Teresa Bulgheroni: “El arte es alimento para el alma”

Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni no aprendió el valor del arte en la primera etapa de su vida. Lo descubrió de grande y viajando por el mundo. Una cosa fue llevando a la otra y con el tiempo se convirtió en una apasionada promotora del arte y gestora cultural.

En sus más de treinta años de experiencia profesional, fue Presidenta de la Fundación Teatro Colón, Directora del Comité Cultural del CARI (Comité Argentino para las Relaciones Internacionales) y miembro del Comité Internacional de arteBA, entre otras instituciones.

Además, fue, y sigue siendo miembro de algunos de ellos, de los comités internacionales de The Metropolitan Opera House, Museo del Barrio (NY), Venetian Heritage, BID Foundation, Museo del Prado y Teatro Real de Madrid. Como gestora cultural organizó importantes muestras y eventos aquí y en el exterior. En 2004 recibió la orden de “Officier des Arts et des Lettres”, otorgada por el gobierno francés.

Desde noviembre de 2020 es la Presidenta del Consejo de Administración de la Fundación Malba. Estuvo casada treinta y tres años con el empresario Carlos Bulgheroni, fallecido en 2016, tiene un hijo y dos nietas.

Noticias: ¿Cómo empezó su pasión con el arte? ¿Qué la llevó a ese mundo?

Teresa Bulgheroni: Después de casarme empecé a viajar mucho y me encantaban los museos. Me daba una gran satisfacción salir y decir: “aprendí algo”. En esa época mi marido tenía inversiones en Turkmenistan y con gente de allí trajimos una exposición a Buenos Aires. Fue una gran experiencia y mi primer paso. Después hice una exposición de platería argentina en el Museo de la Armería en el Kremlin. Luego ellos nos ofrecieron una de íconos y la hicimos en el Centro Cultural Recoleta. Y así seguí unida al mundo del arte. No tengo una carrera profesional, pero siempre me encantó el arte y hace años que estudio.

Noticias: ¿Qué es el arte para usted?

Bulgheroni: Una caricia para el alma.

Noticias: ¿Cuál fue la primera manifestación artística que la impactó?

Bulgheroni: Una exposición de Cézanne a Miró en el Bellas Artes, organizada en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1968. Me impresionó mucho.

Noticias: ¿Qué implica ser gestora cultural?

Bulgheroni: Viajaba mucho y me interesaba llevar el arte argentino afuera. Así fui desarrollando distintos proyectos, por ejemplo uno que se llamó “Honoring Argentina” en el Metropolitan Opera de Nueva York, en la época de Menem. Después algunos conciertos y, sobre todo, cuando estuve como presidenta de la Fundación Teatro Colón, una de los eventos que más alegría me trajo fueron los tres años del Festival de Martha Argerich.

Noticias: ¿Cómo fue su vinculación con el Malba a través de los años?

Bulgheroni: Empecé como socia y miembro de la Asociación Amigos del Malba en 2003. Después fui miembro del Comité de Adquisiciones y de allí pasé al Consejo Asesor del Malba. Y desde el año pasado soy presidenta del Consejo.

Noticias: ¿Le sorprendió el nombramiento?

Bulgheroni: La verdad que sí, fue una sorpresa muy agradable. Es un gran honor y una gran responsabilidad.

Noticias: ¿Por qué cree que la eligieron?

Bulgheroni: Por mi asociación con el Malba desde el principio. Además, cuando tengo un proyecto me meto a fondo, me obsesiono y doy lo mejor de mí. Y dicen que soy una persona de consenso.

Noticias: ¿Cuáles son sus objetivos y prioridades en esta presidencia?

Bulgheroni: Nuestro objetivo principal es que el museo trascienda y que siga aportando a la escena cultural argentina e internacional. Además, ampliar y abrir el museo hacia la sociedad, que no sea sólo una familia que lo fondee y lo gobierne, sino que en el Consejo haya otros participantes también.

Noticias: En septiembre el Malba cumple 20 años. ¿Cómo lo ve actualmente?

Bulgheroni: La idea de Eduardo Costantini fue que el Malba fuera un hito cultural en Argentina y que permaneciera en el tiempo. Eso ya está logrado. En los próximos veinte años tenemos que lograr que el museo sea cada vez mejor, más desarrollado y con más participantes. En este momento se fondea con un 50% de recursos propios y la idea es que este porcentaje siga creciendo.

Noticias: ¿Cómo está posicionado a nivel internacional?

Bulgheroni: Está muy bien posicionado, es una de las mejores colecciones de arte latinoamericano, y siempre tuvo relaciones con distintas instituciones del exterior por las muestras que se hicieron.

Noticias: ¿Cuál es la impronta que dejó Eduardo Costantini en sus 19 años de gestión?

Bulgheroni: Eduardo Costantini tuvo una gran generosidad al regalar este museo a la ciudad y convertirlo en un hito de la escena cultural argentina.

Noticias: ¿Cuáles son los desafíos que tienen los museos en estos tiempos de pandemia y virtualidad?

