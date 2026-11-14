Verónica Cangemi: “El artista necesita más cerebro que voz”

Faltan pocas horas para su vuelo. Esta vez sus compromisos laborales la llevarán a Uzbekistán. Unas semanas antes había estado en París y de allí regresó a Buenos Aires, donde vive parte del año y donde transcurre esta charla. Su vida es intensa y extraordinaria.

Verónica Cangemi es una artista, una soprano mendocina que juega en las grandes ligas de la música. Apasionada, curiosa, obstinada, lleva cuatro décadas actuando en los mejores teatros del mundo. Estudió en la Universidad Nacional de Cuyo, en Londres y en la Hochschule für Musik Karlsruhe de Alemania, y obtuvo el Diapasón de Oro de París en cuatro ocasiones.

Se crió en una familia cuyana ligada a la música y la cultura, en una casa de puertas abiertas donde se cruzaban artistas de todo tipo y músicas diversas.

“A los cuatro años mi mamá me hacía hacer ejercicios de respiración y me mandaba a clases de flauta con Lars Nilsson, un profesor sueco que llegó a ser decano de flauta de la Universidad Nacional de Cuyo. A los siete empecé violoncello. Después vino el canto y el piano. Estudié canto con mi mamá y estuve varios años en el coro de cámara de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo no pensaba hacer una carrera de cantante. De hecho, estudié un año de Derecho y dos de Fonoaudiología. Pero no era lo mío, entonces mi madre me inscribió en un concurso internacional de canto en Buenos Aires, que terminé ganando y me permitió estudiar en Londres. Después, fue lo de la Hochschule de Alemania, donde ingresé por examen y fui la primera cantante en entrar con una estrella. Más tarde me presenté al concurso Francisco Viñas y lo gané. Ahí empecé mi carrera y no paré nunca”, recuerda.

Verónica recalca el rol fundamental que tuvo su madre. La señora es Fenicia “Pepa” Magioglio (89), reconocida cantante y maestra, que fue docente de técnica vocal en la Universidad Nacional de Cuyo. “Mi madre me empoderó, me decía que creyera en mí misma, y yo iba para adelante como un tractorcito. Así aprendí a pasar las dificultades y los desafíos. Ella me contagió la pasión. Fue mi maestra, siempre me acompañó y hoy en día me sigue aconsejando. Además, mi hermana es cantante de tango y mis sobrinos músicos”, revela.

Un aspecto importante en la vida de la soprano es la gestión cultural. En 2010 abrió la Universidad de Congreso, un programa de canto para jóvenes. También abrió un Opera Studio en el Teatro del Bicentenario San Juan, otro en la Universidad Nacional de Cuyo y un tercero en el Teatro Colón. Creó la Orquesta Barroca Argentina y dirigió el Festival Barroco en el Colón.

Seguramente lo más relevante que generó es “Ópera Cangemi”, un Concurso Internacional de Canto Lírico que tuvo su tercera edición este año en Buenos Aires. “Traigo directores de festivales, de ópera y ópera studio de Europa y de Estados Unidos; y les doy la posibilidad a los jóvenes de ser escuchados por jurados internacionales. Este año tuvimos 156 participantes de Corea, Japón, Rusia, Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Brasil y Argentina”, cuenta con orgullo.

Noticias: ¿Cuál es su propósito de vida hoy?

Verónica Cangemi: Estar feliz y lo que me hace feliz es cantar y, sobre todo, el trabajo de gestión cultural. Transmitir mis conocimientos a los jóvenes, empoderarlos y trabajar para las nuevas generaciones.

Noticias: ¿Cómo describiría su relación con la música? ¿Pasión, amor, obsesión?

Cangemi: Mi relación es de pasión, de comunicación, de comunión. Tengo una comunión con la música muy especial.

Noticias: Más allá de la técnica y del personaje que le toque interpretar en una ópera, ¿qué siente cuando canta en el escenario?

Cangemi: Cuando subo a escena no existo más, no soy más Verónica Cangemi persona. El estrés se transforma en adrenalina y la adrenalina en emoción y en expresión. Cuando subo al escenario entro a comunicar, porque la música, el canto, sobre todo, es comunicación. El poder de la música hace que me conecte con las personas y esa conexión hace que me olvide quién soy yo. Hay una gran diferencia entre un cantante y un artista.

Noticias: ¿Cuál es la diferencia?

Cangemi: El cantante canta para sí, para saber si la voz es linda, si funcionó, si a la gente le gustó. Mi propósito no es saber si le gusté a la gente. Mi propósito es comunicarme con el público para que lo que estoy transmitiendo, lo que estoy interpretando les llegue y se sientan dentro de esa historia.

