Mario Alonso Puig: “Toda persona es un líder en potencia”

Es médico, especialista en cirugía por Harvard University Medical School, ejerció como especialista en cirugía general y del aparato digestivo durante 26 años en hospitales de Estados Unidos y de España. Ha dedicado gran parte de su vida en investigaciones para desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Lleva más de 20 años impartiendo cursos, conferencias y trabajando con equipos directivos para potenciar capacidades humanas como liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio, salud, bienestar, felicidad, comunicación, creatividad e innovación. También publicó libros, entre los que se destacan “Vivir es un asunto urgente”, “Resetea tu mente”, “Ahora Yo”, “Tus tres súper poderes”, “Madera de líder” y “La respuesta”.

Noticias: ¿Qué lo impulsó a dar charlas?

Mario Alonso Puig: Mis pacientes empezaron a decirme que lo que yo compartía con ellos sobre cómo hacer frente a la enfermedad de una manera diferente, les estaba ayudando, no sólo a la hora de superar sus dolencias, sino también en diferentes aspectos de sus vidas. Eso me impulsó a transmitir a más personas mis conocimientos. Fueron ellos los que me dijeron que tenía una gran responsabilidad de hacer llegar estos contenidos y estos abordajes a personas que trabajaban en empresas, porque estaban convencidos de que les iba a ayudar no sólo profesionalmente sino también personalmente.

Noticias: ¿Quiénes fueron sus guías?

Alonso Puig: He tenido muchos guías a lo largo de mi vida. He encontrado mucha inspiración en libros de neurociencia como de filosofía, historia y psicología. También he encontrado una gran guía en la propia naturaleza. Y, por supuesto, en mis propios pacientes, que me han mostrado la capacidad que tenían para hacer frente a sus enfermedades. El nivel de valentía y de determinación que vi en ellos me resultó verdaderamente sorprendente. A todos esos guías debo sumar a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y a mis amigos, tanto como a mi propia reflexión, a mis experiencias y a mi deseo de conectar con el silencio.

Noticias: ¿Quién es un líder en potencia?

Alonso Puig: Toda persona es un líder en potencia, porque un líder, hombre o mujer, es una persona capaz de influir y capaz de transformar, es una persona capaz de construir puentes dónde solamente existen muros, de crear ilusión dónde solamente existe desesperanza.

Noticias: ¿Cuáles son sus líderes?

Alonso Puig: El líder número uno es Jesucristo, porque fue alguien que transformó, desde el amor, desde la compasión y desde la capacidad del perdón. He encontrado líderes también en personas que están llevando empresas a lugares verdaderamente sorprendentes, personas que se sienten parte de ese éxito y construyen empresas fundamentalmente muy humanas.

Noticias: ¿A quién admira?

Alonso Puig: A cualquier persona que quiera mejorarse. Admiro a las personas que son capaces de trascender su ego y pensar en qué pueden hacer para mejorar la vida de los demás. Admiro a todas esas personas que, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar de la incertidumbre, mantienen su confianza en que lo mejor está por llegar. Admiro a las personas que independientemente de haber alcanzado un nivel extraordinario de conocimiento, siguen siendo humildes, siguen manteniendo esa capacidad de escuchar, ese interés, esa curiosidad por descubrir.

Noticias: ¿Sigue ejerciendo cómo cirujano?

Alonso Puig: No, dejé la cirugía hace 23 años después de ejercerla 26 años.

Noticias: ¿Siempre le gustó inspirar a los demás?

Alonso Puig: Sí, porque de alguna manera siempre he pensado que todo ser humano tiene en su interior un nivel de grandeza que ni siquiera se puede imaginar. Para mí inspirar es ayudar a descubrir esa grandeza oculta y ayudarla a desplegarse y a florecer.

Noticias: ¿Qué quiere dejarles a los espectadores en sus charlas?

Alonso Puig: La sensación de que son extraordinarios. La sensación de que pueden y merecen ser felices.

