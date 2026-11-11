Ayelén Sánchez: “Nada supera la felicidad de bailar”

La historia de Ayelén Sánchez está atravesada por una vocación temprana, condiciones naturales y una perseverancia que convirtió el talento en una carrera. A los 37 años, es la única Primera Bailarina del Ballet Estable del Teatro Colón, escenario al que llegó después de un breve pero contundente recorrido iniciado en Quilmes, cuando tenía apenas siete años. Un documental de Jorge Donn por televisión despertó su fascinación por la danza, y Gloria, su madre, hizo posible que aquel impulso se transformara en profesión. La charla transcurre en el propio Colón, donde una luminosa Ayelén repasa una trayectoria construida con disciplina, exigencia y pasión.

Noticias: El tutú es el primer impacto para cualquier bailarina, sin embargo, en tu caso fue otra cosa.

Ayelén Sánchez: Sí, tenía siete años y miraba televisión cuando pasaron un documental de Jorge Donn bailando el Bolero de Ravel. Quedé hipnotizada. Cuando mi mamá cambió de canal, me puse a llorar. No sabía nada de ballet, nunca había asistido a una clase ni sabía lo que era un tutú, pero algo de esa manera de expresarse me había conmovido. Le dije que quería bailar y ella averiguó dónde podía estudiar. Así comenzó todo, de casualidad, aunque enseguida se convirtió en una decisión firme.

Noticias: Pasaron 30 años de aquel momento y hoy sos Primera Bailarina del Ballet Estable del Colón.

Sánchez: Sí, un orgullo y una gran responsabilidad. Julio (Bocca) me lo comunicó el 23 de diciembre del año pasado, durante las funciones de “El cascanueces”. Veníamos de un año de mucho trabajo y cambios en los repartos. Fue una emoción enorme, también porque llegó de una persona a la que admiro profundamente. No lo viví como una meta que cierra un camino, sino como el reconocimiento a un proceso y el comienzo de una etapa con nuevas responsabilidades.

Noticias: ¿Sentís el peso de ser la única Primera Bailarina del elenco?

Sánchez: Soy muy autoexigente, pero intento no vivirlo como una presión que me paralice. Prefiero tomarlo como un reconocimiento al trabajo y como un escalón más dentro de una carrera construida de a poco. Sigo teniendo que estudiar, entrenar y prepararme para cada función. El nombramiento no cambia eso. Lo importante es seguir creciendo y estar a la altura de cada oportunidad.

Noticias: Están en plena función de “Manon”, donde interpretás a Mistress.

Sánchez: Es una obra de universo dramático intenso que exige trabajar tanto desde lo técnico como desde lo expresivo. Cada ballet propone un lenguaje diferente, entonces hay que estudiar el estilo, comprender las relaciones y encontrar una manera propia de contar desde el movimiento. Cuando terminemos con estas funciones, iremos con “El lago de los cisnes” a San Juan, donde interpretaré a Odette y Odile, y a fin de año llegará “El cascanueces”, un clásico de cierre de año.

Noticias: Volvamos a la Ayelén niña.

Sánchez: Soy de Quilmes, hija única de una madre soltera, con todo lo que ello implica. Hoy que soy más grande, le tengo una profunda admiración y agradecimiento total por todo lo que hizo por mí estando sola. Después de esa revelación que significó Jorge Donn, estudié en una escuela de mi barrio, después con Vera Stankaitis, ex bailarina del Colón, y fue ella quien vio condiciones y me preparó para ingresar al Instituto Superior de Arte del Colón. Mi mamá no conocía el mundo de la danza, pero se ocupó de buscar los lugares, organizar los horarios y acompañarme. Fue mi sostén desde el comienzo.

Noticias: ¿Cómo fue ese ingreso al Colón?

Sánchez: La verdad es que fue muy rápido. Llevaba solo unos seis meses de clases cuando rendí el examen. Me gustaba aprender, repetir y enfrentarme a desafíos. No era que soñara con el tutú o las zapatillas de punta. A mí me atraían la disciplina y el trabajo. Ingresar fue una alegría enorme, pero también significó organizar nuestras vidas alrededor de la formación. Desde chica entendí que bailar requería constancia y muchas horas de práctica.

Noticias: Resaltás mucho el rol de tu madre en tus comienzos.

Sánchez: Porque no sé cómo hacía, pero se dividía en mil personas. Vivíamos en Quilmes y me llevaba al Colón por la mañana, yo tomaba clases hasta el mediodía, ella volvía a trabajar para después regresar a buscarme. Cambiamos mi colegio al turno tarde y, cuando no podía acompañarme, estaban mis tías, madrina o primos. Cuando tenía 12 años, nos mudamos cerca del teatro. De chica lo vivía como algo natural, hoy entiendo el esfuerzo enorme que hizo para que yo pudiera seguir mi sueño.

