Qué políticos locales felicitaron a Lula Da Silva por su triunfo

“Elecciones Brasil” fue la tendencia indiscutible del fin de semana, palpitando los comicios en el país vecino donde, como se esperaba, Lula Da Silva se alzó con la victoria. Aunque no en primera vuelta y con el margen de daban las encuestas: 48,4 % de los votos contra el 43,2 % de su contrincante Jair Bolsonaro. El actual presidente y el ex tendrán que ir a una segunda vuelta: las redes sociales ya lo dan a Lula como ganador, para el que sería su tercer mandato presidencial.

En Argentina en tanto había una gran expectativa por el resultado. Cristina Kirchner apuesta a una victoria de Lula como una reivindicación personal: la vuelta al poder tras superar el "lawfare": el ex presidente fue preso, a instancias del ex juez Sergio Moro que se consagró como senador en estas elecciones tras descartar candidatura presidencial.

Y en sintonía el Frente de Todos estaba ansioso por festejar en primera ronda una victoria aplastante que no se dio: de allí el silencio tuitero de la vicepresidenta. Quien si usó su cuenta de Twitter para felicitar a Lula Da Silva fue el presidente Alberto Fernández: “Felicito a mi querido Lula Da Silva por su triunfo en primera vuelta”, escribió el presidente.

Felicito a mi querido @LulaOficial por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática. pic.twitter.com/wZTBXvt99B — Alberto Fernández (@alferdez) October 3, 2022

El diputado nacional, Maximo Kirchner, también manifestó su apoyo a Lula, compartiendo una foto donde el candidato del PT (Partido de los Trabajadores) sostiene una remera de la agrupación política La Cámpora.

A su vez, la diputada de la Ciudad por el Frente de Todos Victoria Montenegro, tuiteó una imagen en la que Lula se da la mano con su par de Bolivia, el ex presidente Evo Morales, y con los ya fallecidos ex mandatarios de Venezuela y Argentina, Hugo Chavez y Néstor Kirchner. “Hoy volvemos a soñar con la Patria Grande”, decía el tuit.

Hoy volvemos a soñar con la Patria grande. pic.twitter.com/mhw1gJVex2 — Victoria Montenegro (@MontenegroViki) October 2, 2022

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también le dedicó unas palabras a Lula en un tuit. “Felicitaciones al pueblo de Brasil por la jornada democrática”, festejó el ex ministro de Economía, acompañando su saludo con una foto suya junto al candidato del PT. Así mismo, el ministro de Economía Sergio Massa también hizo un tuit alusivo, con su propia foto junto al “inmenso Lula”.

Felicitaciones al pueblo de Brasil por la jornada democrática. pic.twitter.com/PgpCeliHAz — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 3, 2022

A la ola también se subió la titular del INADI, Victoria Donda, quien tuiteó: “Lula nos demostró que nunca es tarde para volver a intentarlo”. Y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, también celebró el triunfo: “Felicitaciones compañero @LulaOficial por su triunfo tan reparador. Tu victoria multiplica la esperanza en América Latina y demuestra que el amor vence al odio, que los pueblos nunca dejan de a amar a quienes los defienden y que luchar vale la pena”, desarrolló el funcionario.

Lula nos demostró que nunca es tarde para volver a intentarlo. Con 56 millones de votos, volvió a enseñarnos que el campo nacional, popular y democrático de la Patria Grande puede derrotar a los odiadores y sus voceros que azotan por todo el continente. pic.twitter.com/aTjPj8GAsc — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) October 3, 2022

Felicitaciones compañero @LulaOficial por este triunfo tan reparador.



Tu victoria multiplica la esperanza en América Latina y demuestra que el amor vence al odio, que los pueblos nunca dejan de amar a quienes los defienden y que luchar vale la pena.✌🏻 pic.twitter.com/PFiiAP8ZEf — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 3, 2022

El diputado oficialista Leandro Santoro y la vocera presidencial Gabriela Cerruti también se sumaron con sus saludos en la red social del pajarito. Y Santoro lo dio ya por presidente: las chances de Lula Da Silva de conquistar los votos de Simone Tebet y Ciro Gomes, dos ex aliados, son altas.

Los 30 de octubre pasan cosas buenas en America Latina.



Lula presidente. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) October 3, 2022

por R.N.