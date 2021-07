Noel Schajris: “Toda la vida uno le canta al amor”

Noel Schajris no tiene mucho tiempo, en este festejo por los 20 años con la música tiene compromisos tanto con medios nacionales como internacionales, pero en una charla por Zoom desde su estudio de Los Ángeles, con un piano a mano y con sus estatuillas de los Latin Grammys a la vista —obtenidos en 2002 y 2004 a “Mejor álbum pop dúo o grupo—, el argentino que a los 23 años se fue a vivir a México con 600 dólares en el bolsillo y que al poco tiempo conoció el éxito gracias al dúo Sin Bandera —junto al mexicano Leonel García—, habla con prisa, pero con pausas musicales, con alegría y con entusiasmo, haciendo un repaso de su historia para NOTICIAS, la revista que, según recuerda, era la revista obligada los sábados en su casa, la que compraba en el kiosko de Aguero y Cabrera, en la esquina del edificio palermitano donde vivía con su familia.

Como cantante llenó estadios, vendió más de 25 millones de discos, viajó por el mundo, acumuló más de 700 millones de reproducciones en sus videos musicales y enamoró a miles con sus románticas baladas, tanto con Sin Bandera como en sus pasos como solista y haciendo duetos con Alejandro Sanz y Camila Cabello, entre otros; como compositor, escribió hits para artistas como Cristian Castro, Diego Torres y Paulina Rubio, entre otros; como productor cada día se divierte más, ya sea produciendo su propio material, como “Mi presente”, el trabajo que está presentando actualmente, o con otros artistas o preparando el regreso de Sin Bandera. Sin embargo, el multifacético cantautor también dedica una parte importante del día a su vida privada, casado desde 2012 con la presentadora de televisión panameña, Gwendolyn Stephenson, el matrimonio tiene dos hijos.

Noticias: ¿Qué balance hace de estas dos décadas de carrera?

Noel Schajris: Seguir alcanzando un equilibrio entre mi vida personal, lo más importante de mi vida, que son mis hijos y mi familia y lo segundo más importante, que es mi carrera y la música. El día de mañana, mi mayor éxito va a ser que mis hijos digan que tuvieron un gran padre, más allá de si las canciones siguen sonando o no, que ojalá así sea. Que lindo que la música te sobreviva, seguimos escuchando a tantos grandes que nos siguen acompañando, esa es la belleza del arte, de la música. El balance es haber encontrado una gran felicidad en todo este tiempo transcurrido y justamente haber encontrado más que nunca ese equilibrio y esa claridad. La pandemia también nos ayudó a poner las cosas en su lugar y darle prioridad a lo que se lo merece.

Noticias: ¿Cómo es su día a día en Los Ángeles?

Schajris: Hoy llevé a los chicos al colegio, después me tomé un café en un lugar que me encanta, volví a casa y me conecté para hacer las entrevistas desde mi estudio, desde donde manejo también mi productora. Desde mi plataforma, https://noelschajris.fan, estoy en contacto con mis fans a través de chats exclusivos, saludos personalizados, discos autografiados, entre otras cosas. Ayer, por ejemplo, le di clases de canto a un alumno que está en Alaska. Me siento a componer, para mi o para otro artista. Estoy por viajar a Nueva York a seguir con la promoción del disco y de la gira.

Noticias: ¿Cómo llegó la música a su vida?

Schajris: Sin anunciarse, llegó naturalmente, mis padres me dicen que ya desde los dos o tres años vivía cantando por la vida, a la vida, copiaba los sonidos que escuchaba. La música es algo muy natural desde que era muy chico. A los 13 años decidí dedicarme completamente a vivir por y para la música y empecé a estudiar en un conservatorio en la Paternal. La música me eligió a mí, a los 11 años coqueteaba con la idea de ser ingeniería, o astronauta, o dentista, o colectivero, no sabes qué vas a ser, pero ¿cómo iba a hacer otra cosa que no fuese lo que hice toda la vida, que es cantar y amar la música?. Tengo el recuerdo de tener 5 años y ponerme enfrente a un Winko y cantar las canciones de Bee Gees, tocar el piano y cantar.

Noticias: ¿Por qué decidió cantarle al amor?

Schajris: Toda la vida uno le canta al amor, cuando cantas un blues, o una canción de Janis Joplin, de Jimmy Hendrix, o de los Beatles, o hasta de Metallica, todos le cantan al amor a su manera (ríe). A su manera ellos aman lo que están haciendo y todos a nuestra manera interpretamos ese amor. La música, el universo, es amor, puede ser un amor más meloso o más rudo, pero es amor.

