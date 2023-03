Ximena Caminos: “Amo el arte argentino”

Se mueve, se agita, se reacomoda, y la figura nunca es la misma. Ximena Caminos es un calidoscopio. Pura extravagancia tecnicolor que en cada movimiento genera una energía inesperada y única, que se desparrama como una catarata colorida, donde lo irregular se transforma en simetría. Mil versiones de sí misma. Reencarnaciones y reseteos a lo largo de una vida original, pero sin divismos, que puede resultar rara para algunos, pero donde la escucha siempre es atenta y el paso tiene rumbo. Es la paleta colorida de la sofisticación monocromática de su ex Alan Faena, su alter ego creativo por más de una década y padre de su hijo Noa. Con paso entusiasmado abarca menos y aprieta más en su avance por múltiples senderos. Ya sea para sacar el arte a la calle, como curadora del Underline; la pasarela que recorre el metro elevado de Miami, y que en 2023 inaugurara su segunda fase; para desarrollar una colmena cultural multidisciplinaria; o para recordar con memoria fotográfica el momento exacto en que surgió esa idea casi cinematográfica de rescatar océanos creando arrecifes conformados por un terrenal colapso automotriz imaginado por el gran Leandro Erlich. Pura sofisticación a ritmo de tango, en la forma de un corazón de ballena azul que originara una moderna Atlantis con aires rioplatenses, surgidas de las ideas de una chica que amaba hacer tortitas de barro.

Noticias: Pasaron cuatro años desde la anterior entrevista. ¿Qué pasó en ese tiempo?

Ximena Caminos: Mirar para atrás es increíble. Hace cuatro años estaba pisando terreno inestable. Creo que todavía sentía que no tenía voz propia. Hasta ese momento había estado trabajando muchísimo en todo lo que era el Faena District y el Faena Art y de repente tenía que salir a construir mi proyecto. Y no sabía qué rumbo tomar. Pero de repente pasó de todo. Me casé, consolidé mi dirección y me di cuenta de que quería trabajar en todo lo que tenga que ver con la intersección entre el arte, la sustentabilidad y la tecnología. Empecé a pensar en Honeylab como esta plataforma interdisciplinaria de pensamiento donde el arte se encuentra con la ciencia y la tecnología.

Noticias: ¿Qué piensa que cambió en la escena artística con la pandemia?

Caminos: Toda interacción digital se potenció. Esto aplicó también a lo que sucedió con el arte digital, el timing fue perfecto para que exploten los NFT's.

Noticias: ¿El Basel Art Fair de Miami Es un buen resumen del arte latinomericano?

Caminos: Es un resumen parcial, muy editado, pero real. La feria es un movilizador enorme de recursos y tendencias. Puso a Miami en el mapa con otra identidad. La cultura es un gran activo. Durante las elecciones primarias de noviembre, los ciudadanos de Miami Beach votaron para aprobar 140 millones de dólares para otorgar un bono cultural para apoyar lo que consideraban referentes de la ciudad, del cual mi proyecto, el ReefLine, va a recibir 5 millones para desarrollar la primera etapa con un voto positivo del 68 por ciento.

Noticias: ¿El arte argentino está a la altura?

Caminos: Totalmente. Argentina para mí es un líder innovador en muchos ámbitos. Amo el arte argentino.

Noticias: ¿Qué espera que logre The ReefLine?

Caminos: Proteger la vida marina y mejorar la resiliencia costera mediante la reconstrucción sostenible de lo que una vez estuvo allí. También será una atracción turística, al mismo tiempo que servirá como infraestructura cívica y un proyecto heredado que creará conciencia sobre nuestros frágiles ecosistemas marinos.

Noticias: ¿Este amor por la naturaleza ha sido siempre una pasión?

Caminos: La naturaleza ha sido mi refugio y mi maestra. Los momentos en mi vida en los que fui más feliz y que más me forjaron fueron momentos con la naturaleza.

Noticias: ¿Le costó más por ser mujer abrirse camino sola al separarse de Alan?

Caminos: Es difícil, pero a veces una dificultad puede ser una oportunidad si sabes darle la vuelta. Ser mujer latinoamericana puede ser una debilidad, pero a la hora de aplicar al college ellos tienen un lugar para esa gente específica. Tenés que saber dónde encontrar tu oportunidad. No me costó hacerme un lugar, pero sí me costó pensar qué lugar era el que yo quería ocupar. Me llevó más de un año volver a mí, reconectarme con mi esencia y volver a repensar mis proyectos desde mi centro, sin interferencias.

Noticias: ¿Cuál fue su oportunidad?

Caminos: Pienso que todos los proyectos que hice, que fueron muchos, me dieron credibilidad, porque siempre soy de dar más. No me da miedo pedir, no me da miedo ser ambiciosa con las ideas, porque no solo las pienso, sino que las llevo adelante.

Noticias: Alan acaba de anunciar su compromiso con Grace Goldsmith, y usted hace unos años se casó con Luciano Ferreyra. ¿Son buenos ex?

Caminos: Somos muy buenos amigos y tenemos una relación de mucho respeto por las decisiones del otro, y somos dos seres autosuficientes e independientes por eso podemos trabajar juntos.

Noticias: ¿Pensó en volver a la Argentina?

Caminos: El Reefline me ata mucho a Miami, pero también tengo la idea de volver. Noa es argentino y tiene mucha familia acá y me gusta que crezca un poco en su lugar. Miami es un mundo raro, es una sociedad muy consumista donde estás en una burbuja que está dentro de otra burbuja.

Noticias: ¿Qué siente él cuándo viene?

Caminos: Le encanta, pero también está muy acostumbrado a esa cosa de Estados Unidos donde todo anda y hay de todo. Entonces cuando está acá le baja el ritmo que es lo que yo busco, que ponga los pies sobre la tierra. Una vez por año me regalo un viaje estrafalario con mis hijos (Emma y Lucio Capilla y Noa Faena). Me los llevé en un roadtrip a Japón, a Grecia, a Venecia y Portugal y quiero que todos los hermanos estén juntos.

Noticias: De todo lo que hizo, ¿qué extraña?

Caminos: Tener tiempo para mí. Para preguntarme qué haría con ese tiempo libre: yoga, meditar, plantar, leer. Tengo dos tipos de tiempos creativos: la creatividad en conjunto, que es la que más me excita, y después tengo la mía propia, que es más interior, y que tarda mucho más en florecer. El otro día en el Bar Mitzva de Noa el rabino habló de la importancia de no tomarse todos los trenes, sobre que a veces hay que perderlos para ganar. Cuando decidí empezar a tener mis propios proyectos, sentí que estaba saltando de un tren a otro sin mapas, y eso fue lo mejor que me pasó. A veces estar un poco perdido es la mejor manera para encontrarse.