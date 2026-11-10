Juana Repetto: “Me hace mal estar al pedo”

¿Pueden convivir en un mismo cuerpo una creadora de contenido que no le teme a la honestidad brutal, la madre de tres niños chiquitos, una persona que se muestra vulnerable sin perder la picardía, la asumida hija de famosos y la actriz que siempre pide salir a la cancha? Si sos Juana Repetto, sí.

Hoy, mientras retoma en el Multiteatro al personaje que encarnó hace una década en “8 mujeres”, la obra dirigida por José María Muscari, donde comparte elenco con Cecilia Dopazo, Marita Ballesteros, Silvia Pérez, María Leal, Emilia Mazer, Linda Peretz y Mónica Villa, se entrega a la charla con la misma sinceridad que maneja en la vida.

Noticias: Con “8 mujeres” se da una circunstancia excepcional, reestrenás una obra que ya hiciste cuando tu vida era otra. ¿Cómo es volver a habitar un personaje cuando sos y no sos la misma?

Juana Repetto: En los primeros ensayos había como una intención medio inconsciente en mí de hacer el mismo personaje. José nos dijo que la idea no era interpretar a nuestros personajes del mismo modo que cuando teníamos quince años menos. Imaginate que yo hago a la hija menor de la familia y en la primera versión tenía 23 años, estaba bastante cerquita de ser una adolescente, le daba una impronta un toque aniñada y podía parecer una piba del secundario, ¡hoy ya sería una ridícula queriendo hacer a una chica de secundario con 38 años y tres pibes! (Risas). Lo loco es que igual algo me tiraba para ese lado, para hacerla más infantil, como si el cuerpo recordara el trabajo anterior. Por eso las palabras de Muscari fueron liberadoras, soy la hija menor y punto… Sobre el escenario, porque en vida ni te cuento lo que fue organizarme con tres pibes para ir a ensayar.

Noticias: Con tres hijos pequeños me imagino unas escenas tipo “Misión Imposible”. ¿En algún momento dudaste de volver a hacer teatro?

Repetto: Cuando me llamó José dí un sí impulsivo, le contesté: "No sé cómo mierda voy a hacer pero me subo". Te digo la verdad, pensé que no iba a volver nunca al teatro, pero es una oportunidad única porque no puedo decirle que no a esta obra, la amo, es espectacular. El personaje me abre posibilidades interpretativas y además me permite compartir el escenario con otras siete actrices que son una más prestigiosa que la otra. Amo laburar con Muscari, si no aceptaba, era como decir: "Listo, me retiro de la actuación" y terminar de decidir algo que venía rondando en mi cabeza. Pasé una crisis con ese tema entre otros, el año pasado fue muy movilizante

Noticias: ¿Querés contar qué te pasó?

Repetto: Sí, fue un año muy difícil, me separé, me mudé, llegó un embarazo que no estaba en nuestros planes, recibimos felices la noticia, pero después fue una gestación de riesgo con la angustia que genera. ¡Y sumale las deudas! Fue muy enquilombado todo. En un momento me convencí de que gracias a mi experiencia en las redes y en la tele podía crear mi propio medio de comunicación. Y empecé a meterle con todo a eso porque no me veía filmando 12 horas dejando a los chicos en casa. Entonces llamé a un equipo enorme,súper profesional y en la primera reunión que tuvimos pasó algo insólito. Cuando me preguntaron: “¿Qué es lo que más te gusta hacer?", respondí: "¡Actuar!". No se puede creer, ¿qué tenía que ver? (risas). Empezamos a laburar en las redes, después nació el bebé, volvió el papá de los chicos de trabajar afuera, los niños empezaron a ir a dormir con él, cosa que yo nunca había vivido, y nos acomodamos. Toro, el mayor que no es hijo biológico de Sebastián (Graviotto), también está muy pegado a él; están muy unidos, por suerte, y yo banco porque ellos son felices.

Noticias: ¿Y ahí te picó lo de volver al teatro?

Repetto: ¡Claro, empecé a hacer cuentas y se me acomodaron los números! Le pedí ayuda a Sebi y me dijo: “Obvio que sí”. Organizamos los días y pensé: “Al bebito me lo llevo al teatro con niñera”. Me empecé a sacar leche como una loca para dejarle mamaderas con leche materna, al principio me costó porque por primera vez un hijo mío tomó una mamadera, pero acá estamos con el bebito y con Talía, su niñera, que me acompaña a todos lados y es una genia. ¡Sin Talía yo no podría estar haciendo esto!

Noticias: Si estuvieras hablando con un portal de espectáculos, ese es el título: “Sin Thalía lo mío sería imposible”.

