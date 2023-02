Mesa del FDT: quiénes la integrarán

El presidente Alberto Fernández decidió convocar a una mesa nacional del Frente de Todos, la cual venía siendo muy reclamada por el sector kirchnerista de la fuerza política. A pesar de iniciales reticencias, el mandatario accedió finalmente a reunirse con los distintos sectores, luego de que varios referentes del oficialismo se reunieron la semana pasada en Merlo para mostrar unidad a pesar de las internas.

En dicha mesa, que podría llevarse a cabo en las próximas semanas (algunos especulan con que el próximo sábado 11 sea la primera cita), se espera una amplia presencia de gobernadores, y dirigentes sociales y sindicales, pero si bien Alberto Fernández quiere ceñir el temario del cónclave a la cuestión de la estrategia electoral, entre las filas del kirchnerismo se habla de la necesidad de discutir las políticas de la actual gestión, algo a lo que el Presidente con está dispuesto.

En un principio, el mandatario demoró la reunión, encerrado en su círculo íntimo y hasta reconociendo que no habla con todos sus ministros. “Yo sé con quién puedo gobernar y con quien no”, le dijo recientemente a la periodista María O' Donnell en una entrevista, cuando se le preguntó por sus diferencias con el ministro Eduardo “Wado” de Pedro. El ministro de Interior dejó trascender los desplantes de Alberto Fernández recientemente: el Presidente no lo invitó a reunirse con Lula De Silva y con las Abuelas de Plaza de Mayo, durante los días en los que el presidente brasileño se encontraba en el país para participar de la cumbre de la CELAC.

De la mesa también participaría, como no podía ser de otro modo, la vicepresidenta Cristina Kirchner. Presidente y Vice están distanciados desde hace tiempo y la fuerza parece dividirse entre quienes son leales a ella y quienes se alinean con él. “Yo sé que con Cristina tengo diferencias, pero también sé que los dos queremos lo mismo. Finalmente nosotros podemos tener diferencias lo que no tenemos es derecho a dividirnos”, manifestó recientemente Fernández en la entrevista con O´Donnell. Hace unos días, muchas personas dentro del oficialismo apostaban a que la cumbre de la CELAC pudiera reunir nuevamente a presidente y vicepresidenta en una foto con Da Silva, pero la misma no pudo concretarse.

Cumbre oficialista en Merlo, la semana pasada.

Otro actor de peso que formará parte de la mesa es Sergio Massa, el ministro de Economía que pesar de algunos aciertos al inicio, y luego de seis meses al frente del área, no logra terminar de encauzar la aguda situación económica, uno de los motores del desencanto general que complica al Frente de Todos de cara a las elecciones de 2023. Y que con este escenario se corre de la contienda y una posible candidatura a presidente.

Aunque no se descarta que surjan otras figuras: para Alberto Fernández el Frente de Todos no debe llevar un solo candidato, sino que debe ir a elecciones internas, las PASO, para determinar las candidaturas. La posición del presidente fue respaldada por el embajador en Brasil, Daniel Scioli, uno de los que probablemente se anote a competir. También por el chaqueño Jorge Capitanich respaldó el parecer de Cristina Kirchner.

La mesa se completaría con representantes de los movimientos sociales: el Movimiento Evita, liderado por referentes como Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, está alineado con el presidente. Pero mantienen negociaciones con La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, para definir candidaturas en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado es presidente del PJ.

Allí los intentendes aparecen divididos, entre los que se encolumna con el presidente y los que respaldan a los Kirchner, Kicillof y eventualmente a Massa: la semana pasada, en la reunión que el oficialismo llevó adelante en Merlo para apoyar a Máximo Kirchner y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, varios intendentes albertistas, como Juan Zabaleta, Mariel Fernández y Alberto Desclalzo decidieron no estar presentes.

Finalmente, los sindicalistas también reclaman estar presentes en la mesa. Pablo Moyano, de la CGT, manifestó que el movimiento obrero, los movimientos sociales, gobernadores e intendentes, se deben “un debate interno para ir definiendo temas importantes". El secretario general de Canillitas, Omar Plaini; y el titular de Suteba, Roberto Baradel, también se mostraron a favor de participar del debate.