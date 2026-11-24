El programa económico de Javier Milei atraviesa un momento de fuerte desgaste en la opinión pública. Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, apenas el 26% de los consultados tiene una valoración favorable de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

El estudio, realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) entre el 4 y el 12 de noviembre, contempló 1.003 casos en todo el país. Los resultados reflejan un escenario en el que las dificultades para conseguir trabajo y sostener el poder adquisitivo ganaron protagonismo por encima de la inflación.

Con el 41% de las menciones, la falta de trabajo encabeza el ranking de preocupaciones de los encuestados. Le siguen los bajos salarios (36%), la corrupción (32%) y la pobreza (29%). Más atrás aparecen los políticos y la inseguridad, ambos con el 24%, mientras que la inflación quedó relegada al séptimo puesto, con el 18%.

El cambio en las prioridades plantea un desafío para la administración libertaria, que hizo de la desaceleración inflacionaria uno de los principales argumentos en defensa de su gestión. La evolución de los precios, sin embargo, no es la única variable que determina la percepción de los ciudadanos sobre la economía.

Otro de los datos que arrojó el relevamiento es que el 38% de los encuestados no llega a fin de mes con sus ingresos. Un 20% necesita recurrir a sus ahorros o reducir consumos para afrontar los gastos mensuales, mientras que un 18% debe endeudarse.

El descontento excede al área que conduce el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El 69% manifestó insatisfacción con el rumbo general del país, frente al 28% que expresó conformidad. En cuanto a la gestión del Gobierno, la desaprobación alcanza el 62% y la aprobación se ubica en el 34%.

La encuesta también registró un retroceso en la imagen personal del Presidente. Milei obtuvo un 31% de imagen positiva, tres puntos menos que en octubre, y un 62% de negativa. Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich lo supera con un 36% de valoración favorable.

Los niveles de respaldo a la gestión tampoco son homogéneos: entre los varones la aprobación llega al 41%, mientras que entre las mujeres desciende al 27%. El oficialismo enfrenta así el desafío de ampliar su base de apoyo electoral en un contexto de malestar social en el que las demandas vinculadas con el salario y el empleo ocupan el centro de la agenda de cara a las elecciones presidenciales de 2027.