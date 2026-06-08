Indio Solari: presentan proyecto de ley para declarar el 5 de junio el Día nacional del pogo

En el marco de la muerte del Indio Solari, el diputado nacional Esteban Paulón presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley (EXPTE: 2688-D-2026) que propone instituir el 5 de junio de cada año como "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo", en homenaje a Carlos Alberto "Indio" Solari y a su legado artístico y cultural. La fecha elegida coincide con el día de su fallecimiento. El texto invita además a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir y desarrollar actividades conmemorativas.

En los fundamentos del proyecto, Paulón describió a Solari como "una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina". Compositor, cantante y poeta, el Indio construyó un lenguaje artístico propio tanto en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su etapa solista, caracterizado por la riqueza poética de sus letras, la profundidad metafórica y una mirada crítica sobre las desigualdades, la libertad y la condición humana. Su obra, según el texto legislativo, trascendió el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos.

El proyecto también destaca el lugar del pogo como símbolo central de la experiencia ricotera. Según el texto, los recitales de los Redondos y los conciertos del Indio fueron algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina, donde el pogo funcionó como "ritualidad popular": una celebración comunitaria de la música, la identidad compartida y el encuentro colectivo. En los fundamentos se cita además la definición académica del término elaborada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que lo describe como un "baile ritual armado por saltos incesantes en un mismo lugar y hacia los costados con empujones y choques, para alcanzar cada vez a más personas".

Para el diputado, la iniciativa no se limita a homenajear a Solari como figura individual, sino que apunta a reconocer un fenómeno cultural colectivo y genuinamente argentino: la "cultura ricotera", entendida como una identidad que reúne prácticas, símbolos, lenguajes y sentidos compartidos que perduran desde hace décadas. El proyecto busca que ese legado forme parte del reconocimiento oficial del patrimonio simbólico de la nación, mientras el país todavía procesa la despedida masiva que convocó a más de un millón de personas en el Polideportivo Gatica de La Plata.