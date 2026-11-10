Zulemita Menem y Yanina Latorre discutieron por el dress code para ver al Papa

La misa de León XIV en Palermo derivó en un cruce entre Zulemita Menem y Yanina Latorre por la ropa que eligieron la hija del expresidente y su madre, Zulema Yoma. La conductora sostuvo que ambas habían incumplido el código de vestimenta. La respuesta llegó en X, donde la empresaria defendió su conocimiento del protocolo y publicó las indicaciones para los invitados.

El cuestionamiento surgió en El Observador, cuando Latorre repasó los looks de quienes asistieron a la ceremonia en el Monumento de los Españoles. “Las únicas personas que fueron de color fueron Zulemita Menem y la madre. Estaban de rosa y celeste”, afirmó. Según su relato, correspondía concurrir de negro y con mangas largas.

Zulemita rechazó esa versión y recordó que acompañó a Carlos Menem durante sus años en la Presidencia y que su madre había sido primera dama. Con ese antecedente, sostuvo que ambas conocen las reglas de los encuentros oficiales. También distinguió entre las audiencias formales dentro del Vaticano y una misa al aire libre, abierta a miles de fieles.

En su explicación, señaló que vestir de negro es una tradición asociada a determinadas audiencias con el pontífice y que no constituye una exigencia universal. Agregó que la invitación para la celebración en Buenos Aires no fijaba un color obligatorio. Además, contradijo la descripción de Latorre: aseguró que ella y su madre habían vestido de beige.

Para respaldar su respuesta, compartió una captura de las instrucciones de acceso. El apartado de vestimenta pedía pantalón largo, pollera o vestido a la altura de la rodilla o más largo, hombros cubiertos y prendas con mangas, sin escotes ni espalda descubierta. No establecía que la ropa debiera ser negra ni que las mangas fueran necesariamente largas.

La lista también excluía shorts, minifaldas, musculosas y ojotas, además de ropa con mensajes políticos, partidarios, gremiales o publicitarios. Aunque Zulemita mencionó en su descargo que no debían usarse mangas cortas, el texto que difundió exigía prendas con manga sin precisar ese largo.

“No confundamos desconocimiento con incumplimiento. Nosotras respetamos, antes de cuestionarlo, convendría informarte”, lanzó contra Yanina. La empresaria también planteó que haber estado en una ubicación cercana al Papa no debía diferenciarlas del resto de los asistentes. Cerró con un pedido: que ese privilegio sirviera para agradecer la experiencia compartida durante la visita. La discusión pasó de la radio a las redes en muy pocas horas.