Noticias: ¿Qué se requiere para llegar al nivel que usted tiene?

Cangemi: Muchísima disciplina y muchísimo trabajo. Mucho entrenamiento, dedicación y pasión.

Noticias: ¿Cómo fue el camino? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos?

Cangemi: El desafío de dominar la técnica y de sentirme libre para poder estar en un escenario. El desafío de atravesar los distintos roles y las distintas experiencias. Cuando adquirís esa experiencia, dominás la técnica y tenés la libertad, pasás a otro nivel. Es como volar.

Noticias: ¿Los mayores obstáculos?

Cangemi: Superar los miedos, las angustias, todo depende de una cuestión psicológica. El artista necesita mucho cerebro más que voz. El cerebro es el que domina el cuerpo, el que te hace sentir bien, el que hace que percibas las cosas de una manera positiva y no negativa. Esos son los obstáculos, luchar con la psiquis, con los problemas, con el ego. Los artistas tenemos muchísimo ego, pero si no fuera por el ego tampoco seríamos artistas.

Noticias: ¿Su ego lo tiene dominado?

Cangemi: A veces, sí y a veces, no. Es una lucha diaria. Hubo etapas donde fui totalmente egocéntrica, pero fui evolucionando y aceptando. Ahora no tengo que explicarle nada a nadie. La gente espera mucho de un artista de las grandes ligas. Lo que uno tiene que rendir es mucho y para entregarse a esa gente es muy grande el control que hay que tener. La exposición es tremenda.

Noticias: ¿Qué hitos reconoce en su carrera?

Cangemi: Yo no quería ser una más y, además, quería hacer lo que me gustaba. Mi objetivo no era ser famosa sino cantar en los mejores teatros del mundo. Para eso tuve la estrategia de hacer el repertorio que nadie hacía. Me refiero a la música barroca. Otro hito fue tomar conciencia y aceptar cuáles eran los roles que me iban a permitir tener una carrera larga y no arruinarme la voz inmediatamente. Otro momento fortísimo fue cuando Zubin Mehta me escuchó cantar en un ensayo y quiso que audicionara para Turandot. Yo no quería, me parecía que no era para mí en ese momento, igual lo hice y me contrató para hacer el personaje de Liú en China. Pero finalmente no fui, le dije que tenía que cancelar porque me sentía limitada, no me sentía libre con la técnica. A los dos años me dijo: “Lo mejor que hiciste fue decirme no, ahora te respeto mucho más que antes porque sé que sos seria en tu trabajo y sabés muy bien qué elegir”. Así fue como con Zubin Mehta llegué a varios teatros del mundo.

Noticias: ¿Cómo se cuida la voz?

Cangemi: Mucha hidratación, mucho dormir, a las nueve ya estoy durmiendo y me levanto a las siete, buena alimentación y entrenamiento. Vocalizo, hago pilates, estudio las partituras y canto todos los días.

Noticias: Leí que sufrió acoso sexual en dos oportunidades y que ganó once juicios.

Cangemi: Sí, fue con dos directores. Uno ya murió y el otro vive. Al segundo, le inicié once juicios porque, al sentirse rechazado por mí durante una gira, me despidió y yo tenía diez conciertos por delante. Finalmente, llegamos a un acuerdo. En el primer caso, no hubo juicio, pero no canté nunca más con él. Creo que ahora se cuidan más. Antes eran capaces de darte una cachetada, de echarte a la calle, de decirte que eras gorda, a mí me decían que era muy petisa, entonces, tenía que usar unos tacos enormes. No podías estar embarazada, porque no te contrataban, si tenías hijos, olvídate, y yo tuve dos.

Noticias: Decidió ser madre a pesar de todo.

Cangemi: Sí, y fue la decisión más importante que tomé en mi vida. Tuve la alegría de nacer en una familia donde éramos muy felices, y quería replicar lo que había aprendido en mi casa. De hecho, siempre llevaba a mis hijos conmigo en los viajes y llevaba una niñera y, a veces, una maestra también. Además, los eduqué en el arte. Hoy Joaquín es cantante de ópera, tenor; y Camilo es guitarrista de jazz y productor musical.

Noticias: Qué vida tan interesante ha tenido.

Cangemi: Extraordinaria. Sumamente diferente al normal de las personas, con un idioma universal. Yo diría el idioma del amor, de la pasión. La música te pacifica, te abraza, te pone en comunión con los demás, te produce felicidad. Tuve la suerte también de tener una familia extraordinaria. Estoy tan agradecida y cuando veo que me viene un problema, saco fuerzas y digo: “Esto no, con todo lo que tuve en mi vida, vamos para adelante”.