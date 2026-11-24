Patricia Bullrich volvió a instalar su aspiración presidencial en el centro de la discusión política y dejó una de sus definiciones más explícitas sobre su futuro electoral. “Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”, afirmó la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) durante una entrevista con Néstor Majul para el ciclo de streaming Gordivinos. La declaración llegó en medio de las tensiones internas del oficialismo y de las especulaciones sobre el armado electoral de 2027, cuando Javier Milei busca consolidar su proyecto de reelección.

Aunque Bullrich no anunció una candidatura ni planteó una ruptura con el Presidente, su mensaje dejó en claro que no descarta competir por el máximo cargo y que considera necesario construir una base política y social propia para hacerlo. La senadora sostuvo que se encuentra preparada para asumir la Presidencia y respaldó esa afirmación con otra frase de fuerte contenido político: “Tengo las condiciones para tomar decisiones”.

La formulación no fue acompañada por el anuncio de una campaña ni por una fecha concreta para definir su futuro. La ex ministra de Seguridad habló de su eventual candidatura en términos que describió como “atemporales” y procuró diferenciar sus aspiraciones personales de una decisión electoral inmediata. Sin embargo, la referencia a una representación social fuerte introduce una condición concreta para su proyecto: no alcanza con expresar voluntad de competir, sino que necesita reunir apoyos que le permitan sostener una candidatura con peso propio.

La entrevista también dejó una definición sobre su identidad política. Bullrich afirmó que, en el escenario actual, no considera que la pertenencia partidaria sea el único elemento que ordena la política y planteó que se ubica “del lado de la República, del lado de una economía capitalista que, por supuesto, atienda la problemática social”. La frase combina una reivindicación de los principios republicanos y de la economía de mercado con un reclamo de atención a las dificultades cotidianas de la población.

En esa misma línea, insistió en que el Gobierno debe lograr que la mejora de los indicadores macroeconómicos se traduzca en una recuperación perceptible para los argentinos. “Es muy importante este año lograr bajar esa economía, que no se quede solo en la macro, sino bajarla a cómo lo siente cada argentino”, sostuvo.

La senadora también se refirió a su relación con Milei y evitó presentar sus aspiraciones como una confrontación abierta con el jefe de Estado. El Presidente busca la reelección en 2027, mientras que Bullrich vuelve a plantear que podría aspirar a la Casa Rosada si consigue la representación social que considera necesaria. La definición de este martes se suma a una serie de declaraciones que la senadora realizó durante los últimos meses y que muestran cómo fue modulando públicamente sus aspiraciones.