Mariano Peluffo: “Celebro los cambios en los medios”

“Remador en todo tipo de superficies: agua, dulce de leche, cemento fresco”, reza su bio de Twitter. Y algo de eso hay porque en 25 años, Mariano Peluffo fue creativo de Cablín, trabajó para público infantil, hizo programas de deportes y condujo muchos realities, entre ellos “Gran hermano”, “Perdidos en la tribu”, “Perdidos en la ciudad”, “Talento argentino”, “Masterchef”, “Cuestión de peso”. Hoy conduce “Como todo”, en los mediodías de Net TV, y está en el prime time diario de la TV Pública con “Relatoras argentinas”, un talent show que busca a la mejor relatora de fútbol y tiene una gala los domingos. En radio conduce “Sarasa”, de lunes a viernes de 14 a 17, y “Abierto los domingos”, de 10 a 14, ambos en La 100. “Movidito. Le meto una carga horaria importante”, reconoce. Como si esto fuera poco, tiene su propia productora de contenidos, “Salta Violeta”. Hombre de familia, comparte sus ratos de ocio con sus hijas Bianca, Aurora, y Clarita. “Y cuando puedo, hago una siestita de quince minutos a media tarde porque me viene muy bien”, se sincera.

Noticias: No se lo asocia con el fútbol, ¿le gusta?

Mariano Peluffo: Me gusta el fútbol y veo bastante pero no soy hincha de ningún equipo. Alguna vez fui de San Lorenzo porque tenía un tío que arengaba, y después fui de All Boys porque es el club del barrio, pero no tengo fanatismo y no voy a la cancha. Veo los partidos interesantes de la Champion League, vi la Copa América, miro todos los goles. Sé que es extraño lo que digo, pero es así. Lo que tengo es mucha experiencia en realities y el año pasado empezamos a hablar con las autoridades de la TV Pública, tenían la idea de hacer este talent show o reality en el que no hay peleas, ni quilombos, ni llantos, ni nadie es eliminado. Me propusieron hacerme cargo de la producción y la conducción, armamos el desarrollo con este formato y salió.

Noticias: Hicieron una capacitación de género, ¿le despejó dudas?

Peluffo: Es la primera producción integral de un programa que hace la capacitación, a partir de la Ley Micaela, y fue una charla muy interesante. Todos los canales y los programas deberían tener esta capacitación, aunque dudo que vaya a ocurrir y digo ‘qué pena’, porque estuvo buenísima. Uno cree que la tiene clara pero me llamaron la atención muchas cosas a mí y a todo el equipo. Nos ayudó a entender un poco más la realidad en la que estamos, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde vamos como sociedad. Es un cambio social que no se da de un día para el otro sino que es un proceso y cada uno lo hace a su tiempo, porque no es lo mismo cómo se deconstruye un pibe de 20 o yo de 50 o mi vieja de 75; cada uno a su tiempo y hay que acompañar y estar. Hay muchas desigualdades, sobre todo en el ámbito del fútbol. También hay críticas hacia el programa y las entiendo, escucho y acepto. Algunos preguntan por qué 16 relatoras tienen que competir por un lugar y los hombres no. Y la verdad es que no tengo la respuesta pero vamos a tratar de encontrarla.

Noticias: ¿Cómo responde a las críticas?

Peluffo: Hay una trampa en la que en general se cae, y es que si no hacemos el proyecto perfecto para visibilizar esto, entonces no hagamos nada y muchas veces gana el no hagamos nada. Podría haberme quedado en mi zona de confort: radio, tele al mediodía, un par de eventos y listo. Pero me encanta estar, ser parte. Otra de las críticas fue por qué no lo conduce una mujer y es una buena pregunta, pero por qué no puedo hacerlo yo. Sino caemos en que lo conduzca una mujer, que los jurados sean mujeres y las productoras y camarografas también. Y como es impracticable, no se hace nada y seguimos igual. Partimos desde las buenas intenciones y las ganas de mejorar. Un día no se va a necesitar más un programa como “Relatoras argentinas” y entonces vamos a llegar a dónde queríamos estar todos.

Noticias: ¿Se engancha si mira un partido y es una mujer la que relata?

Peluffo: Sí. Me encantan los comentarios de Ángela Lerena en la TV Pública, por ejemplo. Celebro todos los cambios que ocurren en los medios, las nuevas generaciones, los nuevos conductores. Cumplí 50 y hasta hace dos años me decían que era de la nueva generación, pero hace 25 años que hago esto. Que vengan un montón porque sino estamos siempre los mismos y la gente se cansa.

