De 21 ministros, sólo 2 respaldaron a Cristina Kirchner tras los afiches

Esta semana, la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada por afiches anónimos contra Cristina Kirchner, referidos ala invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué decían? Acusaban a la vicepresidenta de la Nación de “asesina”: "Culpable de 35.000 muertes. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”.

Pero eso no era todo, también incluían un código QR que dirigía al sitio www.cristinauta.org que tenía el siguiente mensaje: “La verdad no perdona. No dejaste gobernar. El desastre es tuyo. Alberto Fernández conducción”. Actualmente, la web está caída.

Inmediatamente, estos afiches generaron una enorme repercusión en el mundo político y “Cristina Kirchner” se convirtió en tendencia en Twitter con más de 3.500 tuits. Pero, ¿quiénes fueron los funcionarios que salieron a respaldar a Cristina?

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, tuiteó a las 11:27 de la mañana: “Cómo dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos”.

Este tuit, estaba acompañado de otro de Gabriela Cerruti, portavoz de Presidencia, “el presidente @alferdez y el gobierno nacional repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta @CFKArgentina en carteles de vía pública con insultos y acusaciones. El presidente instruyó que se investigue inmediatamente para encontrar a los autores”.

Juliana Di Tullio, Senadora Nacional, escribió un hilo de tuits en el que afirma: “Como Senadora Nacional de @UniCiudadanaAR en el @FrenteDeTodos va mi solidaridad total con @CFKArgentina y mi repudio más profundo por el ataque violento y misógino del que es permanente víctima la vicepresidenta. No hay tipo de violencia que no hayan ejercido contra ella. Harta”.

Quien también escribió al respecto fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández: “Vemos con estupor, la utilización de la imagen de @CFKArgentina, con insultos. Cristina es el mejor cuadro político de los últimos cien años lo cual, la convierte en tentación, para los mediocres que incitan y financian. Un fuerte repudio a esta basura de procedencia sospechada”.

Y Jorge Taiana, ministro de Defensa sumó: “Repudiamos los afiches injuriosos contra la Vicepresidenta @CFKArgentina”. En total, de 21 Ministros, por ahora se expresaron solamente dos. Un magro apoyo para una afrenta que molestó mucho a CFK.

De la oposición todavía no se expresó nadie.