Noticias: ¿Qué devolución le hacen?

Alonso Puig: Me cuentan que descubren una ilusión, una serenidad y una confianza que antes no tenían.

Noticias: ¿En quién se apoya?

Alonso Puig: En aquellos referentes en el campo de la neurociencia, de la psicología, de la filosofía, de la espiritualidad, en la ciencia. Esas son las personas que me inspiran, personas que tienen una gran vocación dirigida a reducir el sufrimiento de otras personas. Ellos me inspiran a ayudar a la gente a reencontrarse con su verdadera grandeza.

Noticias: ¿Alguna vez se sintió sin fuerzas?

Alonso Puig: Sí, claro. Ha habido muchas veces en las que he tenido la sensación de que no tenía fuerzas, entonces le pido ayuda al Universo.

Noticias: ¿Líder se nace o se hace?

Alonso Puig: Todos nacemos con una potencialidad para liderar, para influir, para transformar. Lo que pasa es que no todo el mundo despliega ese potencial y lo convierte en una realidad tangible, en una realidad que los sentidos puedan percibir.

Noticias: ¿Cómo definiría a un verdadero líder?

Alonso Puig: Como una persona que ha sido capaz de trascender su ego, como esa persona que piensa más en lo que puede dar que en lo que puede sacar. Son personas que han desarrollado una mirada profunda, ancha y con alcance. Son personas que pueden ver más de lo aparente, que pueden entender la conexión entre las distintas cosas y que pueden saber hacia dónde llevan determinadas conducta.

Noticias: ¿Usted está experimentando la mejor vida que puede tener?

Alonso Puig: Me considero, como decía el filósofo español José Ortega y Gasset, un gerundio, no un participio, es decir, no estoy hecho del todo, sino que poco a poco me voy haciendo. Por tanto, no estoy experimentando la mejor vida que pueda tener.

Noticias: ¿Cómo se diferencia la autoestima del ego?

Alonso Puig: La autoestima es fruto del reconocimiento de la grandeza que hay en el interior. Este reconocimiento no sólo afecta a una persona, sino que también afecta a los demás. Es decir que no solamente reconozco mi grandeza, sino que reconozco la grandeza de los demás. El ego nunca permitiría que yo vea a los demás con ese nivel de grandeza. El ego se mantiene a base de generar rivalidad.

Noticias: ¿Cree que luego de la pandemia cambió en algo la humanidad?

Alonso Puig: Hay personas que sí han cambiado, que se han dado cuenta de lo que verdaderamente importa. Hay otras que, sencillamente, no se han dado cuenta de lo que realmente importa y siguen atrapadas en viejos hábitos de pensamiento, en viejas formas de ser y de estar en la vida o en el mundo.

Noticias: ¿Alguna vez orientó a líderes políticos?

Alonso Puig: Sí, en una ocasión di una conferencia para los dos partidos mayoritarios de España y la conclusión a la que se llegó es que tenían que hacer lo posible para entenderse.

Noticias: ¿Tiene algún desafío por cumplir?

Alonso Puig: Tengo muchos desafíos pendientes, y el más importante es descubrir cómo podemos ayudarnos unos a otros para ser realmente felices.

Noticias: En el marco de las conferencias que dará en marzo en Argentina, ¿qué temas abordará?

Alonso Puig: El 18 de marzo estaré en Buenos Aires y allí hablaré de “Tu salud, tu bienestar y tu felicidad también depende de ti”. El 19 de marzo “Liderarse y liderar desde el ser”. En Salta, el 24 de marzo, daré un taller sobre “Liderazgo y bienestar en tiempos de incertidumbre” El 25, en la misma ciudad, abordaré “La mentalidad de los número uno”, y para culminar estaré el 30 de marzo Bariloche con la conferencia que tratará como tema central “El viaje del héroe”, una metáfora sobre la transformación del ser humano.

por Claudia Pandolfo