música y los libretos. Hay obras maestras, el pasado tiene tanto para decirnos, y desde el punto de vista musical es realmente enorme. Me siento hermanada con determinadas personas que murieron hace muchísimo. Es la sensación de formar parte de un colectivo que intenta aportar sentido al ruido de lo cotidiano en el que nos movemos. Es un imán para mí. La misma conexión que tengo con la Filosofía. Hay grandes compositores, grandes autores teatrales y grandes filósofos que tienen este punto en común, la posibilidad de lanzar preguntas que recorren siglos y que nos seguimos cuestionando y que nos hermanan de alguna manera. Con la ópera me vincula la música, pero principalmente la parte teatral. Y esto es super importante cuando se trata de público infantil, si no los engancha la historia, por más que tengamos la música de Puccini o de Wagner, no vas a engancharlos.

Noticias: ¿Qué es Juventus Lyrica hoy?

Jaunarena: Una asociación civil sin fines de lucro que marcó un antes y un después en la escena de Buenos Aires y en la vida de muchos artistas jóvenes líricos. Nació hace 26 años para dar oportunidades y educación a los artistas jóvenes y para ofrecerle a la ciudad un espacio alternativo al Teatro Colón para disfrutar la ópera. Con el tiempo se fue expandiendo y se convirtió en una gran desarrolladora de audiencias. En 2008 empezamos con el programa de preestrenos para colegios secundarios y últimos años de primario, por el cual los chicos vienen a ver nuestros ensayos de las óperas para adultos, reciben material didáctico y aprecian la experiencia del teatro. Además, muchas veces, invitamos a adultos mayores y a centros de jubilados para que también vivan la experiencia. El teatro es un gran formador de lazos solidarios porque permite al público ponerse en el lugar del otro. Genera empatía, comprensión, tolerancia y reconstituye el tejido social en estos términos. Y desde 2013, cuando la ópera requería coros de niños, empezamos a integrar a chicos de barrios vulnerables, como los de la Villa 31. Chicos que nunca habían pisado un teatro lo hicieron desde el escenario y su trabajo fue aplaudido y reconocido. Al día de hoy llevamos 104 óperas realizadas.

Noticias: ¿Qué otros programas tienen?

Jaunarena: El programa de formación de artistas que incluye talleres, master clases y clínicas en repertorio, arte escénico y canto. También damos clases particulares de técnica vocal con determinados maestros. Este programa funciona en paralelo, no está vinculado a las óperas que hacemos, y los jóvenes tienen la posibilidad de pedir una beca para poder participar. Lo más importante que surgió en los últimos años es Fígaro, una asociación civil que nació de Juventus y que se dedica solamente a montar óperas para chicos. Hace espectáculos para chicos en edad preescolar y primaria con propuestas que enriquecen la currícula escolar, porque considera que la posibilidad de participar del arte y de la cultura es un derecho del niño. La ida al teatro debería formar parte del espacio y del horario escolar, y no sólo como un mero entretenimiento. Hoy más que nunca los chicos necesitan la posibilidad de sentirse parte, de sentirse comprendidos, de comprender al otro, de participar de la sociedad que los contiene. Lo interesante del teatro es que ofrece un vehículo de socialización, que es donde más debemos trabajar en este momento de tanta alienación.

Noticias: ¿Cómo reaccionan los chicos cuando ven ópera por primera vez?

Jaunarena: Muy bien. Tratamos de tener algunos guiños con la audiencia para engancharlos con algo que ellos ya consumen. Por ejemplo, metimos un pedazo de la canción “Despacito” en el medio de una ópera y un pedazo de “La morocha” en otra. Pero, en general, lo teatral, la historia, el tema, el conflicto, el mensaje que tiene la obra es lo que abre la puerta a la audiencia.

Noticias: Hace unos años usted dijo que hacer ópera es una patriada. ¿Lo sigue pensando?

Jaunarena: Sí, y cada vez más. Montar una ópera es algo muy complejo, que requiere mucha gente, muy difícil. Son demasiados recursos y demasiado tiempo que se invierten para las pocas funciones que la ópera permite. No hay público todavía para hacer muchas funciones, serán cuatro o cinco.

Noticias: ¿Cómo se solventan en Juventus?

Jaunarena: Nos solventamos con mecenazgo, donaciones individuales, venta de tickets y con auspicios.

Noticias: Se habla mucho de Inteligencia Artificial en estos tiempos. ¿Qué le parece la IA aplicada a la música?

Jaunarena: Por un lado, resuelve mucho; yo la uso sólo cuando necesito respuestas o encaminarme por algún lado. A veces, dice cosas ciertas, y otras, no. Por otro lado, da la sensación de que somos seres prescindibles y eso me inquieta. En cuanto a una obra musical creada por Inteligencia Artificial ¿quién es el autor? ¿Quién es el artista? No sé cómo se resuelve el tema de los derechos artísticos en ese caso. Es inquietante también.