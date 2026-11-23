“Pide poder comer”. Así describía Javier Milei, cuando era candidato a presidente, uno de los reclamos que escuchaba en plena campaña. En una entrevista de TN durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces postulante de La Libertad Avanza enumeró qué esperaba la gente de la economía: poder ahorrar, terminar con la inflación y contar con ingresos suficientes para cubrir los gastos del mes. Jonatan Viale recuperó el fragmento al aire el jueves 19 de noviembre y la cuenta Arrepentidos de Milei lo compartió en X.

En el archivo, Milei se dirige a Diego Sehinkman y dice que le parecía increíble que en la Argentina hubiera gente que tuviera que pedir “poder comer, poder llegar a fin de mes”. Sostuvo que el 30% de los trabajadores formales eran pobres y describió la situación como un descalabro económico y social. La frase que hoy cuestiona le servía entonces para explicar cómo la inflación golpeaba incluso a quienes tenían un empleo registrado.

El recorte volvió a circular un día después de que el Presidente hablara del mismo tema con Eduardo Feinmann, en A24. Cuando el periodista le planteó que hay personas que se quedan sin sueldo alrededor del día 20, Milei volvió a preguntar si alguien puede vivir diez días sin comer ni beber. Feinmann le señaló que, para afrontar esos gastos, hay quienes se endeudan. El mandatario respondió que esas deudas deben pagarse al mes siguiente y sostuvo que ese recurso solo resuelve el problema por un período.

“Está mal técnicamente, es una estupidez”, dijo sobre el uso de la expresión. En la misma entrevista admitió que la gente “experimenta privaciones” y sostuvo que eso se refleja en el indicador de pobreza. El argumento ya lo había expuesto el 19 de octubre, ante empresarios del sector petrolero en Neuquén, cuando atribuyó al kirchnerismo la difusión de la frase y puso en duda que dos tercios de los argentinos se quedaran sin plata para el día 20.

Ya en 2024, durante una visita presidencial a la Expo Angus en La Rural, un hombre le había reprochado que la gente no llegaba a fin de mes. Milei le respondió que, si así fuera, ya se habría muerto.

La discusión tiene un correlato en los datos. En la encuesta de noviembre de la Universidad de San Andrés, hecha sobre 1.003 casos, el 38% de los consultados dijo que sus ingresos no le alcanzaban para cubrir los gastos del mes. Un 20% señaló que debía usar ahorros o recortar consumos y otro 18% respondió que necesitaba endeudarse. Entre quienes lograban cubrir sus gastos, un 41% del total aseguró que llegaba justo.