Polémica por el aborto: crece la controversia entre albertistas y la Iglesia

La polémica por la despenalización del aborto volvió a copar la agenda local. Como ocurrió la semana pasada con el fallido protocolo que intentó impulsar el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, hoy el debate volvió a crecer. La Conferencia Episcopal emitió un duro comunicado respondiendo a los dichos de Eduardo Valdes, ex embajador del Vaticano, y este luego emitió un tweet asegurando que lo entendieron mal.

El tema está en carpeta. Dos históricos de la Iglesia salieron a marcar posición en las últimas semanas: el ex arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, y su sucesor, el íntimo de Francisco, Víctor Fernández. A pesar de que ambos están en veredas opuestas en la interna eclesiástica, ambos salieron a marcar la posición de la Iglesia en cuanto a la posible despenalización del aborto. Es que Fernández viene de dar señales claras en el asunto, además de impulsar a Ginés González García, firme partidario de los “pañuelos verdes”, como el futuro ministro de Salud.

La polémica escaló hoy. Eduardo Valdés, íntimo amigo de Alberto y futuro diputado, dio ayer una entrevista en Radio Ciudad y dejó declaraciones que cayeron pésimo en el mundo eclesiástico. "La interrupción legal del embarazo va a ser ley y yo creo que Francisco lo va a entender y va a interpretar a donde marcha el mundo. No veo un conflicto en eso. Nunca va a decir que está de acuerdo, pero tampoco es para morirse", dijo el ex embajador, e hizo referencia a que en Roma el aborto está despenalizada. También llamó a “bajar el dramatismo” sobre el tema, aunque su llamado no tuvo eco.

Para los obispos argentinos las declaraciones fueron desafortunadas. “Expresamos el compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural", dice el comunicado publicado hoy, donde aclaran que “nadie puede hablar en nombre del Papa”.





Tergiversan mis dichos sobre el aborto. Acá el audio original.

En todo momento aclaré que Francisco NO piensa como yo en este tema, y está bien que así sea.

No cuenten conmigo los que quieran enfrentar a @Pontifex_es con el nuevo gobierno.https://t.co/NSEev9INyp — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) November 25, 2019

Valdés luego del comunicado sacó un tweet expresando que habían malinterpretado sus dichos, . “En todo momento aclaré que En todo momento aclaré que Francisco NO piensa como yo en este tema, y está bien que así sea. No cuenten conmigo los que quieran enfrentar al Papa con el nuevo Gobierno”, dijo, y adjuntó el audio original de la entrevista.