Repetto: (Risas) ¿Te imaginás? “Eres piel morena…” parece que la cantante fuera mi inspiración y en realidad mi Talía es una hermosa niñera que me ayuda a vivir. Podés traerme a la mismísima Thalía acá que le doy una patada en el culo al grito de: “¡Dame a mi Talía!” (risas)

Noticias: Hoy sos muy conocida por tus redes y el modo natural con el que relatás los claroscuros de la maternidad, pero has hecho obras de teatro como “8 mujeres”, participaste en el “Bailando” y hasta fuiste panelista de “Gran Hermano” e “Intrusos”. ¿La inquietud es tu motor?

Repetto: Sí, yo hice de todo, también produje, fui asistente de dirección y atendí teléfonos en las escuelas de mi vieja. La inquietud es un tema, yo no puedo estar al pedo, me hace mal. Me meto a fondo con todo y me di cuenta de que cuando tuve a Toro, mi primer hijo, me fanaticé con la maternidad, el embarazo, la mujer, el cuerpo, la entrega. Me parecía espectacular tener el gran privilegio de poder ocuparme de él todo el día. Vivía haciendo cursos en relación a la maternidad, llevaba a Toro a un espacio de movimiento libre, al jardincito rodante, era fascinante y lo disfruté un montón. Igual te digo también que los primeros meses fueron muy duros porque el puerperio puede ser complicado, yo padecí mucha ansiedad y miedo y en cuanto registré lo que me pasaba pedí ayuda. Para mí la salud mental es primordial, así que enseguida fui a una psicóloga, si sentís que algo no está bien taparlo es lo peor.

Noticias: Existe la fantasía de que los actores ganan fortunas. Vos mostrás tu cotidianidad y es la de una mujer con tres hijos que está a las corridas como la mayoría. ¿La vida fabulosa es puro cuento?

Repetto: Lo que pasa es que a veces te ven en las redes y piensan que tu vida está solucionada, pero la verdad es que los actores somos personas a las que le pasan 1500 problemas como a cualquiera. En mi caso, estoy pudiendo hacer esta obra gracias al laburo que hago con las redes sociales; si yo no tuviese otro trabajo, sería imposible. Hoy por hoy, mi principal entrada son mis redes y los negocios que se desprenden de ahí. Yo experimenté este crecimiento gracias a todo el equipo con el que empecé a trabajar el año pasado, cada vez armamos más acuerdos con marcas y lanzamos una línea de anteojos, pero además tengo una plataforma en la que profesionales de distintos rubros brindan talleres sobre cosas que a mí me gusta comunicar y en donde podés interiorizarte de temas tan diversos como la alimentación, la lactancia, el parto, primeros auxilios pediátricos o el acceso a pantallas de los niños. Estamos con más de una unidad de negocio, lo cual está buenísimo, pero no es que facturemos una fortuna, lo hago apostando al crecimiento. Hoy estamos lejos de esa fantasía millonaria que sigue teniendo alguna gente.

Noticias: ¿Creés que tienen esa idea porque no hay demasiada conciencia del paso del tiempo y te siguen viendo como la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto cuando en realidad sos una persona adulta?

Repetto: Sí, ¡no se dan cuenta de que están hablando con una señora de casi 40! (risas) Y te digo, ¡qué mal me pega llegar a ese número! No me gusta, mirá que estoy muy analizada, tengo un montón de terapia encima, pero a veces aparecen algunos pensamientos sobre la edad que dejo pasar porque me dan un poco de angustia. Yo soy medio Peter Pan en algún punto, pero también soy consciente de que hay mucha responsabilidad a mi cargo. No sé si la gente me sigue viendo a mí como una pendeja, pero seguro piensan que me mantienen, suelen creer que si no son tus padres seguro te mantiene un tipo, en su imaginación siempre hay uno que pone la guita. Igual me siento una afortunada porque siempre que lo necesité me han podido ayudar, pero más allá de eso, mi vida la banco yo. Piensan que todas son mantenidas, una bendición, ¡quién pudiera! (risas). Mi plan es llegar a los 40 con mi casa totalmente pagada, con los chicos divinos y crecidos, ese es un objetivo súper importante. Estoy en una etapa re linda de mi vida y muy agradecida por mis hijos, con el bebito que no me esperaba y que me potenció el amor, la felicidad, las ganas de estar mejor. Mi cuento en la vida era con Timoteo.

Noticias: Capaz tenés un hijo que te sorprende siendo periodista, en tus redes lo vi a Toro haciéndote una entrevista sin concesiones

Repetto: (Risas) Toro es tremendo, es mi calco en todos los aspectos, salió muy parecido físicamente y en la personalidad. Es un desafío porque… ¡Mamita querida, dicen que yo no era fácil de chica! Él es sumamente inteligente, te cuento que quiere ser jugador de Boca, yo le expliqué que es complicado, pero tampoco voy a tirarlo a menos. Lo acompañaremos mientras sea algo que lo haga feliz. Si algo aprendí es que nunca sabés lo que te depara la vida, hay que dejarse sorprender.