La imagen de Patricia Bullrich y Axel Kicillof supera a la de Javier Milei, aunque por márgenes estrechos, según una encuesta nacional de Giacobbe & Asociados correspondiente a octubre de 2026. El relevamiento, realizado entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, muestra que la senadora y el gobernador bonaerense comparten el primer lugar en valoración positiva, con el 35,1% cada uno, mientras que el Presidente registra el 34,9%.

Sin embargo, detrás de esa diferencia de apenas dos décimas respecto de Milei, los datos revelan un escenario de fuerte polarización: los tres dirigentes acumulan niveles de rechazo superiores a sus apoyos y la imagen negativa del jefe de Estado alcanza el 56,8%, la más elevada entre los principales referentes políticos medidos por la consultora.

El informe público de Giacobbe, que lleva por título Informe Público Octubre 2026, ubica a Bullrich y Kicillof en una posición prácticamente idéntica en términos de imagen positiva, aunque con diferencias significativas en el rechazo que despiertan. La funcionaria nacional presenta un 35,1% de valoración favorable y un 51,1% de imagen negativa, mientras que el mandatario provincial registra el mismo 35,1% de positiva, pero una negativa del 53,5%.

En ambos casos, la proporción de opiniones desfavorables supera ampliamente a la favorable: la diferencia es de 16 puntos para Bullrich y de 18,4 puntos para Kicillof. Milei, por su parte, exhibe un 34,9% de positiva y un 56,8% de negativa, una brecha de 21,9 puntos entre ambas categorías. La encuesta también consigna que el 6,2% de los consultados mantiene una opinión regular sobre el Presidente, mientras que el 2,2% respondió que no lo conoce o no sabe qué contestar.

La ficha técnica establece un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales, por lo que las distancias de dos décimas entre los tres dirigentes se encuentran dentro de ese rango. En consecuencia, el dato central del estudio no es una ventaja amplia de Bullrich o Kicillof sobre el Presidente, sino la paridad de sus niveles de valoración favorable y la persistencia de un escenario en el que ninguno consigue superar el 36% de imagen positiva.

La medición también permite observar la posición de otros dirigentes nacionales. Cristina Fernández de Kirchner alcanza un 26,6% de imagen positiva, un 13,6% de regular y un 56,1% de negativa, con un 3,7% de respuestas correspondientes a quienes no la conocen o no saben qué contestar. Sergio Massa registra un 21,8% de positiva y un 54% de negativa, mientras que Mauricio Macri obtiene un 18,3% de positiva y un 58,9% de negativa. Victoria Villarruel aparece con un 16,3% de valoración favorable y un 51,7% de rechazo, en tanto que Máximo Kirchner presenta el menor nivel de positiva entre los ocho dirigentes incluidos en la comparación, con el 12,4%, y una negativa del 60,7%. De esta manera, el relevamiento muestra que el fenómeno de la imagen negativa no se limita al Presidente, sino que atraviesa al conjunto de las principales figuras políticas evaluadas.

En el caso de Milei, la serie histórica incluida en la página 3 del informe permite observar la evolución de sus niveles de imagen desde septiembre de 2020 hasta octubre de 2026. El gráfico señala que su imagen positiva alcanzó un máximo de 58,7% en diciembre de 2023, mientras que la negativa llegó a un mínimo de 27,6% en septiembre de 2020. En la medición actual, la positiva se ubica en 34,9% y la negativa en 56,8%, lo que muestra una marcada inversión respecto del punto más favorable de la serie. La consultora no presenta en el informe público una explicación causal de ese movimiento, por lo que los datos permiten describir la evolución de la percepción social, pero no atribuirla de manera directa a una medida económica, una decisión política o un acontecimiento determinado.

La encuesta fue realizada en todo el país sobre una muestra de 2.500 casos, mediante cuestionarios estructurados con preguntas abiertas y cerradas a través de dispositivos móviles. Según la ficha técnica, el muestreo fue ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios e ingresos percibidos, además de contemplar regiones para las provincias argentinas, secciones electorales para la provincia de Buenos Aires y comunas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El margen de error informado es de más o menos dos puntos porcentuales. En términos políticos, el informe describe un escenario en el que la ventaja favorable de los dos dirigentes sobre el jefe de Estado es mínima, mientras que el rechazo hacia Milei se mantiene por encima del de sus principales competidores en la medición.