Noticias: ¿Le da temor que lo corran de lugar?

Peluffo: Para nada, me encanta que se sume gente nueva porque la tele se está haciendo cada vez más chiquita y nos canibalizamos, los anunciantes son los mismos y los canales también. Hoy la competencia sana y bien entendida no es con el canal de al lado sino saber qué hace el usuario cuando tiene una pantalla adelante: ¿navega por la web? ¿compra en Mercado libre? ¿ve una serie online? Si apaga la tele, perdemos todos porque ya no importa qué canal gana. Y a eso tenemos que apuntar. La tele es una representación de lo que le sucede a la sociedad.

Noticias: ¿Cómo se deconstruye Usted bajo la mirada de tres hijas mujeres?

Peluffo: Aprendí también que me interpelan, siempre desde el lugar de querer saber y querer cambiar, nunca desde el reto. Y está bueno porque me crié en una casa de tres hermanos varones y era la batalla de las milanesas. Hoy tengo tres hijas que me marcan cosas que dijimos en el programa: por ejemplo Titi Fernández dijo que las chicas son talentosas, lindas, tienen buena voz. Lo dijo desde su más inocente galantería, y cuando llegué a casa mi hija me dijo, “qué tiene que ver que sean todas lindas, ustedes no están ahí por lindos”. Y tiene razón, porque no somos galanes, y tenemos que callarnos, masticarlo y tratar de hacerlo bien. Hay muchas cosas que corregir, es un ejercicio que hay que hacer y que a cada uno le toma el tiempo que le toma. Nos criamos en el patriarcado y cambiar va a tomar un tiempo largo, no va a ser fácil ni cómodo pero va a ser.

Noticias: Tiene mucha experiencia en realities, ¿pensó en cuál es el secreto del éxito de “Masterchef”? Usted condujo las dos primeras temporadas hace unos años.

Peluffo: Es un gran acierto haberlo hecho diario, con todo el esfuerzo de producción y artística que significa. Es un gran formato. Nadie tiene la fórmula del éxito pero a veces rinde si tenés una buena idea, un buen formato, un casting acertado y la inversión que corresponde. Y hacerlo con famosos fue otro acierto porque ya los conocemos y nos ahorramos la etapa de saber quiénes son y con cuáles empatizar.

Noticias: Se cumplen 20 años del primer “Gran hermano”, otro reality del que fue parte en varias temporadas. ¿Qué significó en su currículum?

Peluffo: Haber hecho “Gran hermano” fue como rendir un montón de materias todas juntas y avanzar; como hacer la carrera de Medicina en un año y no en 6. El 2001 fue un año vertiginoso, yo estaba sin laburo, viendo para dónde rumbear, se alinearon los planetas, surgió esta posibilidad y arrancamos. Fue un boom porque con un solo ciclo sumé todas las millas que en otro momento hubiera sumado con diez programas. Y cuando terminó, tenía hecha media carrera de conductor. Llegamos a tener cuatro ediciones diarias, estábamos todo el día al aire. Fue un fenómeno que no se volvió a repetir; la final del 2007 en la que ganó Marianela Mirra hizo 50 puntos de rating, más que un partido de fútbol de una final.

Noticias: Si mira hacia atrás, ¿qué piensa de su recorrido?

Peluffo: Estoy re contento y creo que las experiencias se construyen con aciertos y desaciertos. No sé si llegas a un lugar tan copado si todo siempre te sale bien. Hice muchos programas que no funcionaron, otros que duraron poco, y todo es capitalizable. No puedo quejarme, estoy súper contento con lo que me ha pasado, con lo que apareció y con lo que encontré, porque es una mezcla rara, a veces búsqueda, otras suerte, o ambas. Y también es elección. Puede salir bien o no.

Noticias: En La 100 conduce el programa que durante diez años hizo Ronnie Arias, ¿cómo fue aceptar ese desafío y que la gente se acostumbrara al cambio?

Peluffo: Varias veces hablé con los directivos de La 100 para hacer algo en formato diario y no se daba hasta que a fines del 2019 se alinearon los planetas, rearmamos el equipo de “Sarasa” y arrancamos. El nombre era de la radio y la verdad es que no me hizo ruido para nada.

Noticias: ¿Todo es trabajo o hay tiempo para el ocio?

Peluffo: Hay poco tiempo de ocio, la verdad, y es para la familia, y para descansar.