Bulgheroni: Por suerte, nosotros ya teníamos desarrollada una gran audiencia virtual y ahora estamos muy entusiasmados con una nueva plataforma de formación que estamos creando. Creo que el Zoom vino para quedarse, es una herramienta que nos permite llegar a mucha gente, incluso del exterior.

Noticias: ¿Cómo se hace para atraer gente al museo, para generar audiencia presencial?

Bulgheroni: La gente viene, lo vimos el año pasado cuando se abrió el museo después de la cuarentena y hace poco también. Pero siempre hay que reforzar con publicidad y también hay mucho del boca a boca. Así pasó, por ejemplo, con “Terapia”, la última que se inauguró, una exposición fabulosa.

Noticias: Usted tiene más de treinta años de trabajo a nivel local e internacional. ¿Cuáles fueron las experiencias que la marcaron más?

Bulgheroni: Una de las experiencias que no voy a olvidar fue la exposición de platería en el Museo de la Armería en el Kremlin. El museo estaba abierto, entonces nosotros teníamos que trabajar hasta la noche, y venían los soldados con ametralladoras para llevarnos hasta los muros del Kremlin para salir. Y nos daban una llave enorme de hierro para abrir el museo, no sabíamos dónde guardarla. Después el Metropolitan Opera Argentine Ball, que organicé en el ´98, un gran suceso, fueron el presidente, los ministros. Fue poner la Argentina en otro lugar.

Noticias: ¿Y de su paso por el Colón?

Bulgheroni: Fue un momento de gran aprendizaje. Entre otras cosas, reorganizamos el tema de los socios, trabajamos mucho con el ballet, con las becas de los artistas, compramos las máquinas para digitalizar el archivo sonoro del teatro gracias a una donación de la Embajada de Japón; trajimos a la soprano Teresa Berganza para una comida de fundraising en la Embajada de España; los tres conciertos de Martha Argerich, que fueron fantásticos.

Noticias: ¿Usted hace algo artístico? ¿Pinta, canta, baila?

Bulgheroni: No, cero. Mi nieta me dice: “por favor, no cantes”. Pero me encanta la música, me da placer, la ópera, sobre todo. También la pintura, es alimento para el alma.

Noticias: ¿Cómo es su colección de arte personal?

Bulgheroni: No puedo decir que soy una coleccionista. He comprado en una época de mi vida, después cambié y ahora me gustan cosas diferentes. Me gustan mucho los artistas jóvenes, estoy tratando de conocerlos para ayudarlos, hay talentos impresionantes.

Noticias: ¿Cómo es su vida fuera de lo laboral?

Bulgheroni: En este momento, nula, salvo los Zoom o las reuniones que tenemos. Ahora voy los fines de semana a la quinta y nos vemos cuatro o cinco personas máximo.

Noticias: Dicen que es muy buena anfitriona.

Bulgheroni: Me gusta mucho recibir, me encanta compartir con mis amigos, me da un gran placer.

Noticias: ¿Le gusta cocinar?

Bulgheroni: Tengo que confesar que no. En la cuarentena tomé clases de cocina y logré hacerlo. Lo gracioso es que cuando iba a almorzar a lo de mi hijo los domingos, llevaba unas cosas riquísimas hechas por mí y me preguntaban: “¿Seguro que las hiciste vos?”. No me creían. Pero aprendí y me saqué el susto de la cocina, le tenía miedo.

Noticias: Le gusta mucho viajar, ¿cuáles son los lugares a los que volvería siempre?

Bulgheroni: New York, Venecia, Milano, España. Estoy en el Consejo Internacional del Teatro Real de Madrid y en el del Museo del Prado. Estoy esperando poder ir. Son viajes que enriquecen muchísimo.

Noticias: ¿Cuál es su concepto de la felicidad?

Bulgheroni: Creo que la felicidad está dentro de uno mismo. Uno va creando sus momentos felices con pequeñas y grandes cosas. No creo que venga de afuera, porque tengas esto o te regalaron lo otro. Podés ser feliz en lo que hacés si vos lo decidís.

Noticias: ¿Y usted es feliz?

Bulgheroni: Sí, doy gracias a Dios todos los días. Pero mi felicidad personal no quita que me duela lo que está pasando con la pandemia y la pobreza.

Noticias: ¿El tener dinero da felicidad?

Bulgheroni: No, ayuda, pero no da felicidad. Yo soy feliz porque me programo para ver el lado positivo de las cosas, aunque no siempre lo logro. Y cuando uno mira alrededor, la pobreza, pero uno siempre puede ayudar. Ayudar también da felicidad.

Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Bulgheroni: Es un momento pleno, lo estoy disfrutando mucho. Tengo un trabajo que me gusta y me hace sentir bien y la experiencia para poder hacerlo. Y estoy muy orgullosa de mi familia, mi hijo Marcos, mi nuera Nunzia y mis nietas Lucrezia (13) y Lavinia (10), que son dos regalos del cielo.

Noticias: ¿Y cómo vive el paso del tiempo?

Bulgheroni: Cada etapa tiene sus ventajas y desventajas. Pero no hay que luchar contra el paso del tiempo. Tenemos la edad que tenemos y también la sabiduría que hace treinta o cuarenta años no teníamos.