Noticias: ¿Se acuerda la primera vez que escuchó un tema suyo en la radio?

Schajris: Sentí mucha emoción. Fue en Argentina con mi primer grupo que se llamaba X-tra Soul junto a Hernan Cutel, Ezequiel Rocha y Alex Lencina, en el año 1995 con la canción “No te encapriches”, era la cortina de una novela que se llamaba “Como pan caliente”, era la primera vez donde escuchaba mi voz en la televisión, en la radio, fue muy emocionante, yo tenía 21 años, dos años después llegué con 600 dólares a vivir a México y el resto es historia. Nunca lo voy a olvidar, cuando vi un CD con mi cara y mi voz, era surrealista.

Noticias: ¿En qué rol se siente más cómodo: cantando, componiendo o produciendo?

Schajris: En todos. En los últimos tiempos me he sentido cada vez más cómodo produciendo, empecé a producir más mi música y a otros artistas. También estoy produciendo la gira que se viene para Sin Bandera. Obviamente cuando me siento al piano a cantar es donde me siento más a gusto, pero disfruto cada día más el tomar esas sutiles decisiones que tienen que ver con la producción, producir es como editar la película, es muy divertido.

Noticias: Con respecto a la composición, en una nota con NOTICIAS, su colega Claudia Brant hablaba de que lo más difícil no es crear un hit, sino una canción con identidad que sobreviva a través del tiempo, ¿qué piensa de eso?

Schajris: Con Claudia tenemos más de 300 canciones escritas en conjunto, la quiero mucho. Con respecto a lo que dijo, es cierto, nunca he compuesto una canción pensando “Tengo que hacer un hit”, uno tiene una idea en la cabeza, tenés ganas de transmitir algo, explorar una temática que te gusta y tratas de hacer la mejor canción posible, sentir que se te ponen los pelos de gallina, muchas veces cuando terminás esa canción tenés la sensación de que puede ser un hit. Cuando terminamos “Entra en mi vida”, hace 20 años, sentíamos algo muy lindo cuando la cantábamos y sospechábamos que podía ser importante, pero no fue fácil, nos decían que era una canción lenta, aburrida, pero para nosotros estaba buenísima. El público lleva la canción a donde tiene que estar. Cuando compuse “La vida es un millón de momentos”, no sabía que iba a ser un hit, era sobre la cotidianeidad con mi esposa. El público se encargó de llevarla adonde tenía que estar. Si es algo auténtico tratas de hacer la mejor canción posible y la respuesta siempre la va a tener el público. También es importante el timing, hay muchos factores que hacen que una canción sea un hit.

Así la entrevista se transforma en un recital improvisado, cuando recuerda sus temas, Noel se sienta al piano y los reproduce, canta desde el corazón, como si estuviese grabando una sesión unplugged en su estudio, repasando esos clásicos que en los años 2000s . Tiene también a la mano su último material discográfico como solista, “Mi presente” —el quinto como solista y el décimo contando los álbumes de Sin Bandera—, con el que se atrevió a jugar en esta vuelta nostálgica al pasado al repasar sus comienzos y lo lanzó también en formato cassette. Además, muestra la entrevista exclusiva que le hicieron en la revista Billboard en reconocimiento a su trayectoria. Por otro lado, los fanáticos están ansiosos ante el anuncio de la vuelta de Sin Bandera.

Noticias:¿Qué están preparando con Sin Bandera?

Schajris: Tanto mis proyectos solistas como los de Sin Bandera están caminando simultáneamente. Hay planes en paralelo, tengo prevista mi gira por Estados Unidos como solista (Mi Presente Tour), las entradas ya están a la venta, no veo la hora de volver a Argentina y Latinoamérica y con Sin Bandera se viene material nuevo a partir de agosto de este año y una gira en 2022.

Noticias: Con todas estas cosas que le pasaron, conocer y trabajar con emblemas de la música latina, recorrer el mundo con su música, salir en tapas de revistas y ganar premios, ¿qué conserva del chico que se crió en Flores?

Schajris: Todo, la misma pasión por la música, la misma alegría de sentarme a cantar, la misma emoción, los mismos sueños intactos de seguir creciendo y de poder llegar a cada vez más personas y lugares del mundo. También la alegría de la emoción y del camino recorrido, el orgullo.