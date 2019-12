Valentina Gutiérrez Ricci: “Actuar debería ser materia obligatoria”

Educadísima, se deshace en disculpas por haber llegado tarde, y confiesa sin vergüenza que su mamá la ayudo a maquillarse, algo más de lo que usualmente lleva, y que también la asesoró con el vestuario que usará para las fotos, ese que acarrea en una enorme mochila “cargo” de la que cuelga un contestatario pañuelo verde. Simpática, y fresca, va acompasando su discurso mientras los nervios se alejan, y da fe de como la actuación dio rumbo a su vida. Una vida con un futuro promiosrio y aunque no predestinado, previsible, para Valentina Gutiérrez Riccci, una niña mujer, que lleva la innegable genética de su madre, la actriz Romina Ricci, a flor de piel, y porque no, también debajo de ella. Con esa misma rebeldía voraz que seguramente la llevará lejos, mientras da sus primeros pasos ese mundillo escénico que nunca le fue lejano.

La joven debuta en el escenario con “Pequeña Pieza de juguetería”, de Paola Traczuk. Obra que formó parte de la programación del Centro Cultural Recoleta durante la programación "Soy Yo" que celebra la diversidad de identidades y que está vigente hasta diciembre 2019 inclusive)

Noticias: Lejos de hacer uso de los apellidos, usted se dedicó a estudiar para llegar a ser actriz…

Valentina Gutiérrez Ricci: Hace cinco años que estudio con Norman Briski, y también estudié dos años con Thelma Fardín, que ahora lamentablemente no da más clases. Dos estilos diferentes, dos generaciones diferentes.

Noticias: ¿Qué le daba Briski, y qué le daba Fardín?

Gutiérrez Ricci: Con Thelma aprendí lo que es trabajar con textos y también tuve mucha preparación física. Pero Norman me dio todo: disciplina, responsabilidad, y ese entender que al teatro hay que estudiarlo, que uno no puede simplemente subirse al escenario y actuar, sino que siempre hay una preparación por hacer.

Noticias: Su madre empezó a actuar a los 12, y usted también comenzó de muy chica, ¿Qué la motivó?

Gutiérrez Ricci: Siempre quise actuar. Cuando tenía 5 años le escribí una carta a Papá Noel, en donde le decía que quería ser actriz. Fue un deseo interno que siempre tuve, y que el entorno, obviamente movilizó muchísimo.

Noticias: A veces el entorno facilita, pero otras veces le tiran todo abajo, porque ya estuvieron ahí.

Gutiérrez Ricci: Totalmente. Durante un tiempo tuve esta contradicción de no meterme en la actuación, porque había vivido en carne propia cómo era el trabajo de mis padres. A papá lo acompañaba a los rodajes y a mamá a sus tiras o sus películas, y era algo divertido para mí, pero era un trabajo, no un juego. Hoy lo veo como algo que me da placer.

Noticias: Igual se encaprichó con estudiar teatro…

Gutiérrez Ricci: Al principio, eran mis padres los que me insistían que lo hiciera, pero como soy muy intensa, hice de todo: natación, pintura, y hasta estudie y trabajé de estilista. El año pasado me recibí en la escuela de Cerini.

Noticias: ¿Se convirtió en peluquera?

Gutiérrez Ricci: ¡Sí! Le corté el pelo a mi hermana, a mis amigas, y al pobre de mi novio, ¡pero mamá nunca me prestó su cabeza! ¡Jamás! Ella me veía con el pelo loco, teñido de cuánto color había, pero estaba contenta, porque siempre fue de apoyarme en todo lo que hago. Ella quiere que sea feliz. Pero cuando empecé también con la carrera de traductora pública y la de imagen y sonido, ella me decía: “¿estás segura de que esto te va a gustar?” Porque la pobre ni me veía haciendo eso. Y tenía razón.

