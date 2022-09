Graciana Peñafort sobre la Causa Vialidad: "Esta sentencia ya está escrita"

Graciana Peñafort, abogada y Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, fue una de las grandes defensoras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde que comenzó la Causa Vialidad. En recientes declaraciones a FM Delta, Peñafort criticó fuertemente el curso de la causa judicial, en la cual se responsabiliza a la vicepresidenta de presuntos hechos de corrupción en la obra pública durante su gobierno. Para ejemplificar su punto de vista puso de ejemplo al ex presidente Fernando De La Rúa y a los hechos de corrupción denunciados durante su gobierno, de los cuales "las coimas en el Senado" es el más recordado. “El doctor Fernando De La Rúa no pudo ser acusado porque no había responsabilidad en relación a los hechos ocurridos en aquella represión, no se entiende con qué criterio le aplican un hecho de responsabilidad distinto a Cristina” dijo Peñafort. La hipótesis de la letrada es que en ambos casos el primer mandatario desconocía los hechos que ocurrían bajo su gestión.

“Soy bastante pesimista porque creo que esta sentencia ya está escrita, lamento la situación incómoda en la que se ponen los jueces al tener que firmar una sentencia condenatoria en una causa que carece de pruebas. Está todo fabricado por el poder judicial, Diego Luciani y compañía han ido enmascarando pruebas. Los testigos, incluso los de la fiscalía, dieron testimonios contrarios a los que los fiscales sostienen”, disparó Peñafort. Sus críticas se suman a las de otros representantes del Derecho, como la abogada Valeria Carreras, quien también cuestionó el procedimiento de la justicia a lo largo del desarrollo de la causa.

Otro de los temas a los cuales se refirió Peñafort fue al tratamiento que algunos medios dieron sobre el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, cometido por Fernando Sabag Montiel. La abogada cuestionó que dichos medios hayan descreído o desconfiado de que ese intento fuera real. “No puedo juzgar la línea editorial de La Nación, la gente elige creer cosas que no son. Todos los que vimos las imágenes observamos como el chico gatilló 2 veces contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no puedo acusar a nadie porque carezco de pruebas, hasta lo más interesante que surge es la línea de financiamiento de este grupo”, dijo la abogada.

También respaldó la iniciativa de ampliar la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada, el Senado de la Nación dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que propone llevar el número de integrantes de la corte de 5 a 15. “La ampliación de la Corte Suprema la veo super necesaria y me parece una gran iniciativa, celebró que tenga media sanción. Tenemos una serie de desmanejos dentro del poder judicial convalidados por esa cabeza, me preocupa mucho esta Corte de 4 miembros que funciona como un club del trueque de sentencia", opinó Peñafort.

Si bien la letrada manifestó su apoyó al gobierno y al kirchnerismo, reconoció los problemas de la actual gestión, sobre todo en materia de economía. “Al Frente de Todos le queda estabilizar los números de una economía que se ha complejizado mucho en la vida de los argentinos, llevar una tranquilidad en términos económicos, incentivar el empleo y la producción, y tratar de resistir a los coletazos de una situación mundial que está relacionado a los recursos de la energía. Sergio Massa está haciendo algo consensuado con el Frente, no soy quien para criticarlo”, dijo.

por R.N.