Noticias: ¿Ese sueño era un pasatiempo divertido o una convicción de vida?

Sánchez: Una convicción. Además, tenía algunas condiciones físicas naturales que me motivaban a continuar. Mucha flexibilidad, empeine y la pierna que en ballet llaman “banana”, que hace una curvatura determinada. Pero aprendí desde cero. Y no era de las mejores alumnas de mi camada, estaba más bien en el medio hacia abajo. A veces me salían movimientos difíciles y me costaban pasos que parecían sencillos. Me llevaba tiempo incorporar una secuencia, pero cuando la aprendía, no la olvidaba. La perseverancia fue tan importante como las condiciones.

Noticias: ¿Cómo combinabas el Instituto con el colegio y otras actividades?

Sánchez: Era una rutina exigente. Además del Instituto, estudiaba en el colegio y después iba a la Fundación Julio Bocca. Llegaba a casa cerca de las diez de la noche. Había que organizar las tareas, comer y descansar para volver a empezar al día siguiente. No recuerdo haberlo vivido como una obligación que me pesara porque estaba muy enfocada en bailar y bailar me hacía feliz. Hoy advierto cuánto esfuerzo y organización demandaba sostener todo al mismo tiempo.

Noticias: ¿Cuál era tu objetivo?

Sánchez: Formar parte del cuerpo de baile del Teatro Colón. Me fascinaba ver cómo un grupo podía moverse con precisión y sincronía. Después apareció un deseo más puntual, interpretar a Tatiana, de “Onegin”. No imaginaba necesariamente una carrera como Primera Bailarina, solo quería estar en ese escenario y formar parte de ese mundo que había conocido desde una ventanita, mirando ensayar a quienes admiraba.

Noticias: Tu ingreso al Ballet Estable no fue inmediato. ¿Cómo fue ese camino?

Sánchez: A los 16 años me presenté a una audición y no quedé. Me fui a Misiones, me emancipé y trabajé en el Ballet Provincial mientras terminaba quinto año. Estuve allí dos años y medio, volví y pasé unos seis meses en el Ballet de La Plata. En 2010 me contrataron en el Colón y en 2014 gané el concurso para quedar como bailarina estable. Fue un recorrido con desvíos, pero nunca dejé de tener claro adónde quería volver. Nunca sentí que necesitara irme al exterior, soy muy familiera y estaba feliz en el teatro al que había querido llegar desde chica.

Noticias: ¿Los cambios de categoría eran etapas a superar?

Sánchez: No. Los tomaba como algo natural, nunca me desviví por lograrlos. Con cada director fue una instancia diferente. Con Lidia Segni pasé de contratada a integrar el elenco estable. Con Maximiliano Guerra empecé a asumir roles importantes. Paloma Herrera me ascendió a solista en 2017 y me dio personajes protagónicos. Y con Julio Bocca llegó el nombramiento como Primera Bailarina. Mi primer gran protagónico fue “El lago de los cisnes”. Paloma me había comunicado el ascenso aproximadamente una semana antes de las funciones en las que interpreté a Odette y Odile.

Noticias: Nombraste a Paloma y Julio, dos de los mejores bailarines de Argentina de todos los tiempos.

Sánchez: Son referentes mundiales y tuve la suerte de trabajar con ambos. De Julio admiro que haya llevado el ballet a todo el país y su mirada amplia sobre la disciplina. Paloma fue muy importante por la confianza que depositó en mí y por los roles que me dio. A los dos les agradezco el respeto y la exigencia. Que te pidan más también es una forma de acompañarte y ayudarte a crecer.

Noticias: ¿Es un mito el sacrificio que viven los bailarines con su cuerpo o pura realidad?

Sánchez: Cuidar el cuerpo es indispensable porque es la herramienta de trabajo. Yo trato de mantener una alimentación ordenada, con asesoramiento nutricional, y trabajo con kinesiólogos. Presto atención a la zona media, rodillas y tobillos. Durante la semana salgo poco y, cuando hay funciones, duermo siesta. En mi tiempo libre es todo muy tranquilo. Me gusta pasear, salir con mi pareja que también es bailarín del Colón, tomar mate y coser mis puntas. También hay que cuidar la cabeza. Porque la exigencia es mucha, pero la felicidad que me genera bailar supera todo lo demás.