Noticias: Tiene apenas 21 años, y ya parece que hizo de todo…

Gutierrez Ricci: Empecé muchas cosas, ¡pero no terminé todas! Me costó encontrar qué era lo que quería hacer. Aunque en el fondo siempre supe que era la actuación, se ve que no lo quería asumir.

Noticias: ¿Cuál fue su primera vez frente a una cámara?

Gutierrez Ricci: Cuando tenía diez años en una película que escribió, dirigió y produjo mi papá. Para mí fue puro juego. Me metí a hacer teatro.

Noticias: Le daba nervios la cámara pero, ¿no la asustó la exposición tan directa con el público en el teatro?

Gutierrez Ricci: Cuando subí al escenario sentí eso de poder ser alguien que no soy. De chica siempre era muy nerviosa, me daba vergüenza, no tenía muchas amigas. Me hacían bastante bullying en el colegio.

Noticias: ¿Eso la aisló?

Gutierrez Ricci: Bastante. Me iba sola a la esquina y me refugiaba en la escritura. Era mi descarga para armar un mundo como yo quería. Cuando empecé teatro fue cómo que todas esas nubes se despejaron. Pude ser yo sin la mirada del otro. Creo que actuación debería ser una materia obligatoria en los colegios porque te ayuda en todo, es liberadora.

Noticias: El teatro la ayudó a volver a ser un ser social

Gutiérrez Ricci: Totalmente. Me di cuenta de que era algo que quería hacer el resto de mi vida.

Noticias: La obra de teatro que protagoniza trata sobre una familia particular, hasta casi disfuncional. ¿Cómo se metió en ese rol?

Gutiérrez Ricci: Pensé cómo era a los quince.

Noticias: ¿Cómo era?

Gutiérrez Ricci: Era un bardo. Iba siempre al choque, quería salir, experimentar.

Noticias: Su mamá la tuvo a los 19, ¿usted quiere ser madre joven?

Gitiérrez Ricci: ¡Para nada! Tengo mucho por vivir yo solita. Recién estoy aprendiendo quién soy y hacia dónde voy, no me siento apta para criar a alguien.

Noticias: ¿Cómo quién aspira ser en lo actoral?

Guitiérrez Ricci: No tengo a nadie en especial, pero mi mamá siempre me marca el Norte.

Noticias: ¿Cuánto le pesan sus padres en su carrera?

Gutiérrez Ricci: Me suman más que me restan. Si no hubiese sido por ellos quizás nunca me hubiese dado cuenta de lo que quería ser. Es verdad que los hijos de actores tienen ese miedo e inseguridad de no ser como sus padres, la eterna comparación.

Noticias: ¿Se critican mutuamente?

Gutiérrez Ricci: Ahora que estoy más expuesta, mucho más. Está bueno que podamos hablar de estas cosas desde el respeto y el cariño. Ella me dice que me ve muy encaminada. Cuando me vio actuar por primera vez, se emocionó mucho. Fue emocionante ver a mis padres sentados, apoyándome el día del estreno.

Noticias: ¿Usted vive con su mamá?

Gutiérrez Ricci: Si, y también con mis dos hermanas (Margarita Paez y Bethania Abud), el novio de mamá (Walter Abud), y a veces con mi novio también.

Noticias: ¿Cómo es su relación con ella?

Gutiérrez Ricci: Fue mejorando con los años. Durante mi adolescencia nos peleábamos, pero ahora tenemos una relación hermosa donde compartimos la misma pasión.

Noticias: ¿También tiene ganas de compartir el escenario con su mamá?

Gutiérrez Ricci: Me gustaría hacer cine con ella. Como somos muy parecidas me encantaría hacer de madre e hija. Papá dijo que había pensado algo para nosotras, y sería tremendo. Pero también me pasa que, como la admiro tanto, todavía siento que no estoy capacitada para compartir el escenario con ella. Mis padres siempre me dan una mano desde donde pueden, pero no me la van a hacer fácil, la voy a tener que luchar. l